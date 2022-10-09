Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий

Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий

Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.

Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.

Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.

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