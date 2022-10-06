Казачий атаман рассказал об участии в спецоперации

Атаман Андрей Станкин: Угрозу для своей страны воспринимаю, как личную

Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войска Андрей Станкин, принимающий участие в спецоперации в составе добровольческого отряда «Ермак», рассказал, что упреждающий удар, который нанесла Россия, – это урок 1941 года.

По словам Станкина, он принял решение отправиться в Донбасс, услышав клич Всероссийского атамана Николая Долуды.

«Николай Александрович – герой Крыма, который поднял казаков, и они отстояли полуостров. И я, будучи человеком военным и атаманом, каждую угрозу для своей страны воспринимаю, как личную. В армию попасть я уже не мог по возрасту, стать добровольцем – моя единственная возможность послужить Отечеству», – передает официальный сайт Всероссийского казачьего общества слова Станкина.

Назначение в добровольческий казачий отряд «Ермак» («БАРС» 15») Станкин получил 9 мая, где его определили во взвод огневой поддержки командиром отделения, а 18 мая атаман уже принял боевое крещение. Казак получил позывной «Югра», по месту своего проживания.

«Когда мы прибыли в Донбасс, 99% жилых строений и инфраструктуры были целы. По прошествии двух месяцев наши противники оставили там выжженную землю. Все усеяно минами, неразорвавшимися снарядами, ракетами, установлены растяжки. Линии электропередач, подстанции, жилые дома, административные здания – все разрушено», – рассказал атаман.

Самым опасным во время нахождения «за ленточкой» Станкин называет телефон – одно его включение провоцирует прямое попадание боевого снаряда.

Во время боевых действий казаки отряда «Ермак» не раз соприкасались с молодыми контрактниками из регулярных частей.

«Мы прикрывали их, они прикрывали нас. Мы к ним относились, как к своим сыновьям. Старались их оберегать, мы – старше, опытнее. У меня есть семья, дети, что называется, след на земле, а там ребята молодые», – вспоминал «Югра».

О начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины атаман Станкин рассуждает как о необходимом военно-политическом шаге.

«Я знаю, что мы опередили наших противников меньше чем на сутки. Поэтому упреждающий удар – это урок июня 1941 года», – заявил Станкин.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.