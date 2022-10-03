Кадыров заявил о скорой отправке на передовую троих несовершеннолетних сыновей

Трое сыновей в ближайшее время отправятся в зону спецоперации: подготовка несовершеннолетних Ахмата, Эли и Адама началась еще с малых лет и продолжается на базе РУС (Российского университета спецназа), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, внукам первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно, но их военная подготовка началась давно, с малых лет.

«На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира – готовься к войне!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что его сыновья готовы применить свои знания и умения в зоне СВО.

«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – отметил глава Чечни.

Также он обратился к пустословам, которые утверждали, что его близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться в их стойкости и силе.

«Покажите на месте свой дух, свою идейность и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины. Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие «воины», сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» – заявил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину нового боевого подразделения из Чечни.

До этого сообщалось, что военнослужащие из Чечни имеют высокую боевую подготовку, что играет важную роль в том числе в ближнем бою.