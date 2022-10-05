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Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов
Представитель Кремля Песков разъяснил ситуацию с возвращением территорий четырех регионов
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Определенные территории на линии соприкосновения в Донбассе, а также определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, противоречий между сказанными президентом словами о том, что принятые территории с Россией навсегда и заявлениями об отступлении с некоторых территорий нет, они будут возвращены, передает РИА «Новости».
Также Песков отметил, что юридическая формулировка про территории Херсонской и Запорожской областей о пределах новых территорий указывает, что речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия, тем не менее продолжится совет с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Мэр Красного Лимана выступил с обращением после захвата города ВСУ
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Глава городской администрации Красного Лимана Александр Петрикин выступил с обращением к жителям города и Краснолиманского района, пообещав, что союзные войска вернутся и освободят оставленные территории от укронацистов.
Как сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале, мэр Красного Лимана все эти тяжелые недели оставался в городе, ежедневно сообщая об обстановке вокруг населенного пункта, но в итоге вынужден был покинуть город, записав перед этим видеообращение к жителям города и Краснолиманского района.
Как подчеркнул Петрикин в своем видеообращении, Красный Лиман и Краснолиманский район – это русская земля, деды и прадеды жителей города еще в годы Великой Отечественной Войны сражались с нацистами. Сегодня же, сказал Петрикин, обращаясь к соотечественникам, большое бремя уничтожение нацистов лежит «на наших плечах».
«Мы сражаемся за Красный Лиман и Краснолиманский район: Авдеевку, Артёмосвк, Краматорск, Константиновку, Дружковку – все русские города. Мы вернемся. Укронацисты будут уничтожены. Победа [будет] за нами! Правда на нашей стороне», – заявил Петрикин.
В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Макрон оценил расширение границ России
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета, сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.
В администрации Макрона отметили, что президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов, передает ТАСС.
В Елисейском дворце добавили, что «Франция привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
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Илон Маск предложил признать Крым российским
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Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Маск перечислил четыре пукта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Полпред ЛНР Мирошник рассказал об обстановке возле Кременной
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Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи, рассказал газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике после отвода российских войск из Красного Лимана.
«На севере – северо-западе республики сейчас особенно напряженная ситуация. Прямо у границ региона идут активные боевые действия. После того, как наши войска отошли из Красного Лимана, серьезным обстрелам подвергается Кременная и целый ряд других городов Кременского района», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По его словам, ситуацию осложняют ландшафтные особенности местности. «Это заповедные леса, здесь очень много «зеленки». И там достаточно активно работают диверсионно-разведывательные группы. Военные действия идут в основном за контроль над дорогой Торское – Кременная. И с нашей стороны на этом направлении возводятся мощные оборонительные укрепления», – пояснил собеседник.
«Непросто и в районе Сватово, на Купянском направлении. Мы наблюдаем усиление потока беженцев. Люди пытаются уйти вглубь республики или на другие российские территории. При этом со стороны Харьковской области проезжать в Белгород очень тяжело, учитывая и большое скопление людей, и непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны ВСУ», – уточняет дипломат.
Как отметил Мирошник, республика готова отразить атаку ВСУ. «На обеспечение оборонительных рубежей силы есть. На территории республики находятся резервы, которые были подведены за последние недели. Опять же, из Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов вооруженные подразделения перевели к нам», – заметил он.
«И сейчас нам надо усилить артиллерийское давление, активнее использовать силы ВКС. Мы понимаем, что все происходящее имеет скорее политический мотив. Украина пытается всячески продемонстрировать, что оборонительные возможности и гарантии безопасности России для них ничего не значат», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Напомним, в субботу в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Об осложнении военной ситуации сообщили и в ДНР. Как рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские силовики с полуночи обстреляли Донецк, Александровку и Каштановое в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм
Накануне донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что под ударом в скором времени могут оказаться город Ясиноватая, а также Лисичанск и Северодонецк в ЛНР.
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Захарова отреагировала на требование к России выплатить репарации Украине
Представитель МИД Марина Захарова назвала аморальным требование Германии и Польши к России выплатить репарации Украине
Требование Берлина и Варшавы к России выплатить репарации Украине непристойно и аморально, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, просто «неприлично и непристойно» и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что «не Польше и не Германии это делать».
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске из-за невозможности удерживать позиции
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Подразделения ВС Украины отступают в городской черте Артемовска, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Пушилина, в самом Артемовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Он добавил, что взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов, передает ТАСС.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Казахстан объявил о смене украинского посла в стране
МИД Казахстана заявил, что посол Украины Врублевский покинет страну после назначения нового дипломата
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата на этот пост, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, въезд в Казахстан послу никто не запрещал и не будет запрещать. Врублевский просто покинет страну, когда будет назначен новый посол, передает ТАСС.
В данный момент рассматривается кандидатура нового украинского посла Украины в Астане. При этом уточняется, что с украинской стороной по этому вопросу у МИД есть полное взаимопонимание.
Смадияров добавил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». По словам Смадиярова, МИД Казахстана вызовет в среду посла России в Казахстане для разговора.
Накануне Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
Напомним, на сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
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Полпред ЛНР Мирошник заявил о факторе времени для группировки резервов
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Атакуя по нескольким направлениям, ВСУ пытаются растащить наши формирования в разные стороны. Нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.
«На сегодняшний день вся территория республики находится под нашим контролем. Но на границах идут активные бои, наши уверенно отвечают противнику. При этом ситуация возле агломерации Лисичанск – Кременная – Рубежное остается сложной», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По словам собеседника, основная проблема в этих районах – лесистая местность. «Там пытаются работать диверсионно-разведывательные группы. Основная же борьба сейчас идет за контроль над дорогой Торское – Кременная», – отмечает он.
«На удивление по Сватово сегодня не прилетало, несмотря на близость военных действий. Основная проблема, с которой мы столкнулись, – практически полное отсутствие мобильной связи и интернета. Ситуацию усложняют и постоянные информационные атаки со стороны Украины», – продолжает Мирошник.
«Несмотря на то, что мы полностью контролируем территорию ЛНР, есть понимание близости угрозы с севера и северо-запада. Поэтому мы возводим массивные оборонительные сооружения. Они необходимы для того, чтобы противодействовать движению противника со стороны Красного Лимана и Северска», – рассказал полпред ЛНР.
«Сейчас важен каждый день – нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Пока же ВСУ фактически пытаются растащить в разные стороны наши формирования, чтобы не дать сконцентрироваться на контратаке», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.
Накануне также сообщалось о массовом потоке беженцев со стороны Сватово из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. Во вторник ситуация стабилизировалась.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда можно будет сорвать военные планы ВСУ, а также что может ускорить контратаку союзных войск.
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ВСУ предприняли попытку прорвать оборону ЛНР под Кременной
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Украинские военные пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной, неся колоссальные потери, но ситуация контролируемая, сообщил офицер оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая, но противник не оставляет попыток прорвать нашу линию обороны, в том числе и на направлении населенного пункта Кременная, передает ТАСС.
Марочко рассказал, что союзные войска отбивают атаки противника, сейчас ведется плановая боевая работа, артдуэли. В данный момент ВСУ в направлении населенного пункта Кременная несут колоссальные потери, но, невзирая на это, они пытаются идти вперед.
Как заявил в понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, ВСУ пытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, однако союзные силы их выбили. Киселев отметил, что в районе Кременной идут жесточайшие бои, а Лисичанск, Рубежное и Сватово находятся под ракетными ударами.
Ранее полпред ЛНР Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи.
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Глава ДНР Пушилин заявил о задаче освободить Красный Лиман
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Задача союзных войск – выдержать и освободить Красный Лиман, линия боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
По его словам, Краснолиманское направление на сегодняшний день стабилизируется, противник пытается подходить с разных сторон, используя артиллерию, но ребята понимают, что может дальше происходить, и, по имеющейся информации, «и там выдержим, и Красный Лиман освободим», передает РИА «Новости».
Пушилин рассказал об обстановке в Артемовске, заметив, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника. Однако он добавил, что это не значит, что «прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден». В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Песков заявил о праве Кадырова давать оценки ходу спецоперации
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Главы регионов имеют право выражать собственное мнение, но даже в тяжелые моменты эмоции не должны брать верх, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в ходе спецоперации нужны «более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».
По словам представителя Кремля, главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки, в том числе и Кадыров, который с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад и продолжает вносить, передает ТАСС.
При этом Песков призвал даже в тяжелые моменты исключать эмоции из каких-либо оценок, придерживаясь очень сбалансированных, объективных оценок.
На вопрос, можно ли считать проявлением эмоций конкретно призыв использовать ядерное оружие, Песков заметил, что использование ядерного оружия в России происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине.
Представитель Кремля еще раз подчеркнул заслуги Чечни в проведении СВО, назвав их очень большими. «Вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведение специальной военной операции. Весьма героически и эффективно», – сказал он.
Ранее Кадыров заявил, что на Украину отправлено новое подразделение обученных бойцов, готовится к отправке еще одно боевое формирование.
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Российская армия начала перегруппировку в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о перегруппировке российской армии
Российская армия в Херсонской области проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар, сообщил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
По его словам, российская армия проводит маневры. Стремоусов отметил, что перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар, передает РИА «Новости».
Ранее в среду Стремоусов заявил, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
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Назван срок предоставления отсрочки от частичной мобилизации
Гражданам, которые находятся в запасе, предоставляется отсрочка в рамках частичной мобилизации в исключительных случаях на срок до одного года.
В Telegram-канале портала «Объясняем.рф» сообщили, что отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.
Отмечается, что такая отсрочка может быть предоставлена руководителям и специалистам органов исполнительной власти и местного самоуправления, организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
На портале уточнили, что решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию на основании предложений: федеральных органов исполнительной власти – в части работников своих центральных аппаратов и территориальных органов, а также работников подведомственных организаций; территориальных комиссий – в части работников органов исполнительной власти субъектов РФ и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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КНДР поддержала возвращение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в Россию
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Северная Корея уважает волю жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые решили воссоединиться с Россией, сообщил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
Чо Чхоль Су заявил, что КНДР поддерживает решение Москвы сделать эти регионы частью России. Подчеркивается, что соответствующие референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН, в котором «закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение», а также в соответствии с «легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
МИД КНДР, оценивая голосование по антироссийской резолюции, представленной США в СБ ООН, заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела независимых государств и ущемляет их законные права. Северная Корея заявила, что США злоупотребляют участием в СБ ООН для «поддержания неоспариваемого «однополярного мира», передает РИА «Новости».
По мнению Чо Чхоль Су, США используют «старый трюк», который применялся в Югославии, Афганистане и Ираке. Как заявил МИД КНДР, если «СБ ООН собирается нарушать независимые права и фундаментальные интересы суверенных государств с помощью нелогичных и гангстерских двойных стандартов, противоречащих целям и принципам устава ООН, он будет привлечен к полной ответственности за последствия».
Напомним, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Из 15 членов Совбеза за проект резолюции проголосовали 10; Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались, Россия наложила вето.
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Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России
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Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Документы были подписаны в Москве 30 сентября. В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в Россию». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей России», сообщает ТАСС.
В договорах также указано, что со дня принятия субъектов в Россию будут образованы две республики и две области, которые сохранят нынешние названия. Их главы получат статус губернаторов. Врио руководителей субъектов назначит президент России в течение 10 дней со дня принятия субъектов. Правительства областей будут сформированы врио губернаторов в «соответствии с законодательством России».
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ.
«Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам», – сказал Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы России по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА «Новости».
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
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