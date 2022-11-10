Путин дал поручение о создании предложений по ускоренному росту МРОТ

Из указа главы государства следует, что до 15 января должны быть озвучены предложения по ускоренному росту МРОТ

Российский лидер Владимир Путин задал правительству сформировать предложения по наискорейшему росту минимального размера оплаты труда и его максимального отрыва от прожиточного минимума до 15 января.

Так, на сайте Кремля уточняется, что нововведения нацелены на рост реальных доходов населения.

Также Путин поручил кабмину до 30 декабря создать комфортные условия для оформления и получения детских пособий. В документе указано, что правительство обязано своевременно информировать граждан об условиях и порядке назначения пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также создать доступную среду для оформления и получения.

Более того, президент указал на необходимость качественного информационного сопровождения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей.