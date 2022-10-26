Утаивших информацию о подготовке терактов жителей Запорожской области решили выдворять на Украину

Глава Запорожской области Балицкий: Утаившие знания о подготовке терактов будут выдворены на Украину

Жители Запорожской области, знающие о готовящихся терактах в регионе и не рассказавшие об этом правоохранительным органам, подлежат выдворению на Украину, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, если доказано знание гражданина о готовящемся его близким, знакомым или родственником теракте, он будет выдворен на территорию Украины через КПП в Васильевке, передает РИА «Новости». По словам Балицкого, такие люди относятся в категории соучастников преступления.

«А те, кто напрямую причастны, конечно, остаются, проводятся следственные действия. Эти люди будут подлежать суду», – подчеркнул он.

Балицкий рассказал также, что город Запорожье превращается в Мариуполь.

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников. В магазинах звучат немецкие, польские, американские и прочие речи при общении людей. В промзонах делают укрепрайоны. Особенно в зоне завода «Автозаз», который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые», делают сказал Балицкий.

Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности.