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Путин поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах
Президент Владимир Путин поручил опубликовать новый текст Конституции с поправками о новых регионах
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Президент России Владимир Путин поручил опубликовать обновленный текст Конституции страны с поправками о новых регионах, соответствующий указ опубликован в среду.
Указ необходим для вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Ранее Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех регионов в состав России
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Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы (в том числе о смертной казни) – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Зеленский распорядился не признавать вхождение новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании вхождения новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь идет об указах от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей.
Также из документа следует, что не имеющим юридические последствия признаются «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Песков опроверг сообщения о якобы запланированном выступлении Путина
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о якобы планирующемся выступлении Путина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выступать с обращением к нации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это не так», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации о том, что глава государства якобы намеревается сделать некое обращение к нации на тему «переформатирования» СВО, передает ТАСС.
В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление в среду, он добавил: «Нет, не будет, это фейки».
Путин объяснил необходимость внесения корректив в документы по частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин рассказал, что МО вовремя не внесло изменения в правовую базу, необходимы коррективы
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Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Отсрочку от мобилизации предоставили студентам частных вузов, вечерникам и аспирантам
Президент России Путин подписал документ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов
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Президент России Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», – сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
Путин заявил об уважительном отношении России к украинскому народу
Президент Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, культуре и языку
Президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, языку, и никогда не допускала того, что позволяет себе Киев в отношении русского языка.
«Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин добавил, что Россия будет идти другим путем – уважать украинский язык.
Ранее Путин дал поручения заняться организацией отдыха детей из новых регионов России, где сохраняется опасная обстановка.
Песков рассказал о планах Путина на юбилей
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент России Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин в свой 70-летний юбилей, 7 октября, будет работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у президента запланированы рабочие мероприятия. Песков пообещал проинформировать о них дополнительно, передает ТАСС.
Напомним, в 2021 году Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а также региональных проблем. В 2020-ом президент России рассказал, что на день рождения в качестве подарка от внуков получает поделки и рисунки.
Глава МИД Британии заявил о внимательном отношении к заявлениям Путина
Глава МИД Британии Клеверли сообщил, что Лондон внимательно прислушивается к заявлениям Путина
Глава британского МИД заявил, что Лондон всегда внимательно прислушивается к заявлениям президента России Владимира Путина, сообщил Джеймс Клеверли в интервью радиостанции Би-Би-Си.
«Мы всегда внимательно прислушиваемся к тому, что говорит Владимир Путин. При этом мы, конечно, также учитываем его привычку бряцать оружием», – передает РИА «Новости» слова Клеверли.
Он добавил, что Британия продолжит всеми силами поддерживать Украину.
Ранее сообщалось, что Клеверли выступит во вторник на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме, он заявит, что Лондон намерен помогать Киеву «до тех пор, пока война не выиграна».
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Путин: Возвеличивание неонацизма на Украине вызывает отторжение
Президент России Владимир Путин осудил восхваление Западом неонацизма на Украине
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Президент России Владимир Путин рассказал о заявлениях европейских коллег касательно неонацизма на Украине, российский лидер заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит его на национальный уровень.
«Мы их [неонацистов] преследуем, мы с этим боремся. А в случае с Украиной наоборот – их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов. Вот что поражает и вызывает внутреннее отторжение», – приводятся его слова в Telegram-канале Zvezdanews.
«Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят, ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет что ли, и у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое – неонацизм и все эти неонацистские идеи, возвеличивание себя, унижение других народов, стремление к их уничтожению», – сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Путин призвал стандартизировать учебники по истории
Президент России Путин призвал сделать единый стандарт для учебников по истории
Специалисты по истории могут по-разному рассматривать события, но учебники истории должны соответствовать единому стандарту, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».
«Конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других – по-другому. Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один», – цитирует президента ТАСС.
Ранее стало известно, что учебники истории планируется дополнить главами о специальной военной операции на Украине.
Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
Путин поручил организовать отдых детей из новых регионов России на каникулах
Путин дал поручение организовать отдых детей из новых регионов России на осенних каникулах
Президент России Владимир Путин дал поручения заняться организацией отдыха детей из новых регионов России, где сохраняется опасная обстановка.
«Скоро осенние каникулы, и нужно подумать о том, как организовать отдых детей. Особенно в таких территориях, где до сих пор еще, к сожалению, неспокойно или даже опасно», – передает ТАСС слова президента, которые он сказал в среду на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Путин поздравил всех участников встречи, всех работников школ из 89 регионов России с Днем учителя.
По словам главы страны, всем будут оказывать всю необходимую поддержку, помогая совершенствовать учебный процесс, восстанавливать, ремонтировать и строить новые школы.
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Президент России Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах страны
Президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России.
«На новых территориях (в вошедших в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи», – сказал глава государства в среду на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает ТАСС.
Путин уточнил, что часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов России прямо в детских садах и школах. Президент попросил педагогов оказать поддержку этому процессу, который будет организован не только в медицинских, но и в образовательных учреждениях.
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.