В Минтруде сообщили о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2023 году

В следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей, сообщили в Минтруде.

«Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низкими доходами, которое объединит ряд действующих выплат.

До этого президент России Владимир Путин заявлял об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагалось повысить МРОТ и прожиточный минимум.