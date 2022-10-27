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Песков назвал частным мнением слова Климова про статус иноагентов для уехавших
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Слова сенатора Андрея Климова о том, что россияне, уехавшие после начала спецоперации, могут попасть под действие закона об иноагентах, выглядят как частное мнение. Кремлю неизвестно о подобной трактовке этого закона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», – передает ТАСС слова Пескова на просьбу прокомментировать высказывания Климова.
По словам Климова, отъезд за рубеж и публикации с осуждением в сторону России могут свидетельствовать о том, что человек оказался под иностранным влиянием. По его мнению, такие люди не должны претендовать «на какие-то должности, госзаказы», преподавать в школах и вузах. При этом сенатор напомнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст «на основании целого ряда параметров». Он также призвал разбираться с каждым случаем индивидуально.
Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Стремоусов: Украина попыталась прорвать оборону на севере Херсонской области
Вооруженные силы Украины пытались прорвать оборону в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области, российские военные отразили все попытки, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что ВСУ попытались расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки.
Напомним, сообщения о том, что украинские военные якобы накопили 60-тысячную группировку войск для наступления на Херсон, не соответствуют действительности, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Раскрыта схема провокации Украины с «грязной бомбой»
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Украинские власти закончили техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», готов муляж ракеты, его начинят радиоактивным материалом, чтобы сбить над зоной отчуждения ЧАЭС, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Специалисты «Южмаша» уже изготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем «сбить» силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», – сказал источник РИА «Новости».
Он пояснил, что муляж изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».
После того как муляж будет «сбит», Киев планирует показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники поддельного «Искандера», чтобы убедить в виновности России Запад.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу предупредил индийского и китайского коллег о возможной провокации Украины с «грязной бомбой».
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма.
Замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявлял, что выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения Москвы.
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СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха
ТАСС: Телеведущая Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха
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Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Он рассказал ТАСС, что Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Статья подразумевает до 15 лет колонии.
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».
Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.
Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.
Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.
Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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В Литве разъяснили право Собчак въехать в страну
Власти Литвы: У журналистки Ксении Собчак есть право въезда по израильскому гражданству
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Российская телеведущая Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт, сообщил в эфире радиостанции «Жиню радияс» директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис.
Он пояснил, что Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву без визы и находиться в стране в течение 90 суток.
Яунишкис подтвердил, что в данный момент Собчак находится в Литве, и добавил, что пока не располагает данными, несет ли ее пребывание в Литве угрозу для нацбезопасности.
По данным РБК, в апреле уже появлялась информация об отъезде скандальной телеведущей. Так, израильская газета Haaretz написала, что не только Собчак, но и ее сын получили израильское гражданство и находятся в Израиле. Тогда же издание отметило, что дедушка Собчак по материнской линии, а также отец ее сына Максим Виторган – евреи.
В ответ журналистка записала видеоролик, на кадрах которого отчетливо видно Подмосковье. При этом Собчак пошутила, что находится «на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе», а неподалеку отметила «ресторан «Причал», очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Командующий авианосной ударной группы США заявил о готовности к войне с Россией
Командующий АУГ ВМС США Велес: Мы готовы ко всему
Командующий авианосной ударной группы ВМС США Деннис Велес заявил, что сейчас их основной миссией является сдерживание угрозы и предотвращение эскалации, но в случае необходимости они готовы и к войне с Россией.
Телеканал Sky News спросил у Велеса, готов ли он к войне с Россией в случае необходимости, на что тот ответил, что этот корабль (авианосец USS George H. W. Bush, который находится сейчас в европейских водах), эта ударная группа и союзники готовы ко всему, что ежедневно демонстрируют, передает РИА «Новости».
По данным сервиса marinevesseltraffic.com, авианосец кругами движется между Италией и Черногорией в Адриатическом море.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне.
Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия
Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия на Украине
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Ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Объявленное штормовое предупреждение в Донецкой народной республике «категорично влияет на всю картину боевых действий», заявил Ходаковский в беседе с ФАН.
«Это обоюдно для обеих сторон, потому что все оказываются в одинаковых условиях, всем одинаково сложно. Облачность спустилась, туман поднялся – никто не летает, никто ничего не видит, соответственно, «слепыми» никто ничего не делает. По грязи и распутице вполне можно ездить на гусеничной технике или полноприводных колесах, каких-то агрегатах, если нужно воевать», – сказал он.
Ходаковский добавил, что плохая погода снижает эффективность разведки, затрудняет связь со спутниками. Он добавил, что рано или поздно погода поменяется, стороны боевых действий будут стараться взять инициативу.
«Все старались дать максимальный результат до наступления этих погодных условий, это понятно, объективно. Я думаю, будут еще попытки. Погода стабилизируется, будет еще бабье лето, просохнет. Я думаю, к этому моменту все будут накапливать ресурс и будут стараться завладеть инициативой», – заключил он.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что причины замедления «операция ВСУ на юге» это погодные условия. «Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», – сказал он.
Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».
Ранее Ходаковский рассказывал, что главным оружием солдата является лопата, ей всегда можно вырыть себе укрытие. Он отмечал, что 70% ранений происходит от летящих вдоль земли осколков.
Названо число прибывших в Грузию россиян
С начала года в Грузию приехали около 113 тыс. россиян
В Грузии в настоящее время находится около 113 тыс. граждан России, которые прибыли в страну с начала этого года, сообщило МВД в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В сообщении также указывается, что в Грузии находятся около 26 тыс. граждан Украины и более 13 тыс. граждан Белоруссии.
Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года.
Ранее сообщалось о том, что после начала частичной мобилизации в Грузию прибыло около 50 тыс. россиян, примерно половина из них являются этническими грузинами или выходцами из Грузии.
Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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МИД предупредил о возможности удара по спутникам США
МИД: Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине
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Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о чрезвычайно опасном задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в ходе конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
Разработчик ПД-8 назвал количество собранных образцов двигателя
Генконструктор ОДК Шмотин сообщил об успешном прохождении испытаний первых трех опытных образцов двигателя ПД-8
Первые три опытных образца перспективного двигателя ПД-8 успешно прошли испытания, сообщил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.
Генеральный конструктор ОДК сообщил, что три опытных образца уже испытаны, результаты испытаний получены и можно с уверенностью сказать, что термодинамически машина состоялась, передает ТАСС.
При этом он отметил, что работы над двигателем продолжаются, есть ряд вопросов, которые необходимо решить в ходе проведения сертификационных и инженерных испытаний, которые запланированы до конца 2022 года и на 2023 год.
Напомним, 11 мая в Ростехе сообщили, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8, который предполагается устанавливать на самолеты SSJ 100 и Бе-200.
Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении украинцев
Проживающая во французском Довиле россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью
Компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном городке Довиль, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира, рассказала проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия.
Анастасия, 13 лет назад приехавшая во Францию из Крыма, с семьей пошла обедать на знаменитый рыбный рынок в Довиле. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек, четверо мужчин и четверо женщин, лет 40–45 лет, уже выпивших, все они говорили по-русски.
Девушки из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, однако мама, распознав у них украинский акцент, отвечать не стала.
Пока они обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем поставила музыку на телефоне и начала подпевать на весь рынок. На просьбы продавца рынка сделать музыку тише, они делали вид, что не понимают его, передает РИА «Новости».
«Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: «Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку». После чего один из них резко встает, как будто он ждал этого момента, и начинает кидаться на папу: «Ты драться хочешь? Пойдем, отойдем, разберемся!» – передает слова агрессора россиянка.
Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он сел обратно за столик.
«А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: «Мы украинцы, а они – русские агрессоры!» – сообщила собеседница агентства.
При этом, как подчеркнула Анастасия, никто из ее семьи не обсуждал политику за обедом.
«Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать (слезоточивый) газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка... Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: «Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!» – вспомнила Анастасия.
Однако задерживать агрессора, ударившего ее отца, полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет.
«Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: «На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они – русские агрессоры!» – добавила собеседница агентства.
Анастасия сообщила, что по возвращении в Париж они подали заявление в полицию: отец – по поводу физической агрессии, а она – по поводу угроз по национальному признаку.
«Оба заявления приняли. Врач в полиции также дал папе справку о потере дееспособности на шесть дней (у него был сильный ушиб носа). Сейчас мы ждем заведения уголовных дел», – резюмировала она.
Ранее украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.
Напомним, в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.
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Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.