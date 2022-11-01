ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

Эксперт: ВМФ России в Черном море может огнем принудить идущие на Украину суда к досмотру

Эксперт Сивков рассказал о возможностях досмотра судов после приостановки участия России в «зерновой сделке»

Это проверка России «на слабо». Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявления аппарата ООН о том, что отправка судов по «зерновому коридору» на Украину продолжится, несмотря на запрет России.

«Для досмотра судов в открытом море в любом случае понадобится судно – радиус действия вертолетов не такой, чтобы долететь до «зернового коридора» с крымского берега. Еще один вариант: поместить вертолет на судно, приблизиться к «коридору» и уже с него долететь на вертолете остаток расстояния до инспектируемого корабля», – пояснил доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

Порядок досмотра таков, что сначала изучается вся документация, относящаяся к выходу судна, а затем идет осмотр всех необходимых помещений, пояснил эксперт. На те суда, которые уклонятся от досмотра, теоретически можно оказывать огневое воздействие, отметил аналитик. «Впрочем, тут решение будет не техническое и не военное, а чисто политическое. И пойдет ли наше российское руководство на такой шаг, вопрос открытый. Думаю, любая такая ситуация – индивидуальна, поэтому решение будет приниматься в каждом случае отдельно», – заметил он.

Что касается решения чиновников ООН и властей Турции все равно пропустить корабли в сторону Украины, несмотря на решение Москвы приостановить свое участие в сделке, то, по мнению Сивкова, «это проверка России «на слабо». «Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать», – считает эксперт.

В понедельник утром ООН сообщила, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября. Таким образом, они проигнорировали субботнее заявление России о приостановке участия в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После этого очередное судно получило разрешение от турецких властей и вышло в рамках «сделки» в Черное море.

ООН исходит из того, что обязательства не атаковать суда и порты в Черном море продолжают действовать в отношении России, планы по отправке судов будут и впредь составляться. Об этом заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.

Вечером в понедельник Минобороны РФ объявило, что приостанавливает движение судов по коридору безопасности – до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.

Как предупредил в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, Москва не разрешит проход судов через Черное море без досмотра. Действия киевского режима, направленные против Черноморского флота, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», передает ТАСС его слова.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД