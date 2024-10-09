Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья
В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья, сообщил губернатор Алексей Смирнов, утвердивший новую структуру исполнительных органов власти региона.
«Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», – отметил Смирнов в своем Telegram-канале.
Ранее было объявлено, что первым заместителем губернатора – председателем правительства Курской области назначен Алексей Дедов. В его прямом подчинении теперь будут находиться министерство имущества, министерство финансов и бюджетного контроля, Государственная жилищная инспекция, а также другие органы власти. Среди них министерство правового обеспечения и министерство архитектуры и градостроительства, которые были преобразованы из соответствующих департамента и комитета, уточнил губернатор.
Также Смирнов добавил, что в ходе изменений комитеты по труду и занятости населения и по тарифам и ценам преобразованы в министерства. Отдельные органы власти теперь будут представлены министерством внутренней политики и комитетом молодежной политики, подчеркнул он.
Ранее Смирнов сообщил, что жители Курской области, потерявшие дома из-за обстрела украинских военных, смогут получить сертификаты на строительство нового жилья.