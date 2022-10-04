В Кремле отреагировали на инициативу Маска по Украине

В Кремле заметили, что инициатива американского предпринимателя Илона Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, Прибалтике и так далее, а в первую очередь – ботам, «которые так активно принимали участие в голосовании», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия с самого начала «была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров». В отличие от многих профессиональных дипломатов, Илон Маск «все-таки пытается искать пути для достижения мира», при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно, передает РИА «Новости» слова Пескова.

Многие идеи Маска «заслуживают внимания», однако что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение, «и здесь ничего другого быть не может», отметил Песков.

«Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный», – уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что «такие люди пытаются задуматься логически, что можно сделать, чтобы перейти в мирное русло». При этом эти размышления «разбиваются о такие решения», как решение президента Украины Владимира Зеленского о невозможности продолжения каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, отметил он.

Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом». А советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал «марсианина» Маска «прекраснодушным аборигеном».

Реагируя на критику в свой адрес, Маск напомнил, что на данный момент собственные затраты его компании SpaceX на запуск и поддержку спутниковой сети Starlink на Украине составляют около 80 млн долларов, в то время как поддержка России его компанией составила «0 долларов».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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