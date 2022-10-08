Турция решила организовать переговоры России и США по Украине

На переговоры по Украине Турция решила пригласить Россию, США, Францию, Германию и Британию

Турция планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Британии по Украине соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.

В публикации говорится, что план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам. При этом, как пишет издание, влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции, передает РИА «Новости».

«Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что нужно прийти к миру без применения тактического ядерного оружия», – говорится в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Путина в готовности внести вклад для мира на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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