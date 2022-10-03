Макрон сменил дресс-код для экономии электроэнергии

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков для экономии на отоплении.

Макрон записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство, передает РИА «Новости».

Французские СМИ отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики «энергетической трезвости», объявленной французским президентом летом.

Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. «Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать «энергетическую трезвость», – отметил министр.

Позже в соцсети он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.

Ранее министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.

А жителям Германии в свою очередь предлагали вместо душа обтираться тряпкой и объясняли, что высокая температура дома вредит здоровью. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.

Экономика Европы испытывает более чем серьезные проблемы на фоне резко возросших цен на газ и электроэнергию. «Экономическая система Германии «быстро приближается к идеальному шторму», что связано с высокой инфляцией, перебоями в энергоснабжении и продолжающимися трениями с поставками», – пишет британская Financial Times.

Вторая по величине экономика Евросоюза, французская, страдает теми же болезнями, что и немецкая. Стремительный рост цен на энергоносители вынуждает промышленные компании Франции сворачивать или сокращать производство. Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.