|
|
В Швеции предложили объединить армию с Финляндией и Норвегией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Швеции следует объединить армию с Финляндией и Норвегией для защиты территорий Северного Калотта, находящихся к северу от полярного круга, заявил экс-глава шведского Минобороны и действующий глава парламентского комитета по обороне Петер Хультквист.
Шведская сторона намеревается при участии НАТО усилить координацию армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, чтобы они функционировали как одна сила, заявил Хультквист в интервью Dagens Nyheter, передает ТАСС.
По мнению политика, шведские специалисты могут принять участие в защите финской границы с Россией.
«У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО – коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг другу. У нас уже есть совместное военное планирование с Финляндией», – сказал экс-глава Минобороны страны.
По его мнению, Россия останется «серьезной проблемой» для западных стран еще долгое время.
Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
|
|
Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Путин высказался о роли Одессы
Путин назвал Одессу и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», – ответил Путин на вопрос о том, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу – украинскую или российскую, сообщает РИА «Новости».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Шольц и Макрон собрались нанести США ответный торговый удар
Politico: Шольц и Макрон собрались принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон собрались провести переговоры с США по поводу недобросовестной конкуренции, однако при неудачном исходе рассматривают и вариант ответных мер, сообщила газета Politico.
Европейское издание газеты отмечает, что Германия и Франция как наиболее экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества считают американский закон о снижении инфляции бьющим по европейской промышленности. Авторы статьи отмечают: Шольц и Макронсогласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производства в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на переманивание производства на свою территорию, передает ТАСС.
Лидеры двух стран согласились, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет настаивать на воплощении закона в его нынешнем виде.
Шольц и Макрон сигнализировали, что ЕС «придется нанести ответный удар», а именно аналогичным образом субсидировать европейские предприятия внутри ЕС, чтобы нивелировать несправедливые конкурентные преимущества, которые намереваются получить США за счет закона о снижении инфляции. Тем не менее, как отмечает издание, такой ход может спровоцировать новый виток «трансатлантической торговой войны».
Закон о снижении инфляции предполагает уменьшение налогов, льгот в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США, и в итоге побуждает население покупать продукцию местных производителей («Покупай американское»). Это также относится к продаже электромобилей, а для европейских автоконцернов это является особым раздражителем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
|
|
Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Европейские страны заблокировали российские удобрения для беднейших стран
МИД: В ЕС заблокированы 80% удобрений, которые Россия готова передать беднейшим странам
|
|
Европейские страны заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте МИД России говорится, что Россия, «в отличие от Украины, является одним из ведущих мировых экспортеров удобрений, без которых под угрозой голода окажутся не только страны – потребители продовольствия, но и страны-производители».
Однако российские компании, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно, подчеркивает МИД РФ.
Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, руководство которых не разрешает их отправку по линии ВПП ООН, говорится в сообщении.
МИД объясняет, что главная причина подобной ситуации – односторонние западные санкции, негативный эффект которых должен был быть нейтрализован в рамках усилий по выполнению второго Стамбульского документа – российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта. Несмотря на сделанные в Вашингтоне и Брюсселе декларации об изъятии продовольствия и удобрений из-под ограничений, российские поставщики и производители продолжают сталкиваться с проблемами при проведении банковских платежей и оформлении страховок, фрахте судов и получении доступа в порты, сообщили в ведомстве. На деле заявленные изъятия до сих пор не работают, констатирует МИД.
Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Кроме того, МИД призывает учитывать, что доля российской сельхозпродукции в структуре мировых рынков ничуть не меньше, чем украинская. «До конца года готовы поставить на экспорт около 30 млн тонн зерновых, включая прежде всего пшеницу, и довести этот показатель до 50 млн тонн с учетом урожая. Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки (33%). Контраст, что называется, налицо – пока украинские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу и развитые страны, российские поставки направляются нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в заявлении.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Борреля спросили о виновных в диверсии на «Северных потоках»
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках»
У Евросоюза нет никаких указаний на то, кто совершил диверсию на «Северных потоках», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил РИА «Новости» об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах «Северный поток».
«Нет никаких», – так он ответил на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.
Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит Вашингтон.
Президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.
YASNO: В Киеве без света остались 1 млн человек
Энергокомпания YASNO: Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии
Около 1 млн жителей Киева остались без электроэнергии, отключено 320 тыс.квартир, заявил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
По словам Коваленко, в Киеве отключено от электроэнергии 159 тыс.квартир, а за день более 320 тыс. квартир, примерно миллион киевлян, «которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать», «Это тысячи предприятий, которые теряют возможность работать на нашу экономику», – приводит РИА «Новости» сообщение Коваленко.
Он добавил, что статистика по Киевской области еще хуже: почти 260 тыс.потребителей в четверг вечером оставались без света и более 500 тыс. абонентов лишались электроснабжения днем того же дня.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что был поражен значимый энергетический объект. Удар привел к дефициту электричества в центральной Украине.
В Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в центральной части Украины.
Кононенко: Собчак намеренно скрывала наличие израильского паспорта
|
|
«Это не первый раз, когда Ксения Анатольевна соврала, да и не последний», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя отъезд телеведущей Ксении Собчак из России и въезд в Литву по израильскому паспорту, наличие которого она ранее опровергала.
«Соврала и соврала. Это не первый раз, когда Ксения Анатольевна соврала, да и не последний. Да и потом, я думаю, довольно большое количество людей, которые утверждают, что у них нет никакого другого паспорта, на самом деле его имеют для того, чтобы в случае чего куда-нибудь свалить. Да и потом так по миру перемещаться проще», – рассуждает Кононенко.
Журналист подчеркивает, что если бы Собчак пользовалась своим израильским паспортом с целью свободного перемещения в большое количество стран, то про ее документ тогда всем было бы известно. Но поскольку об этом никто не знал, есть подозрения, что она намеренно это скрывала.
«Я думаю, что здесь вопрос узкоморальный. Есть люди, которые считают, что хорошо иметь израильский паспорт, а есть те, кто считает, что хорошо бы иметь лишь один паспорт – той страны, в которой ты родился и живешь. И эти люди никогда друг друга не поймут, дискуссии между ними бессмысленны. У меня, например, нет другого паспорта», – заключил блогер.
Ранее стало известно об отъезде Собчак в ночь со вторника из России через Белоруссию в Литву. Директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис рассказал, что журналистка имела право въехать в страну, поскольку имеет израильский паспорт. Информированный источник сообщил СМИ, что на телеведущую могут завести дело из-за гражданства Израиля, если она не уведомляла миграционную службу об израильском паспорте.
Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
|
|
На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.
«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Электросети нарушены в Днепропетровской области Украины
Вследствие ударов зафиксировано разрушение электросети в Днепропетровской области Украины
В Днепропетровской области Украины после ракетных ударов частично парализована работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, семьи остались без электричества, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Так, в Никополе в данный момент оборваны линии электропередач, а в Красногригорьевской изуродованы электросети. При этом специалисты начали восстановительные работы.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования магистральной сети энергосистемы в центральных областях Украины.
На фоне чего в Киеве и области вводятся более длительные экстренные отключения света.
Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
|
|
Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД