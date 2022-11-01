|
|
В УК собрались прописать наказание для уклонистов от мобилизации
«Известия»: В УК собрались прописать наказание за уклонение от мобилизации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве, выявленных в ходе частичной мобилизации. В частности, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана, УК предусматривает только ответственность за уклонение от срочной службы, пишут СМИ.
Газета «Известия» со ссылкой на два источника в Госдуме пишет, что к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно нему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Среди авторов – главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.
За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 до 500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самый суровый метод, предложенный парламентариями, – лишение свободы на срок до пяти лет.
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев подтвердил изданию, что документ готов к внесению в парламент. Он призвал не привязывать этот законопроект к нынешней частичной мобилизации. Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года, поэтому многие законы о ней просто не работали, отметил он. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу, пояснил парламентарий, отметив, что «это неправильно в принципе». «Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве», – добавил депутат.
В настоящее время уголовная ответственность за отказ от участия в мобилизации в российском законодательстве отсутствует. Хотя есть наказание за уклонение от прохождения срочной военной и альтернативной гражданской службы. Штрафы и сроки по обоим преступлениям в ст. 328 ниже, чем те, которые предлагают ввести депутаты и сенаторы. Так, если человек уклоняется от военной службы, то ему грозит штраф только до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет об отказе от альтернативной службы, то наказанием станет штраф до 80 тыс. рублей либо арест до шести месяцев.
Ранее правоохранительным органам в России отказывали в возбуждении уголовных дел за уклонение от мобилизации. Так, в начале октября прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении первого такого дела в стране против 32-летнего жителя Пензы незаконным.
Накануне президент Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Он сообщил, что 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
В Минобороны прокомментировали слухи о снятии с должности генерала Лапина
В Минобороны заявили, что командующий группировкой «Центр» в СВО на Украине Лапин взял отпуск
|
|
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск, он не уволен, заявили в Минобороны.
Ранее в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z» сообщалось, что командовавший группировкой российских войск «Центр» в СВО Александр Лапин снят с должности.
Источник в Минобороны сообщил Ura.Ru, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.
«Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», – поделился собеседник из военного ведомства.
При этом второй источник на условиях анонимности рассказал, что Лапин все же написал рапорт, и к командованию «Центром» не вернется. Третий инсайдер заявил, что рапорт Лапин действительно написал, но на отпуск.
Напомним, 16 июля Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
|
|
В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Пригожин объявил о создании «Вагнер-центра»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании «Вагнер-центра», который будет заниматься развитием оборонных технологий
Миссией « ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, заявил российский миллиардер Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, «ЧВК Вагнер Центр» – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.
Также бизнесмен отметил, что Вагнер Центр обеспечит комфортную среду для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, говорится в комментарии Пригожина в соцсети «ВКонтакте» на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».
«Если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов», – отметил Пригожин.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
В Кремле отметили вклад Пригожина в помощь стране.
В США заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине
19fortyfive: Военные запасы США истощились из-за помощи Украине, на их пополнение уйдут годы
Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд.
В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, пишет Вуд в статье для издания 19fortyfive.
По его словам, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объясняет морпех, добавляя, что поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему.
«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», – приводит его слова РИА «Новости».
С такими военными запасами, рассуждает автор статьи, США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте. Так, Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, считает Вуд. По его мнению, подобная ситуация «придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски».
«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?» – поинтересовался морпех.
Ранее обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон разместил тендер на закупку автоматов АК-74
Американское оборонное ведомство объявило о планах по закупке автоматов АК-74 калибром 5,45 мм или его копий, соответствующий заказ размещен на сайте SAM.gov.
Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси объявило конкурс среди поставщиков АК-74 и аксессуаров к нему, передает РИА «Новости».
В заказе не уточняется, для чего американской армии необходимо такое стрелковое вооружение.
Отмечается, что предпочтительными указаны автоматы из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74).
«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», – уточняется в документе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может
Володин: Возобновление зерновой сделки невозможно, пока ее используют для террористических атак
Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии, но лишь 3–4 % досталось этим странам, а большая часть – богатым государствам Евросоюза, написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима.
Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо, подчеркнул он.
Зерновой сделки на прежних условиях быть не может, заключил спикер нижней палаты российского парламента.
Как сообщил ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
Минобороны: Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине
|
|
Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о начале призывной кампании в России.
С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации.
«Отмечу, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – сообщил Цимлянский в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, большинство призывников будут направлены в воинские части и учебные соединения, где в срок до пяти месяцев получат военно-учетную специальность и освоят современную военную технику. После обучения в соответствии с полученными навыками призывников направят в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с профессиональными навыками, уровнем образования, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.
Цимлянский отметил также, что к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования, в военкоматы завезены комплекты обмундирования, продовольственное и вещевое имущество, несессеры для обеспечения молодого пополнения.
«В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания», – сказал Цимлянский.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
Прошли стендовые испытания новейшего российского двигателя для ПАК ДА
Состоялись стендовые испытания двигателя «Изделие РФ», которым планируется оснастить перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Стендовые испытания прошли уже несколько образцов двигателя, сейчас ведутся и другие испытания, они показывают, что агрегат подтверждает заложенные параметры, сказал собеседник ТАСС.
«Изделие РФ» испытывали на отдельном, специальном стенде, «ОДК-Кузнецов», входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, проводит подготовку производства двигателя.
О планах по производству первого агрегата «Изделие РФ» для ПАК ДА заявлял в 2020 году заместитель гендиректора – управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации создается по схеме «летающее крыло», в нем намерены воплотить технологии и материалы, снижающие заметность машины. Сам самолет планируется оснащать перспективными крылатыми ракетами, высокоточными бомбами, гиперзвуковым оружием и т.д.
Главком ВМФ России сообщил об испытаниях АПЛ «Генералиссимус Суворов»
Главком ВМФ Евменов: В России проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов»
В России проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов», сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Как заявил Евменов в поздравлении в связи с 326-й годовщиной создания российского регулярного флота и Днем моряка-надводника, построенный на предприятии «Севмаш» в Северодвинске атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проходит испытания.
«Генералиссимус Суворов» – второй серийный ракетоносец проекта «Борей-А». Подлодки проекта оснащают МБР «Булава», передает «Интерфакс».
«В настоящее время успешно завершила государственные испытания дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», предназначенная для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота. В следующем месяце она войдет в состав ВМФ России», – заявил Евменов.
Он также сообщил, что корабли ВМФ России на постоянной основе выполняют задачи в различных районах Мирового океана.
«Ежедневно в море находятся более 100 кораблей и судов ВМФ России. В настоящее время задачи военно-морского присутствия в Средиземном море выполняет отряд кораблей Балтийского флота, а в Индийском океане действует отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота», – сообщил главком.
Ранее источник в ОПК сообщил, что передача атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А (шифр «Борей-А») флоту, по оптимистичному сценарию, может состояться «под елочку», то есть до завершения 2022 года.
Стало известно о передаче российским снайперам новой самозарядной винтовки
Источник: Российские снайперы протестируют новую высокоточную винтовку натовского калибра
Российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), которая будет опробована в СВО, сообщил информированный источник.
По словам источника, снайперам передали на тестирование самозарядную снайперскую винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 х 51), которая будет протестирована как в реальных боевых условиях, так и на полигонах, передает РИА «Новости». Источник добавил, что после завершения испытаний будет принято решение о начале серийного производства винтовки. Предполагается, что речь может идти об установочной партии в 100 штук.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» (экспортное наименование – Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России.
Пескова спросили об указе Путина о завершении частичной мобилизации
Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, о дополнительных мобилизационных мероприятиях в регионах сказано в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации, заявил, что журналисты будут проинформированы дополнительно, передает РИА «Новости».
Кроме того, он указал, что по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах нужно ориентироваться на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации: задача по призыву 300 тыс. человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана со взаимодействием с региональными властями.
Депутат Саблин сформировал на фронте разведподразделение
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что после мобилизации в Вооруженные силы России сформировал свое собственное воинское подразделение.
«Я подписал контракт [c Минобороны], сформировал свое подразделение, работаем, помогаем в решении задач специальной военной операции», – сказал Саблин в беседе с военкором Семеном Пеговым (Telegram-канал WarGonzo), передает Ura.ru.
Он пояснил, что его подразделение занимается разведкой.
Состоялся выпуск первых в России женщин-военных летчиков
В России прошел первый выпуск женщин-военных летчиков, они окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова, заявили в Министерстве обороны.
«Училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Глава ведомства Сергей Шойгу поздравил выпускниц, он отметил, что большая часть учащихся завершила обучение с отличными оценками, и подчеркнул, что они продолжают традиции, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали Родину.
«Впереди у вас особый и интересный жизненный путь. Быть первыми – большая ответственность. Вы являетесь ориентиром и примером для тех девушек, которые последуют вашему примеру», – добавил министр.
Новый ПТРК «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний
Ростех: Новый ПТРК «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний
Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-Д1» прошел основной объем предварительных испытаний и готовится к государственным, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
По его словам, основной объем предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК «Корнет-Д1» для ВДВ, размещенного на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершен с положительными результатами, передает РИА «Новости»
Сейчас, по словам Оздоева, параллельно с завершением предварительных испытаний «уже ведется изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний».
Он добавил, что «Корнет-Д1», разработанный в холдинге «Высокоточные комплексы», продемонстрировал на испытаниях полное соответствие требованиям тактико-технического задания Минобороны России и высокую эффективность.
Ранее Ростех раскрыл характеристики новейшего ПТРК «Корнет-Д1».