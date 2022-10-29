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29 октября, суббота | Последнее обновление — 13:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Развожаев: Проверкой публикации видео работы ПВО в Севастополе займутся спецслужбы
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что неоднократно призывал не публиковать в Сети видеозаписи, позволяющие обнаружить системы ПВО, защищающие город. Время уговоров закончилось, теперь проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы, заявил он.
По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города – ими будут заниматься спецслужбы, приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Развожаев призывал очевидцев не писать, «что-где-во сколько вы видели и слышали», и не публиковать видео, поскольку эти данные «очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города».
Губернатор добавил, что все доступные для гражданских лиц городские камеры наружного наблюдения и видеопотоки с них отныне будут закрыты и доступны только для спецслужб. Такой порядок сохранится на время действия уровня среднего реагирования и повышенной террористической опасности, заявил губернатор.
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Атаки длились несколько часов.
Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту
Губернатор Развожаев: В течение нескольких часов системы ПВО в Севастополе отражали атаки дронов
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На протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атаки начались в 4.30 утра.
Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, отметил губернатор.
По его словам, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, уточнил Развожаев.
«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим», – добавил он.
Губернатор также призвал очевидцев не писать, «что-где-во сколько вы видели и слышали», и не публиковать видео, поскольку эти данные «очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города».
Между тем, по данным СМИ, в момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, был замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.
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Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
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Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Глава Севастополя сообщил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты
Черноморский флот начал отбивать атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты
Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», – говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Черном море усилят противодействие диверсантам, решение принял военный совет Черноморского флота.
Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
Российские войска при отражении атак ВСУ на четырех направлениях уничтожили более 410 украинских военных
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Противник силами усиленного батальона на Купянском направлении атаковал позиции российских войск у населенного пункта Берестовое Харьковской области. Однако все атаки отражены и в результате уничтожены более 150 украинских военнослужащих, танк, пять машин пехоты, четыре бронетранспортера, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Две батальонные тактические группы ВСУ на Краснолиманском направлении пытались вести наступление в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но активными действиями российских войск противник был остановлен. Огнем артиллерии ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ротная тактическая группа ВСУ на Южно-Донецком направлении атаковала позиции у населенного пункта Времевка Донецкой народной республики (ДНР). Ответными действиями российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На протяжении последних суток на Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии наносилось поражение выдвинувшимся резервам украинских войск и диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Ликвидированы более 180 украинских военнослужащих и восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены шесть пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Невское ЛНР, Купянск Харьковской области, Северск, Звановка Торское ДНР и города Николаева.
Уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ возле населенных пунктов Веселое ДНР, Новая Каменка, Давыдов Брод, Херсонской области и города Николаева, подытожили в оборонном ведомстве.
В Запорожье ликвидировали боевиков – выходцев из Чечни
Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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США объявили о новых поставках оружия Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов, об этом заявило американское министерство обороны.
«Министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 млн долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны», – цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».
В новый пакет включены боеприпасы РСЗО HIMARS и 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, свыше 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, свыше 2,75 млн боеприпасов и четыре спутниковые антенны, сообщила замсекретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.
Напомним, гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
Рейд в Севастополе перекрыт из-за атаки беспилотников
Рейд в Севастополе временно перекрыли после атаки беспилотников
Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят, сообщили власти города.
«Временно перекрыт рейд – паромы и катера не ходят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение губернатора.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Он обратился к гражданам с просьбой не паниковать.
Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.
Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у России активов, сообщают американские СМИ.
В защиту данной поправки выступают демократы, пишет газета The Washington Post со ссылкой на лиц, участвующих в переговорах в Конгрессе.
По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».
Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.
Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств.
Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.
По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Ранее бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны.
Российские средства ПВО в Херсонской области сбили Ми-8 ВВС Украины
Средствами ПВО у населенного пункта Новая Каменка Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области перехвачены три беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» возле населенных пунктов Токаревка, Новая Каховка Херсонской области и Покровское ДНР, сообщил Конашенков.
В итоге с начала СВО были уничтожены 326 самолетов, 164 вертолета, а также 2356 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и т. д., подытожили в оборонном ведомстве.
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