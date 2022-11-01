Эксперт: США не могут распыляться одновременно на два масштабных конфликта с Россией и с Китаем

США не могут распыляться на два масштабных конфликта с Россией и с Китаем. Уже сейчас видна нехватка имеющихся в наличии вооружений и темпов производства новых, прокомментировала газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова информацию о том, что США намерены разместить шесть бомбардировщиков в Австралии на фоне осложнений с Китаем.

Она отметила, что в недавно вышедшей Стратегии национальной безопасности США особое внимание уделялось противостоянию Америки и России, а также Штатов и Китая. Причем наибольшую озабоченность вызывало усиление Китая и его стремление вести обособленную от западных стран политику, несмотря на санкционную войну. «Логично, что началась реализация изложенной на бумаге стратегии, в том числе размещение бомбардировщиков B-52 в Австралии с возможностью размещения ядерного оружия», – сказала Слепова.

По ее словам, сформированный год назад альянс AUKUS, очевидно, изначально был направлен против Китая. Причем основной упор делается на Австралию, которая в результате совместной работы впервые получит возможность строить атомные подлодки, считает эксперт.

«Кроме открытого приближения к границам Китая, США также направят Тайваню оружие на 1,1 млрд долларов. Усиление присутствия американских войск вблизи Китая в первую очередь связано с изменением баланса вооруженных сил не в пользу США. Особенно Штаты встревожены китайским ракетным потенциалом, который позволяет контролировать Тайвань и доступ к нему в случае разрастания конфликта. Вашингтон испытывает большое беспокойство из-за стремления Китая подавить сепаратизм Тайваня. Если у Китая это получится, то гегемония США, которая и так балансирует на стуле с одной ножкой, окончательно рухнет», – рассказала Слепова.

Она полагает, что возможность эскалации конфликта на уровень Китай – США не велика, так как американцы чаще всего не принимают прямого участия в столкновениях, а прибегают к «помощи» других стран. «В борьбе за Тайвань американцы только на словах готовы зайти на территорию другого государства с оружием в руках, и как бы Джо Байден не уверял, что США открыто вступят в конфликт – это не так. Согласно закону США «Об отношениях с Тайванем», Америка имеет обязательство лишь оказывать военную помощь в формате поставок вооружений, а не напрямую участвовать в боевых действиях. США готовы помогать материально: оружием и деньгами, и не более того» – отмечает политолог.

Слепова считает, что наиболее вероятными вариантами конфронтации Америки и Китая являются провокации со стороны Штатов в виде прохода кораблей США и их союзников через Тайваньский пролив, публичное посещение острова западными политиками. «Особую роль в противостоянии стран традиционно будет играть информационная война. Кроме того, Америка продолжает санкционную войну с Китаем, вводя экспортные ограничения, именно это, по мнению американцев, сможет сдержать вторжение на Тайвань. Однако истинные цели США заключаются в борьбе с экономически сильным конкурентом, в расширении рынков сбыта для своих товаров, что вновь ударит по европейским государствам», – сказала эксперт.

Слепова заключила, что США не могут распыляться на два масштабных конфликта с Россией и с Китаем – уже сейчас видна нехватка имеющихся в наличии вооружений и темпов производства новых.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что США планируют разместить до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, на авиабазе в Северной Австралии. Отмечается, что решение связано с осложнениями в отношениях с властями Китая. Речь о базе Tindal в 300 километрах южнее Дарвина.