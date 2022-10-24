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Европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий
Reuters: Пять европейских промышленников выступили против санкций ЕС на российский алюминий
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Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти Евросоюза не вводить запрет на алюминий из России, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.
По данным Reuters, совместное заявление сделали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).
Агентство пишет, что ассоциации направили властям ЕС письмо, в котором «потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности», передает РИА «Новости».
Ссылаясь на заявление промышленников, Reuters отмечает, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием ввода мер против российского металла может стать «потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе». Также агентство пишет, что в заявлении промышленников говорится, что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, «либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности».
Отмечается, что, несмотря на отсутствие санкций, некоторые компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, а американская компания Alcoa продвигает запрет на государственном уровне. В то же время, пишет Reuters, запрет на российский алюминий рассматривает Лондонская биржа металлов (LME), проводя опрос своих клиентов.
Один из лидеров мировой алюминиевой отрасли – российская компания «Русал». На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры «Русала» – «Эн+ Груп» (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
Ранее сообщалось, что в марте-июне импорт никеля и алюминия из России в США и страны ЕС вырос на 70%.
Захарова раскрыла подоплеку скандала вокруг голландских спецслужб
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»
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Псевдошпионские вбросы в голландских СМИ являются попыткой отвлечь аудиторию от разгромного расследования национального новостного портала NRC, который вскрыл детали провальной работы спецслужб Нидерландов, выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что власти Нидерландов таким образом пытаются скрыть скандал, связанный с работой национальных спецслужб.
«В неГолландии жара – нашли очередных шпионов. Посол Шульгин, пара российских дипломатов с женами. Можно было бы подумать, что это просто некачественный косяк попался кому-то из местных властей. Но вот нет», – указала она.
Так, спикер МИД рассказала о результаты расследования журналистов национального новостного портала NRC, которые рассказали общественности страшную правду о деятельности спецслужб Нидерландов, ссылаясь на данные NRC, разведслужбы страны AIVD и MIVD, которые на протяжении десятилетий «регулярно и настойчиво предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине».
«Ровно те же люди, которые обвиняли наши СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов в «шпионаже», ежегодно вербовали многих журналистов в качестве информаторов», – подчеркнула Захарова.
Кроме того, дипломат напомнила об истории с московским корреспондентом RTL Nieuws Олафом Кунсом, к которому в амстердамском аэропорту «Схипхол» подошел вербовщик из AIVD и заявил, что «нужны такие парни, как он в качестве осведомителя».
По словам Захаровой, Кунсу хватило рассудительности отказаться, однако таких людей немного. «А сколько журналистов в демократических Нидерландах оказались завербованы местными спецслужбами. Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», – заключила она.
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Россиянка дала отпор пытавшимся отнять у нее евро болгарам
По информации СМИ, россиянка с мужем чуть не стали жертвами неправомерных действий со стороны болгар в аэропорту
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Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро.
Россиянка Татьяна рассказала о том, как вместе с супругом проходила паспортный контроль и ожидала вылета. Однако к семейной паре подошли двое мужчин в форме и потребовали показать содержимое сумки, чтобы узнать, сколько у них с собой денег, передает «Московский комсомолец».
По данным издания, после того, как мужчина вытащил около 2 тыс. евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять, объясняя свои действия некими «ограничениями в 300 евро».
При этом россиянка в ответ на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, «махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам».
В начале сентября жительница Москвы также доказала, что «с русскими женщинами лучше не связываться», догнав мужчину, который с ножом попытался отнять у нее мобильный телефон, и вернув свое имущество.
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Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров в обход санкций ЕС
Россия готовится создать в преддверии санкций Евросоюза, которые запланированы на 5 декабря, «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, сообщили СМИ.
Согласно данным Bloomberg, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам агентства, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям.
По мнению Bloomberg, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами», передает ТАСС. Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.
Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Премьером Италии впервые стала женщина
Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила президенту состав правительства
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По поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
«Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров», – передает ТАСС сообщение.
Церемония принесения присяги премьера состоится в президентском Квиринальском дворце. Новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября в 10:00 (11:00 мск).
Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.
По ее представлению, главой МВД станет префект Рима Маттео Пьянтедози. Министерство экономики и финансов Италии возглавит Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития. Главой минобороны станет один из основателей «Братьев», бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто. Министерство экологического перехода, которое занимается вопросами энергетики, возглавит Паоло Дзангрилло. Главой МИД станет вице-президент партии «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни, он же занял пост вице-премьера.
Всего в состав правительства вошли 24 человека, из них девять получили должности министров без портфеля.
Напомним, правоцентристская коалиция на парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции лидером стала партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, которая набрала 26%.
14 июля стало известно, что премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия движения «5 звезд».
Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цен на газ
Президент Франции Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке
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Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, это двойные стандарты, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Макрон заявил, что уважает привлекательный выбор американской экономики, но когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем в Европе, потому что США – производитель энергии, это порождает двойные стандарты. Французский президент также указал, что США продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле».
«Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», – приводит ТАСС слова Макрона.
Ранее стало известно, что участники саммита ЕС обсудили дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
Русские дома в Европе сообщили об открытии пунктов обогрева для местных жителей
Представительства «Россотрудничества» за границей откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство.
«В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Отмечается, что откроются они в рамках акции «Из России с теплом». Работать как пункты обогрева Дома будут пока цены на газ и электричество остаются высокими.
В пресс-службе добавили, что в Русском доме всегда можно будет выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино или мультфильмы.
«В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей», – сообщило ведомство.
По словам руководителя Русского дома в Брюсселе Веры Буниной, культурные центры вне политики.
Ранее сообщалось, что для достижения уровня сезона 2019/2020 годов Европе необходимо еще 6,4 миллиарда кубов газа.
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Саркози обвинил ЕК в действиях за пределами мандата организации
Экс-президент Франции Саркози: Мы танцуем на краю вулкана
Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Как заявил Саркози в интервью еженедельнику «Журналь дю диманш», ЕК является административной структурой и не понятно, на основании каких полномочий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя в праве высказываться о внешней политике и закупах вооружений, передает ТАСС.
По его словам, европейцы постоянно слышат о новых миллиардах на закупку оружия, которая несет все больше смертей. Саркози добавил, что позиция ЕС по Украине излишне зависит от раздраженности, экзальтации и поверхностной реакции.
«Мы танцуем на краю вулкана», – добавил он.
Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
Напомним, в начале октября фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
МВФ предсказал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
МВФ предупредил Европу о риске столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году
В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.
В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».
Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.
Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).
Напомним, сейчас продолжаются поставки российского газа в Европу через Украину, хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Также поставки идут через вторую нитку «Турецкого потока» в Грецию, Венгрию, Сербию и Румынию. Кроме того, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.
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Орбан выразил готовность защитить Венгрию от ЕС
Орбан заверил в готовности правительства Венгрии защитить страну от исходящих из Брюсселя угроз
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Правительство Венгрии намерено защищать страну от внутренних и внешних угроз, включая угрозы со стороны Брюсселя, заявил глава кабмина Виктор Орбан.
Орбан выступил на церемонии, посвященной 66-ой годовщине венгерского восстания. «Мы узнали в 1956 году, что помочь в трудные времена может только сообщность, не будем заботиться о тех, кто из тени или с Брюссельских высот стреляет в Венгрию, они закончат там же, где и их предшественники», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что у Венгрии есть национальное правительство, которое подготовилось, сохранило в стране экономическую стабильность. Орбан обещал, что правительство обеспечит население рабочими местами, сохранит программу коммунальных платежей.
Венгрия «терпит, когда надо, дает сдачи, когда может», и готова «обнажить мечи, если будет шанс», сказал Орбан. По его словам, каждому венгру нужны «храбрость льва, хитрость змеи и кротость голубя». Он отметил, что «особенно это будет справедливо» для 2023 года. «Вторжение мигрантов на юге, война на востоке и экономический кризис на западе. Это то, с чем мы должны сражаться. Ложка меда в бочке дегтя, что у нас не левое правительство. Можно себе представить, что тут было бы... К счастью, у нас есть сильное единое национальное правительство, которое не боится, если беда бьет по голове», – сказал он.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозначил «красную линию» в вопросе санкций против России. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил частные глобальные корпорации в намерении сделать из ЕС «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета. Он подчеркнул, что Венгрия не согласна на это.
Канцлер Австрии: Решение о передаче активов РФ для помощи Украине должен принимать суд
Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что вопрос о передаче активов РФ для помощи Украине обсуждается на уровне Минюста ЕС
Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке, вопрос также обсуждается на уровне министров юстиции Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе.
Нехаммер отметил, что Австрия занимает однозначную правовую позицию. По его словам, одно дело – конфискация, а другое – применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме, Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права, указал он, передает ТАСС.
Канцлер уточнил, что в Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Захарова обвинила страны ЕС в затягивании конфликта на Украине
Официальный представитель МИД Захарова назвала конфронтационной политику Брюссела
Решения, принятые на заседании саммита ЕС о военной помощи Украине, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Евросоюз не демонстрирует готовность решить мирным путем конфликт на Украине, инвестируя средства в затягивание военных действий. Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Также дипломат указала, что в ЕС направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Захарова добавила, что Евросоюз будет тренировать и оснащать вооружением боевиков, которые будут уничтожать мирное население и инфраструктуру.
«Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?» – добавила Захарова.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, а также выделения финансирования.
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