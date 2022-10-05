Представитель Кремля Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов

Определенные территории на линии соприкосновения в Донбассе, а также определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, противоречий между сказанными президентом словами о том, что принятые территории с Россией навсегда и заявлениями об отступлении с некоторых территорий нет, они будут возвращены, передает РИА «Новости».

Также Песков отметил, что юридическая формулировка про территории Херсонской и Запорожской областей о пределах новых территорий указывает, что речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия, тем не менее продолжится совет с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.

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