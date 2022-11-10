Подозреваемого в убийстве людей в МФЦ признали психически нездоровым

Обвиняемый в убийстве нескольких человек в столичном МФЦ Сергей Глазов признан экспертизой нуждающимся в принудительном лечении, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина нуждается в принудительном лечении, и в момент преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело передали в прокуратуру для утверждения постановления о принудительном лечении. После этого материалы направят в суд.

В декабре 2021 года мужчина начал стрелять в МФЦ в Москве по людям, два человека погибли, пострадали четверо, включая ребенка. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

В прессе писали, что открывший огонь мужчина – это бывший военный Сергей Глазов, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.