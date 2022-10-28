В Швеции предложили объединить армию с Финляндией и Норвегией

Швеции следует объединить армию с Финляндией и Норвегией для защиты территорий Северного Калотта, находящихся к северу от полярного круга, заявил экс-глава шведского Минобороны и действующий глава парламентского комитета по обороне Петер Хультквист.

Шведская сторона намеревается при участии НАТО усилить координацию армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, чтобы они функционировали как одна сила, заявил Хультквист в интервью Dagens Nyheter, передает ТАСС.

По мнению политика, шведские специалисты могут принять участие в защите финской границы с Россией.

«У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО – коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг другу. У нас уже есть совместное военное планирование с Финляндией», – сказал экс-глава Минобороны страны.

По его мнению, Россия останется «серьезной проблемой» для западных стран еще долгое время.