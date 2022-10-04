Пообещав не признавать новые российские регионы, Байден не упомянул Крым

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США «никогда не признают» вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис в разговоре с Зеленским подтвердил неизменную готовность США навязать серьезные издержки любому физическому, юридическому лицу или стране, которые оказывают России поддержку в связи с вхождением в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Байден также отметил успех соглашения, которое позволило обеспечить безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки, и заявил о необходимости обеспечить сохранение» этих договоренностей.

«Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, закрепленных в Уставе ООН», – заключили в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому о выделении Вашингтоном нового пакета военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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