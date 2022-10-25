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Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
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В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь президента России объяснил причину, по которой Путин сократил контакты с лидерами Франции и Германии
Сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, ни Макрон, ни Шольц последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, передает РИА «Новости».
Кроме того, Песков отметил, что у Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами.
Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней.
Минобороны РФ также провело параллели между «грязной бомбой» на Украине и провокацией с химическим оружием в Сирии.
Газете ВЗГЛЯД писала, что возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года.
Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди
Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», – передает ТАСС список получивших российское гражданство.
Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди с 2015 по 2020 год. В 2018 году он был награжден российским орденом Дружбы.
Ранее Путин подписал указ о предоставлении французскому актеру и сценаристу Оливье Сиу, снимающемуся в российском кино, гражданства России.
Макрон: Урегулировать конфликт на Украине возможно на условиях Киева
Президент Франции Макрон: Урегулировать конфликт на Украине возможно на условиях Киева
Урегулирование конфликта между Россией и Украиной возможно, но только на условиях Киева, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
В ходе визита в Рим он заявил, что нельзя, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей, поэтому решить конфликт можно лишь на условиях Украины, передает РИА «Новости».
Макрон также обратил внимание на важность продолжение диалога с Москвой и Киевом, так как, по его мнению, «наступит момент» когда стороны захотят вести переговоры.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецоперация России на Украине является «широким крестовым походом против либеральной демократии».
В США признали обратный эффект антироссийских санкций
NYP: Антироссийские санкции провалились и обернулись против Запада
Введенные США и Евросоюзом санкции против России провалились: рубль стал крепче, чем был до конфликта, а российский военный бюджет вырос благодаря высоким ценам на энергоносители, заявил обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон.
Журналист написал в New York Post, что санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители, основные статьи экспорта России – это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.
Пилкингтон также отметил, что рубль вырос на 23% по отношению к доллару, несмотря на то, что президент США Джо Байден обещал обрушить валюту. Кроме того, провалилась идея о запрете покупок российского газа и нефти, потому что Москва договорилась с Китаем и Индией, передает РИА «Новости».
Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, Китай и Индия покупают энергоносители со скидкой, и призвал любыми средствами снизить цены на энергоносители.
Ранее британская газета The Guardian написала, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал еще сильнее.
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Историк Кикнадзе: Операция «Запад» ликвидировала множество ячеек украинских националистов
Историк напомнил, как в прошлом веке советские власти боролись со сторонниками идей Бандеры
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После проведения на территории Западной Украины операции «Запад» усилилось и ускорилось разложение среди бандеровцев, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Владимир Кикнадзе. Накануне исполнилось 75 лет с начала операции «Запад» по выселению вглубь территории СССР антисоветски настроенной части населения Западной Украины, активно поддерживающей бандеровские банды.
«Операция «Запад» ослабила и позволила ликвидировать многие ячейки украинских националистов. Выселялись не только члены семей националистов и радикалов, но и близкие родственники, которые обеспечивали связь с подпольем, помогали едой, информацией», – рассказал член научного совета Российского военно-исторического общества доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.
Главной причиной для проведения операции «Запад» историк назвал рост в 1946 году на территории Западной Украины числа террористических и диверсионных атак с участием бандеровцев. Если годом ранее нападения на людей совершались в основном в лесу, то теперь угроза возникла для жителей городов. В целом националисты старались полностью парализовать всю деятельность на Западной Украине: колхозы, совхозы, остановить движение по железным и шоссейным дорогам, уничтожалась техника и различная инфраструктура.
Происходили нападения на воинские части, на работников участковых избиркомов. Часто жертвами становились и сами сторонники бандеровских идей, те, кто решался воспользоваться возможностью сдаться с повинной. На территории Галиции, Буковины и Волыни банды Украинской повстанческой армии* (УПА*), насчитывающие более 90 тыс. человек, в течение 1944-1945 годов совершили более 14 тыс. террористических и диверсионных акций, в результате которых погибло 30 тыс. человек.
«Эта сверхнегативная статистика стала поводом для местных органов правопорядка обратиться в мае 1947 года в Москву с предложением подготовить и провести на государственном уровне большую операцию по выселению значительного количества семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении. Это предложение было поддержано ЦК ВКП(б) 13 августа того же года», – напомнил историк.
У советских властей на тот период уже был положительный опыт по выселению членов семей наиболее активно настроенных националистов и бандитов. В частности, такие операции проводились весной и летом 1941 года. Тогда выселили 11 тыс. человек. «Затем такие практики имели место с 1944 по 1946 год. Это касалось максимум сотни семей и такие действия оформлялись решением особого совещания при НКВД, МВД СССР», – отметил Кикнадзе.
В результате операции «Запад» 20 тыс. семей из западных районов Украины были распределены по предприятиям угольной и сельскохозяйственной промышленности Сибири и Казахстана. Только в район Карагандинского угольного бассейна было направлено 3 тыс. семей. «Операция готовилась два месяца и в целом прошла успешно, хотя и были некоторые недостатки на местах, когда у националистов и бандитов появлялась возможность заблаговременно скрыться», – указал историк.
Кикнадзе подчеркнул, что главная цель операции «Запад» заключалась в том, чтобы дать возможность бандитам прекратить террористическую и диверсионную деятельность, а также сохранить жизни членам переселяемых семей. «Во-вторых, ставилась цель защитить мирное население Западной Украины и дать им возможность обустраивать мирную жизнь», – напомнил собеседник.
Деятельность украинского подполья и националистов продолжалась на территории Западной Украины вплоть до середины 50-х годов, «но в гораздо меньших масштабах». «После амнистии, которую провел Никита Хрущев (она касалась 1 млн 200 тыс. человек, в том числе тех, кому запрещалось проживать в определенных местностях и городах), на свободу вышли десятки тысяч осужденных бывших бандеровцев. Через какое-то время они были реабилитированы, члены их семей получили возможность вернуться к своим местам проживания. Это создало предпосылки к возрождению идеологии бандеровщины, крайнего украинского национализма, то, к чему подошли к концу 80-х началу 90-х годов и что сегодня приняло крайне радикальные формы», – пояснил Кикнадзе.
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Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трехсторонний саммит
Президент России Путин пригласил премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева на трехсторонний саммит
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Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье. Она отметила, что в этот регион Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы, сообщается на сайте МИД России.
«Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», – указала Захарова.
Она добавила, что Путин уже пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит.
Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе и разрушить саму Армению.
Существование «вашингтонского документа», согласованного Баку и Ереваном, означает в будущем уход российских миротворцев из Закавказья и нашей военной базы из Гюмри, считает политолог Семен Багдасаров. По его мнению, реализация этого договора приведет к прекращению военного присутствия Москвы в Армении, а значит, и в Закавказье в ближайшие год-два.
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
Президент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщила пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем социально-экономических задач и упрочению позиций страны на международной арене.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», – говорится в поздравлении.
Путин также назвал Си Цзиньпина «дорогой друг» и пожелал новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.
Немцы потребовали от Бербок дипломатических инициатив по Украине
Читатели журнала Spiegel резко отреагировали на требование главы МИД Германии выделить Украине 1,5 млрд долларов
Читатели Spiegel раскритиковали требование министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт выделить 1,5 млрд евро на военную поддержку Украины.
Так, комментаторы журнала Spiegel отметили «двух дам, спонсирующих войну и называющими себя пацифистками». «Все это прекрасно сочетается друг с другом», – отметил McCloud.
Другой комментатор назвал инициативу глупостью. «Мы уже поставили достаточно дорогое оружие на Украину, а в Германии, с ее высоким уровнем долга, нужны бюджетные средства для собственных граждан и предприятий. Вместо того чтобы выступать за войну, Бербок лучше было бы выступить с дипломатической инициативой о прекращении огня», – сказал Rainer_1.
Пользователь DuggyWho поинтересовался, где же высокопоставленные политики, которые заботятся о мирных инициативах.
«Зеленые уже настолько глубоко втянуты в эту войну, что вряд ли смогут повернуть назад. Например, Бербок уже давно призывает к повторному завоеванию Крыма. Хороший пример спирали эскалации», – заметила KarlA.
Пользователь CXZ324713 возмутился тем, что это – «безумие, когда в школах занятия отменяются на месяцы из-за нехватки учителей». «Вы просто должны определить приоритеты. Дети, очевидно, не относятся к их числу», – сказал он.
«Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что означает феминистская внешняя политика. Просто невероятно. Эта партия готова поставить на карту все ради своих идеологий. Страна и гражданин не имеют для этой партии никакого значения», – заключил Merkur777.
Тем не менее ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).
В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса
В городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса
В ряде городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса, общее количестве зарегистрированных участников составило около 20 тыс. человек, сообщает немецкий новостной портал rbb24.
К демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организовывали митинг объединение профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritatische Gesamtverband, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Митинг состоялся в Берлине, также призывы выйти на улицы звучали в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. Всего было зарегистрировано в общей сложности около 20 тыс. участников этих акций.
В столице Германии собрались около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, требуя социальной справедливости на фоне энергетического кризиса.
Ранее в Германии на митинге против правительства протестующие потребовали от украинских беженцев уехать из страны.
Кириенко на Форуме классных руководителей отметил роль учителей в воспитании героев СВО
Кириенко: Вместе с героями спецоперации награды должны получать их учителя
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Россия выиграет нынешнюю войну против Запада – как непосредственно в боях, так и на информационных фронтах. И одними из тех, кто кует победу, являются учителя, воспитывающие героев спецоперации, заявил на открытии Форума классных руководителей в Москве первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Согласно последним социологическим исследованиям, в России 83% родителей, а также бабушек и дедушек поддерживают введение в школах церемонии подъема флага и пения гимна, а также уроков «Разговоры о важном» – об этом в ходе открытия Форума классных руководителей в Гостином дворе рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отметивший тенденции роста патриотического настроения в обществе.
Помимо этого, он указал на вклад учителей в становление новых героев в ходе нынешней спецоперации на Украине. «Нам надо вместе подумать, чтобы соответствующую награду от общества получал не только герой СВО, но и тот учитель, что сформировал в нем это чувство патриотизма и чувство гордости. И нам всем важно вести воспитательную работу так, чтобы ребята понимали, насколько любая сложность и любые перемены открывают для них пространство возможностей, увидели их и поверили в них. И вы для них – самый главный пример», – подчеркнул Кириенко.
Также первый замруководителя администрации президента напомнил: Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. «Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность и имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу», – сказал он.
Кириенко указал, что каждый вклад в победу ценен. «Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то, выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва – это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве – это вы», – сказл он, обращаясь к собравшимся на форуме классным учителям.
Отдельно первый замруководителя администрации президента акцентировал внимание на работе добровольческого движения «Мы вместе», участники которого стараются, чтобы «не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку». «Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово», – пояснил Кириенко.
Форум классных руководителей доказывает, что в России с каждым годом растет социальный и профессиональный статус, а также престиж всех педагогических специальностей без исключения. Кроме того, педагог становится наставником учеников не только в сугубо школьных дисциплинах, но и, например, в патриотическом воспитании, рассказала газете ВЗГЛЯД участница Форума, учительница волгоградской частной школы «Поколение» Инна Миронова.
По словам собеседницы, она с учениками организовала телемост с Челябинскими коллегами, в ходе которого волгоградцы рассказывали о Мамаевом кургане, а уральские школьники и учителя – о «трудовом фронте», о создании бронетехники, которую отправляют на передовую. «Все это крайне важно особенно сейчас – через такие параллели я объясняю детям о том, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию и о том, что сейчас в целом происходит на наших западных рубежах», – сказала она.
Миронова подчеркнула: учитель, как наставник, должен рассказывать детям, что необходимо на государственном уровне напоминать всем народам о недопустимости возобновления фашизма и повторения ситуации, предшествовавшей Второй мировой войне. «Когда дети спрашивают, почему важно проводить парады в День Победы, я показывают им фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, а также привожу им речь писателя Даниила Гранина во время выступления в Бундестаге», – рассказала собеседница.
Открывшийся в Москве в субботу Всероссийский Форум классных руководителей объединил на одной площадке 1300 активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования из всех 89 регионов России. Для участия в форуме участники прошли конкурсный отбор из 64 тыс. желающих.
Участники встретились в Гостином дворе, чтобы обсудить организацию воспитательной работы при реализации образовательных программ, психологию воспитания и обучения, инклюзивное, семейное образование и другие актуальные для современного педагога вопросы.
В ближайшие два дня участники форума на шести тематических круглых столах и восьми мастер-классах, а также в формате познавательных встреч разберут актуальные для профессионального сообщества темы.
Шольц опроверг сообщения о якобы угрозах Путина расширить конфликт на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию о якобы имеющихся угрозах Путина расширить конфликт на Украине
Сообщения СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин во время двусторонних переговоров якобы угрожал расширением конфликта на Украине, являются ложными, заявил в интервью газете Welt am Sonntag канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц отметил, что сообщения, о которых он читал по вопросу предполагаемых угроз со стороны Путина, не соответствуют истине, передает ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.
Ранее глава России заявил, что Германия должна определить, что сейчас для важнее: обеспечение национальных интересов или выполнение обязательств перед НАТО.
До этого Шольц заявил, что спецоперация России на Украине является «широким крестовым походом против либеральной демократии».
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Путин назвал основную национальную цель
Президент России Путин назвал главной задачей сохранение населения
Главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко отчитался о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%».
«Это самая главная задача», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что в моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать».
Анонсировано заседание Координационного совета с Путиным по обеспечению нужд СВО
В Кремле анонсировали заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации под председательством Путина
Российский лидер Владимир Путин соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил на фоне спецоперации во вторник, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что дополнительно Путин заслушает доклады премьер-министра России Михаила Мишустина и столичного мэра Сергея Собянина на эту тему. Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов пройдет в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что европейские страны начинают ускоренное снабжение украинской армии зимним снаряжением и экипировкой. «Генерал Мороз», по мнению Европы, будет вновь играть на стороне России.
В России оценили планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Экономист Лизан: Украина нуждается не в альтернативных источниках энергии, а в срочном восстановлении инфраструктуры
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Проблема альтернативных источников в том, что их мощностями невозможно управлять. Единственное, чем может помочь Вашингтон, – привезти трансформаторы, но они что-то не спешат с этим, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя планы США обеспечить Украину альтернативными источниками энергии.
«Сложно сказать, какие альтернативные источники энергии Штаты могут предложить Киеву. На Украине, например, есть недостроенные ветропарки. Там осталось смонтировать некоторые ветряки, но сейчас работы не ведутся. Их фактически просто охраняют, чтобы местные жители не растащили сооружения на гайки», – сказал экономист Иван Лизан.
«Половина всей имеющейся на Украине «зеленой» генерации просто не работает. Основная ее проблема в том, что мощностью невозможно управлять. Электроэнергия максимально нужна утром и вечером. Но в это время солнечная панель ничего не вырабатывает, а ветряк крутится лишь при наличии ветра», – продолжает собеседник.
Эксперт отмечает, что сейчас властям Украины надо думать не об альтернативных источниках энергии, а о восстановлении инфраструктуры как таковой. «Угля в стране запасено от 2,2 до 2,5 млн тонн. Этого и в обычном состоянии Украине хватило бы на пару месяцев. Газа там накоплено в районе 14 млрд кубов. В текущих границах государства этого тоже вполне достаточно», – поясняет он.
«Но есть огромные проблемы с целостностью инфраструктуры, которая необходима для того, чтобы сжечь эти энергоносители и преобразовать в энергию, а затем доставить до потребителя. То есть у Украины наблюдается проблема с созданием и распределением энергии», – подчеркивает Лизан.
«Могут ли американцы в теории помочь их восстановить? Да, могут. Но для этого необходимо, чтобы они начали делать трансформаторы и каким-то образом доставляли их через океан самолетами в виде конструктора Lego. На изготовление нового оборудования уйдет от полугода до девяти месяцев, а трансформаторы нужны здесь и сейчас, но что-то я не вижу особого рвения со стороны Вашингтона», – иронизирует экономист.
«Украина надеется, что необходимое оборудование им удастся получить с закрывающихся европейских ТЭЦ и ТЭС. Но Европа, скорее всего, эти объекты будет перезапускать в текущем сезоне. Да и доставить эти трансформаторы непросто – они весят сотни тонн, а их размеры соотносимы с двумя железнодорожными вагонами, поставленными друг на друга», – объясняет собеседник.
«Можно было бы, конечно, пофантазировать на предмет поставок газа Штатами, но у них нет опции перенаправить топливо из Азии. У Вашингтона нет своего Газпрома, там все держится на частниках. Договориться с ними не так просто. Так что Белый дом может только поддержать Украину на словах, пожелать им не унывать и похлопать по плечу», – иронично заключил Лизан.
Ранее стало известно о том, что США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Кроме того, ранее сообщилось о том, что в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления. Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, усомнились в способности США восстановить энергообъекты Украины.
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Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов
Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов из России
Президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за то, что властям удается сохранять соревновательную активность для поддержки отечественных спортсменов, отстраненных от международных состязаний, благодаря соревнованиям, организованным внутри страны.
По словам Путина, у России получается организовывать хорошие старты внутри страны вместе с партнерами, передает ТАСС.
Чернышенко проинформировал, что динамика ввода в эксплуатацию спортивных объектов позволяет сохранять соревновательную активность, а количество состязаний удается нарастить.
«Несмотря на то, что пандемия нас подбила в 2020 году, – вы видите, у нас в едином календарном плане были одни цифры, а пандемия их сократила, – теперь мы их возвращаем, несмотря на то, что много международных соревнований нам, по сути дела, остановили и не дали возможность в них участвовать. Тем самым они очень сильно обеднили свои соревнования и сами себя наказали», – заметил вице-премьер. «Это точно», – согласился Путин.
Зампред правительства рассказал, что был организован аналог Спартакиады народов СССР, которая до 1991 года была мощной альтернативой Олимпийским играм. Кроме того, по его словам, проведена Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, удалось обеспечить им призовые на таком же уровне, как на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Также Чернышенко проинформировал Путина о новых форматах международных соревнований, таких как «Игры будущего», и о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС.
На встрече президент и вице-премьер затронули тему развития физкультуры и спорта в новых регионах России. В частности, Путин обратил внимание на плачевное состояние спортивной инфраструктуры в этих субъектах и поинтересовался, сколько времени потребуется на ее восстановление в должном качестве. По словам Чернышенко, отвечающий за стройку вице-премьер Марат Хуснуллин так отладил работу, что мобилизация строительства идет очень высокими темпами.
Чернышенко заявил Путину, что победители и призеры Всероссийской спартакиады получили призовые уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира.
«Мы сделали хороший аналог Спартакиад народов СССР, которые до 1991 года были мощным аналогом Олимпийских игр. Мы Всероссийскую спартакиаду провели, самое главное, что благодаря Михаилу Владимировичу (Мишустину) мы смогли обеспечить призовые, которые сопоставимы с уровнем Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для спортсменов это очень важно», – сказал Чернышенко.
С 1956 по 1991 год проводились Спартакиады народов СССР. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние – за два года до Игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад.
Напомним, 20 августа министр спорта Олег Матыцин официально открыл Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов. Церемония открытия прошла в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве.