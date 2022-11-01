В УК собрались прописать наказание для уклонистов от мобилизации

«Известия»: В УК собрались прописать наказание за уклонение от мобилизации

Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве, выявленных в ходе частичной мобилизации. В частности, уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в ней при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана, УК предусматривает только ответственность за уклонение от срочной службы, пишут СМИ.

Газета «Известия» со ссылкой на два источника в Госдуме пишет, что к внесению в нижнюю палату готовится законопроект об изменениях в УК РФ. Согласно нему, в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки. Среди авторов – главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы, руководитель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а также его заместители.

За отказ от мобилизации они предлагают штрафовать уклонистов на суммы от 200 до 500 тыс. рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самый суровый метод, предложенный парламентариями, – лишение свободы на срок до пяти лет.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев подтвердил изданию, что документ готов к внесению в парламент. Он призвал не привязывать этот законопроект к нынешней частичной мобилизации. Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года, поэтому многие законы о ней просто не работали, отметил он. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу, пояснил парламентарий, отметив, что «это неправильно в принципе». «Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве», – добавил депутат.

В настоящее время уголовная ответственность за отказ от участия в мобилизации в российском законодательстве отсутствует. Хотя есть наказание за уклонение от прохождения срочной военной и альтернативной гражданской службы. Штрафы и сроки по обоим преступлениям в ст. 328 ниже, чем те, которые предлагают ввести депутаты и сенаторы. Так, если человек уклоняется от военной службы, то ему грозит штраф только до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет об отказе от альтернативной службы, то наказанием станет штраф до 80 тыс. рублей либо арест до шести месяцев.

Ранее правоохранительным органам в России отказывали в возбуждении уголовных дел за уклонение от мобилизации. Так, в начале октября прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении первого такого дела в стране против 32-летнего жителя Пензы незаконным.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Он сообщил, что 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях.