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В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
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Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание.
По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости».
Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр.
По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.
В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу.
Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации.
Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей».
Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны.
Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского
NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя
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Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».
После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.
Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.
«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.
Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.
Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
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Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Медведев призвал изучить странные военные закономерности на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил о «странной закономерности», по которой успехи украинских ПВО, по данным украинских же СМИ, снижают обеспечение самой Украины водой и электричеством.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пришел к заключению, что необходимо вдумчиво исследовать выявленный парадокс.
Ранее в Молдавии заявили, что сбитая украинскими ПВО ракета рухнула в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины.
Пресс-секретарь «Локомотива» ушел с поста после скандала с украинским флагом
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Пресс-секретарь ФК «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста на фоне скандала, разразившегося после появления в эфире Матч-ТВ его фотографии с украинским флагом, который он установил у себя на аватарке в одной из зарубежных соцсетей.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Локомотив» Леонид Шлыков ушел с поста после скандала в эфире Матч-ТВ с украинским флагом. В передаче «Есть тема» была продемонстрирована фотография Леонида Шлыкова с украинским флагом, взятая с его страницы в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). После этого пресс-секретарю было предложено покинуть свой пост.
Получить официальный комментарий в пресс-службе клуба не удалось.
Шлыков был назначен руководителем пресс-службы «Локомотива» 8 июля нынешнего года. Ранее он занимал позиции главного редактора клубных медиа «Динамо» и начальника группы PR и коммуникаций Российской премьер-лиги. Также работал в Okko, Mail.ru Group и Яндексе. В клубе он должен был отвечать за связи с общественностью, новые медиа и производство контента, указано на сайте клуба.
Сейчас в соцсети у Шлыкова нет фотографий с изображением украинского флага.
Минобороны: Движение судов в рамках «зерновой сделки» недопустимо
Минобороны: Движение судов по коридору безопасности в рамках «зерновой сделки» недопустимо
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Россия как основной участник «зерновой сделки» не выходит из нее, а приостанавливает ее действие, разъяснили в Минобороны России.
Отмечается, что до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному «черноморской инициативой», приостановлено, сообщается в Telegram-канале МО.
«Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», – сообщает Минобороны.
«В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях. С учетом того, что подписание соглашения – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») – и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А. Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», – говорится в сообщении.
«Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», – заявило Минобороны.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
На Украине пожаловались на нехватку запчастей для восстановления энергосистемы
ДТЭК: Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована
Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук.
Как заявил Сахарук в эфире украинснкого телемарафона, Киев израсходовал запас оборудования на складах уже после первых атак ВС России. При этом определенное количество оборудования Украина смогла купить за «сотни миллионов долларов», передает РИА «Новости».
По словам директора «ДТЭК», сейчас предпринимаются все меры, чтобы купить его или получить от партнеров бесплатно. Он добавил, что для покупки оборудования необходимо много времени и средств, а общие убытки «ДТЭК» составляют сотни миллионов долларов.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.
Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.
Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.
Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».
Небензя обвинил участвующие в «зерновой сделке» иностранные суда в контрабанде
Постпред России при ООН Небензя заявил, что более 70 судов уличили в нарушении правил «зерновой сделки»
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Более 70 судов были уличены в нарушении правил черноморской зерновой сделки за время ее действия, в том числе в попытках провоза контрабанды, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
На заседании Совета Безопасности ООН постпред России заявил, что за время реализации «зерновой сделки» были задержаны 70 судов, часть их них отстранена за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском зерновом коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках, передает РИА «Новости».
Ранее Небензя заявил, что действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Эксперт: ВМФ России в Черном море может огнем принудить идущие на Украину суда к досмотру
Эксперт Сивков рассказал о возможностях досмотра судов после приостановки участия России в «зерновой сделке»
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Это проверка России «на слабо». Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявления аппарата ООН о том, что отправка судов по «зерновому коридору» на Украину продолжится, несмотря на запрет России.
«Для досмотра судов в открытом море в любом случае понадобится судно – радиус действия вертолетов не такой, чтобы долететь до «зернового коридора» с крымского берега. Еще один вариант: поместить вертолет на судно, приблизиться к «коридору» и уже с него долететь на вертолете остаток расстояния до инспектируемого корабля», – пояснил доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.
Порядок досмотра таков, что сначала изучается вся документация, относящаяся к выходу судна, а затем идет осмотр всех необходимых помещений, пояснил эксперт. На те суда, которые уклонятся от досмотра, теоретически можно оказывать огневое воздействие, отметил аналитик. «Впрочем, тут решение будет не техническое и не военное, а чисто политическое. И пойдет ли наше российское руководство на такой шаг, вопрос открытый. Думаю, любая такая ситуация – индивидуальна, поэтому решение будет приниматься в каждом случае отдельно», – заметил он.
Что касается решения чиновников ООН и властей Турции все равно пропустить корабли в сторону Украины, несмотря на решение Москвы приостановить свое участие в сделке, то, по мнению Сивкова, «это проверка России «на слабо». «Если мы сейчас никак не отреагируем, то в дальнейшем число подобных провокаций против нас будет только нарастать», – считает эксперт.
В понедельник утром ООН сообщила, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября. Таким образом, они проигнорировали субботнее заявление России о приостановке участия в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После этого очередное судно получило разрешение от турецких властей и вышло в рамках «сделки» в Черное море.
ООН исходит из того, что обязательства не атаковать суда и порты в Черном море продолжают действовать в отношении России, планы по отправке судов будут и впредь составляться. Об этом заявил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс.
Вечером в понедельник Минобороны РФ объявило, что приостанавливает движение судов по коридору безопасности – до прояснения ситуации вокруг совершенного Украиной теракта против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе.
Как предупредил в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя, Москва не разрешит проход судов через Черное море без досмотра. Действия киевского режима, направленные против Черноморского флота, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», передает ТАСС его слова.
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Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.
Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО.
New York Times указала на провал экономической блокады России
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Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
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Стремоусов заявил о срыве наступления ВСУ на Бериславском направлении
Херсонский вице-губернатор Стремоусов заявил об успешно отраженном наступлении ВСУ
Украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
В понедельник, 31 октября, украинские военные попытались прорвать оборону на Бериславском направлении, но атаку успешно отразили, было уничтожено два танка ВСУ, сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
Точные потери украинской стороны пока устанавливаются.
Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
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Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
Продвигаемся, сказал он ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.
Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.
Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.
В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.
По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.
После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.