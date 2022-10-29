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Президент Латвии отказался звонить Путину до прибытия усиления НАТО на границе
Власти Латвии отказались вести диалог с Путиным до увеличения группировки НАТО в стране
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Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что его стране следует подождать увеличения численности войск НАТО на территории республики и только после этого вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
На саммите в Мадриде союзники пообещали Риге, что увеличат военное присутствие в стране, но этого так и не произошло.
Левитс в интервью Foreign Policy заявил, что страна подписала соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Президент Латвии также призвал усилить границы членов НАТО после вступления в блок Финляндии, которая, как он считает, может стать «слабым местом» коллективной обороны.
«Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и, призывая, его отказаться от своих намерений», – приводит Sputnik слова Левитса.
Сейчас в Латвии находятся около четырех тысяч военнослужащих НАТО.
Ранее председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист, который в прошлом занимал пост министра обороны, предложил создать объединенную армию северных стран на фоне напряженности в отношениях с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
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Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
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Шольц и Макрон собрались нанести США ответный торговый удар
Politico: Шольц и Макрон собрались принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон собрались провести переговоры с США по поводу недобросовестной конкуренции, однако при неудачном исходе рассматривают и вариант ответных мер, сообщила газета Politico.
Европейское издание газеты отмечает, что Германия и Франция как наиболее экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества считают американский закон о снижении инфляции бьющим по европейской промышленности. Авторы статьи отмечают: Шольц и Макронсогласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производства в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на переманивание производства на свою территорию, передает ТАСС.
Лидеры двух стран согласились, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет настаивать на воплощении закона в его нынешнем виде.
Шольц и Макрон сигнализировали, что ЕС «придется нанести ответный удар», а именно аналогичным образом субсидировать европейские предприятия внутри ЕС, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества, которые намереваются получить США за счет закона о снижении инфляции. Тем не менее, как отмечает издание, такой ход может спровоцировать новый виток «трансатлантической торговой войны».
Закон о снижении инфляции предполагает уменьшение налогов, льгот в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США, и в итоге побуждает население покупать продукцию местных производителей («Покупай американское»). Это также относится к продаже электромобилей, а для европейских автоконцернов это является особым раздражителем.
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Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Командующий авианосной ударной группы США заявил о готовности к войне с Россией
Командующий АУГ ВМС США Велес: Мы готовы ко всему
Командующий авианосной ударной группы ВМС США Деннис Велес заявил, что сейчас их основной миссией является сдерживание угрозы и предотвращение эскалации, но в случае необходимости они готовы и к войне с Россией.
Телеканал Sky News спросил у Велеса, готов ли он к войне с Россией в случае необходимости, на что тот ответил, что этот корабль (авианосец USS George H. W. Bush, который находится сейчас в европейских водах), эта ударная группа и союзники готовы ко всему, что ежедневно демонстрируют, передает РИА «Новости».
По данным сервиса marinevesseltraffic.com, авианосец кругами движется между Италией и Черногорией в Адриатическом море.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
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На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.
«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Глава Минфина Германии призвал страны ЕС отказаться от газа из России
Глава Минфина Германии призвал все страны Евросоюза отказаться от российского газа
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Все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью японскому изданию Nikkei.
Министр финансов Германии выразил мнение, что все страны в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа. В целом Линднер, как отмечает издание, настороженно отреагировал на идею введения газового эмбарго, отметив, что идеальным вариантом был бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран, передает ТАСС.
Он также заявил, что Германии необходимо постепенно отказаться от газа из РФ и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок российских энергоносителей. Линднер выразил мнение, что необходимо как можно быстрее стать полностью независимыми от России и устранить весь импорт. Он назвал такую позицию четким сигналом России в бесполезности попыток оказания давления.
В минувшую субботу президент Торгово-промышленной палаты Германии (ТТП) Петер Адриан предупредил о возможности остановки части экономики ФРГ к концу 2022 года из-за энергетического кризиса. Ранее президент России Владимир Путин предложил Германии определить, что для Берлина важнее: интересы народа или НАТО.
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Столтенберг дал прогноз о политике США по Украине при республиканцах
Столтенберг: США даже в случае победы республиканцев на выборах продолжат помогать Украине
Даже в случае победы Республиканской партии США на промежуточных выборах в ноябре Вашингтон продолжит поддерживать Украину, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico выразил уверенность, что в Палате представителей и в Сенате даже после выборов «сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины».
Кроме того, Столтенберг ожидает, что участники альянса в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. Он отметил при этом, что пока еще слишком рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны альянса, передает РИА «Новости».
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявлял, что итог промежуточных выборов в Конгресс не повлияет на поставки оружия на Украину.
В Европе заметили охлаждение отношений между Макроном и Шольцем
Европейское издание Politico заявило об охлаждении отношений между президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в Париже завершилась без совместной итоговой пресс-конференции после переговоров, что говорит об охлаждении отношений между лидерами двух экономических держав Евросоюза, сообщает европейское издание Politico.
Как сообщает европейское издание Politico, отношения между Макроном и Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, стали настолько ледяными, что они даже не осмеливаются показаться вместе перед прессой.
В статье говорится, что президент Франции и канцлер Германии в среду провели в Париже встречу с глазу на глаз, по итогам которой не было проведено совместной итоговой пресс-конференции перед камерами, которая обычно является самой сухой из рутинных дипломатических любезностей после двусторонних встреч на высшем уровне.
После встречи Берлин объявил, что совместное выступление для прессы будет проведено, но Елисейский дворец исключил такую возможность. Как отмечает издание, отказ в проведении пресс-конференции приехавшему в гости лидеру – это политическая тактика, которая обычно применяется для упрека, как это недавно сделал Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин. Издание пришло к выводу, что таким образом Макрон оскорбляет Шольца.
Напомним, в середине октября Шольц призвал реформировать и расширить ЕС, постепенно отменив принцип единогласия при принятии решений.
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Эксперт оценила основной посыл Путина Западу
Политолог Линдигрин: России близки традиционные ценности Запада, но мириться с диктатом США мы не станем
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Россия всегда хотела взаимовыгодных отношений с США и Европой, однако Запад сам от нас отвернулся. Об этом сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Путин отметил важный момент: Россия не считает себя врагом Запада. Традиционные и истинные ценности Запада всегда были близки нам. Но смириться с диктатом США мы не сможем никогда. И чем раньше это поймут за океаном, тем лучше будет для всех», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Она напомнила, что Россия всегда была готова к построению взаимовыгодных отношений с Америкой, даже несмотря на то, что Запад финансировал террористическое гнездо на Северном Кавказе. «В ответ мы получили растущее давление, в том числе со стороны НАТО», – указала собеседница.
«Запад пытается превратить нашу страну в инструмент для достижения собственных целей. Это уже очевидно. Санкции вводятся исключительно против тех, кто им не подчиняется. Но подчинить Россию никогда не получится. Мы всегда отстаивали и будем отстаивать свое право на независимое существование и развитие», – подчеркнула Линдигрин.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности, он заявил, что российская сторона не считает себя врагом западных стран.
«В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия – это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм. Впрочем, как и любые проявления ксенофобии», – подчеркнул глава государства.
«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО: «Давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит – и мир». Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения. Но шли на это», – заявил президент.
Более того, Владимир Путин указал на то, что Москва и сейчас готова поставлять западным странам газ и нефть, поддерживая торговое сотрудничество. Однако, по словам президента, Запад сам отказывается.
Он также добавил, что Россия не бросает вызов элитам Запада и не собирается становиться гегемоном. Путин подчеркнул, что Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты.
Глава государства также обратил внимание на тот факт, что абсолютное большинство стран не принимают диктат других. Однако, добавил Путин, «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
Газета ВЗГЛЯД ранее собрала оценку российских политиков и блогеров по итогам выступления главы государства. По мнению экспертов, президент России – единственный из незападных лидеров, кто смог изложить целостную картину будущего развития мира.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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В Венгрии выступили против «потолка» цен на газ из России
Венгрия выступила против введения «потолка» цен на газ России из-за рисков снижения поставок
Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая такой шаг способным спровоцировать сокращение поставок в Европу и рост цен, заявил министр иностранных дел европейской страны Петер Сийярто.
По его словам, страна не поддерживает введение предельной цены на газ, так как считает, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок, передает РИА «Новости» его слова.
Как добавил венгерский министр, снижение объемов поставляемого газа приведет к росту цен.
«Вот почему мы ясно дали понять, что если в Европе будет введена такая мера, долгосрочные контракты должны быть исключены», – подчеркнул Сийярто.
Также он отметил, что пока не было выдвинуто никаких конкретных предложений. «Еврокомиссия должна выдвинуть предложение в ближайшее время, но я не знаю, когда эта работа будет проделана», – проинформировал Сийярто.
Ранее сообщалось, что Венгрия не поддерживает предложения Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом, поскольку считает их вредными.
На заседании глав энергетических ведомств стран Евросоюза в Люксембурге Сийярто представил возражения Венгрии по нескольким пунктам, в частности, по совместным закупкам топлива, по поводу потолка цен на газ, а также по раскрытию информации о долгосрочных контрактах по совместному использованию хранилищ газа, передает ТАСС.
По его словам, для Венгрии цены на энергоносители и безопасность энергоснабжения и являются приоритетами, и страна не примет ни одного предложения, которое поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии даже в самой малой степени.
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Глава «Новатэка» сообщил о сокращении поставок газа из России в Европу на 47%
Россия сократила поставки газа в Европу на 50 млрд кубометров за последние четыре-пять месяцев, на 1 октября падение составило 47%, сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
«Эти поставки почти полностью были замещены СПГ – его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через европейские регазификационные терминалы составил 43 млрд кубометров, 29 [млрд кубометров] из которых пришлись на США», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что поставки в Корею и Японию остались примерно на уровне 2021 года, а в Китай и Индию сократились на 23% и 19% соответственно.
Также он добавил, что мировой экономике понадобится в течение 2023–2024 годов 60-70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) из-за сокращения поставок трубопроводного газа. Он добавил, что предстоящая зима будет самой легкой из следующих трех, так как ЕС успел наполнить хранилища газом.
«Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим, в 2023 году в мире будут (вводы) на 18 млн тонн, в 2024 году – 11 млн, в 2025 году – примерно столько же», – сказал он.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Путин призвал граждан западных стран бороться за рост зарплат
Президент России Владимир Путин призвал жителей западных стран бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия является их врагом.
«Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран – и США, и Европы – хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе – не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия – ваш друг», – сказал президент на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
Также глава страны добавил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы, страна готова развивать отношения.
Москва пообещала учесть модернизацию атомных бомб США в Европе
Грушко: Россия учтет в своем военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе
Москва будет учитывать в военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Он подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и обороноспособности.
Россия не может не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе, приводит его слова РИА «Новости». Грушко отметил, что США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в «оружие поля боя», тем самым снижается ядерный порог.
Москва также принимает во внимание замену американских средств доставки таких типов вооружений, сказал Грушко.
США, продолжил замглавы российского внешнеполитического ведомства, заставляют своих союзников закупать самолеты F-35, осуществляют другие меры для повышения способности стран альянса преодолевать зоны блокирования доступа. Это тоже реальность, которая должна нами учитываться и в политическом смысле, и в нашем военном планировании, подчеркнул он.
Замминистра добавил, что вдобавок к этому в самом НАТО уже были приняты решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах альянса, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ.
НАТО не собирается отказываться от совместных ядерных миссий, которые, кстати, противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия – он прямо запрещает передавать в какой-либо форме или на любом этапе контроль за ядерным оружием неядерным государствам, сказал Грушко. Но именно те, кто участвуют в ядерных миссиях альянса, как раз модернизируют свой воздушный флот и закупают американские самолеты F-35, которые более современны по сравнению с F-16, «Торнадо» и другими носителями, добавил он.
Совокупность этих факторов, по его словам, «является предметом нашего внимания, в том числе, и с точки зрения военного планирования, и принятия всех других необходимых мер для надежного обеспечения нашей безопасности и обороны».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину, ликвидировав инфраструктуру для его хранения и использования.
Жители Латвии зажгли свечи на месте снесенного памятника советским воинам в Лиепае
Жители Лиепаи собрались на месте уничтоженного памятникам защитникам от фашизма и зажгли свечи
Жители Латвии возложили цветы и зажгли свечи на месте уничтоженного памятника защитникам Лиепаи от немецко-фашистских войск.
В латвийской Лиепае снесли монумент, посвященный защитникам города от фашистов. Горожане, несмотря на непогоду, пришли, возложили цветы и зажгли свечи на месте уничтоженного монумента, передает «Царьград».
Памятник снесли по решению местных властей. Его установили в 1960 году в честь июньских событий 1941 года, когда город обороняли от фашистов.
Напомним, в конце августа Риге завершили демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента.