Матвиенко: Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы сбежали

Спикер Совфеда Матвиенко использовала высказывание Черчилля в отношении сбежавших за рубеж россиян

Говоря о сбежавших россиян, которые в данный момент «поливают» свою страну из-за рубежа, применимо высказывание Уинстона Черчилля о том, что «иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, те люди, которые способны поливать (грязью – прим. ВЗГЛЯД) свое Отечество, лучше пусть там и остаются. По ее мнению, общество уже «расценило как предательство действия тех, кто уехал и выслуживается перед своими новыми хозяевами», и само сплотилось и сконсолидировалось, передает РИА «Новости».

Матвиенко указала, что большинство из уехавших вернется с разочарованием. «Все думают, что там рай земной, что там так хорошо, что там их ждут, а потом начинается характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по дому, друзьям, одноклассникам, однокурсникам», – полагает спикер.

Она также призвала не поддаваться ажиотажу и выступать за внесение поправок в Конституцию России, позволяющую россиянам выехать за границу в любое время и вернуться обратно.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие после начала спецоперации, могут попасть под действие закона об иноагентах. По его мнению, отъезд за рубеж и публикации с осуждением в сторону России могут свидетельствовать о том, что человек оказался под иностранным влиянием.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Климова частным мнением. Он отметил, что Кремлю неизвестно о подобной трактовке этого закона.