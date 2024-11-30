В Курской области начали выдавать сертификаты на получение жилья

В Курской области выдали 256 сертификатов на жилье для покинувших дома в августе

Tекст: Вера Басилая

Выдача сертификатов на приобретение жилья в Курской области началась для тех, кто был вынужден покинуть свои дома на приграничной территории в августе 2024 года.

На эти цели регион получил очередной транш в размере 14 млрд рублей. За два дня было выдано уже 256 сертификатов, сообщило руководство области. По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, в первую очередь сертификаты получают представители льготных категорий, включая семьи участников СВО и КТО, ветеранов, многодетные семьи и инвалидов.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Курской области Алексей Дедов уточнил, что стоимость одного квадратного метра в сертификате определяет Министерство строительства. На четвертый квартал текущего года эта сумма составляет 85 тыс. 416 рублей.

Среди получивших сертификаты оказалась многодетная семья из Суджи. Жительница города Ольга Яковлева рассказала, что их семья была вынуждена покинуть дом из-за обострения ситуации, и они планируют приобрести жилье в Курске. Семья не потеряла надежду вернуться домой в Суджу в будущем.

Выдача сертификатов началась еще в 2023 году и продолжается для жителей пятикилометровой зоны и отселенных районов.

Ранее власти Курской области сообщили, что готовят заявку на новый транш из федерального бюджета для обеспечения жильем пострадавших жителей региона. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что многодетные семьи и пенсионеры получат жилищные сертификаты в первую очередь.

Напомним, в Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья.