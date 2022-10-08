ВСУ четвертый раз за сутки обстреляли Белгородскую область

В Саратове разрешили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Паслер: Конфликт с мобилизованными из Оренбуржья улажен

Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове уже улажен, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Паслер в своем Telegram-канале написал, что на место выезжали сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата, которые доложили обстановку.

«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях», – сообщил Паслер, отметив, что конфликт исчерпан.

Губернатор также направил представителей региона в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение.

Также проверили сигналы от родственников оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске. «Родные беспокоились об условиях пребывания в подразделении. Сообщаю: условия хорошие, все необходимое есть. Ребята просили не волноваться», – заявил губернатор.

Ранее СМИ сообщили, что группа мобилизованных подала жалобу президенту, где говорилось о плохих условиях содержания в учебном центре в Саратове и оскорблениях в адрес военнослужащих со стороны полковника, который также сказал, что их не будут использовать по военно-учетной специальности.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.