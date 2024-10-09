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    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    26 комментариев
    9 октября 2024, 21:54 • Новости дня

    В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья

    В Курской области создали министерство восстановления и развития приграничья
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья, сообщил губернатор Алексей Смирнов, утвердивший новую структуру исполнительных органов власти региона.

    «Утвердил структуру исполнительных органов Курской области, она претерпела ряд изменений… Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», – отметил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Ранее было объявлено, что первым заместителем губернатора – председателем правительства Курской области назначен Алексей Дедов. В его прямом подчинении теперь будут находиться министерство имущества, министерство финансов и бюджетного контроля, Государственная жилищная инспекция, а также другие органы власти. Среди них министерство правового обеспечения и министерство архитектуры и градостроительства, которые были преобразованы из соответствующих департамента и комитета, уточнил губернатор.

    Также Смирнов добавил, что в ходе изменений комитеты по труду и занятости населения и по тарифам и ценам преобразованы в министерства. Отдельные органы власти теперь будут представлены министерством внутренней политики и комитетом молодежной политики, подчеркнул он.

    Ранее Смирнов сообщил, что жители Курской области, потерявшие дома из-за обстрела украинских военных, смогут получить сертификаты на строительство нового жилья.

    7 октября 2024, 08:16 • Новости дня
    Польские наемники расстреляли безоружных людей в Судже

    Житель Суджи сообщил о расстреле безоружных людей польскими наемниками

    Tекст: Вера Басилая

    Житель города Суджа Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан, сообщили в Министерстве обороны.

    Житель приграничного города Суджа в Курской области по имени Дмитрий сообщил, что польские наемники расстреляли толпу безоружных людей.передает РИА «Новости».

    «Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки», – рассказал Дмитрий. По его словам, одна пара, знакомая с местностью, сумела избежать гибели. Воспользовавшись суетой, они укрылись в яме и через болото перебрались в Льгов, им пришлось ночевать в поле.

    Ранее житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    Пенсионерка Надежда Лисихина также рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом в Махновке Суджанского района Курской области.

    Между тем, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

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    8 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Российские военные взяли в плен в Курской области пятерых десантников 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

    Российские военные захватили разведгруппу ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные взяли в плен в Курской области украинскую разведгруппу из пяти человек, которые призвали остальных сложить оружие, сообщил представитель силовых структур России.

    Российские военные в Курской области захватили в плен украинскую разведгруппу, передает РИА «Новости».

    На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину.

    Пленные призвали остальных украинских военных на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. «Если можно остаться – лучше бы у вас», – отметил один из украинских десантников, пояснив, что в противном случае ему грозит смерть.

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу в Курской области с помощью дрона-камикадзе.

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, целью которой было получение наград командиром ВСУ, что привело к сдаче солдат в плен из-за отсутствия поддержки.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о недовольстве украинских военных мобилизацией и действиями режима Зеленского, из-за чего они готовы развернуть орудия в сторону Киева.

    Коментарии (4)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области

    Командир «Ахмата»: ВСУ применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области

    ВСУ применили отравляющие вещества в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска применяли боеприпасы с отравляющими веществами в Курской области, что привело к тяжелым отравлениям российских бойцов, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    Командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами. Два нападения с применением газа привели к тяжелым отравлениям у российских солдат, которые были доставлены в медицинские учреждения, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что химические боеприпасы ВСУ содержат производные промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Один из бойцов спецназа «Ахмат», которому 21 год, был госпитализирован с остановкой сердца и в настоящее время проходит реабилитацию.

    Другие бойцы «Ахмата» также сталкивались с химическими атаками. Один из них рассказал, что после атаки газом, сброшенным с «Бабы-Яги», в группе из шести человек началось жжение в глазах и на лице, что заставило их срочно покинуть позиции. Восстановление после нападения заняло около пяти дней.

    Ранее в августе 2024 года были выявлены факты использования химического оружия под видом дымовых снарядов в Курской области, в результате чего пострадало более 20 человек. Также сообщалось, что ВСУ обучались применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем.

    Кроме того, Минобороны сообщило о планах Киева обвинить Россию в «применении химоружия».

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    7 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    СВР: Киев планировал захватить и заминировать Курскую АЭС

    Нарышкин заявил, что Киев планировал захват и минирование Курской АЭС

    СВР: Киев планировал захватить и заминировать Курскую АЭС
    @ Кубединов Игорь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о планах Киева провести террористическую атаку, включающую захват и минирование Курской АЭС, что могло привести к катастрофе уровня Чернобыля.

    По словам Нарышкина, украинские вооруженные силы в августе текущего года предприняли попытку осуществить этот план. «Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа предприняли настоящий террористический набег на Курскую область», – сказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Нарышкин. Он подчеркнул, что если бы данный план был реализован, Европу ждала бы катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, передает РИА «Новости».

    Нарышкин добавил, что ситуация в Курской области была взята под жесткий контроль, что позволило предотвратить реализацию данного плана. Решительные действия органов безопасности и специальных служб обеспечили защиту критически важной инфраструктуры от возможной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что политика современных проамериканских режимов в Европе наследует подходы прогерманских правительств Второй мировой. Российская сторона не доверяет заявлениям с Запада о том, что киевский режим сам подготовил вторжение в Курскую область. Россия располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету.

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    9 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила две атаки в сторону Любимовки и Плехово, в зоне ее действий ВСУ потеряли до 20 человек.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й и 129-й бригад теробороны у Бондаревки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Мелового, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Также авиация и ракетные войска ударили по резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны у Беловод, Бунякино, Катериновки, Журавки, Макеевки, Мирлог, Павловки, Новониколаевки, Речки, Стариково и Степановки в Сумской области. В этом районе украинская армия потеряла до 100 человек.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 350 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 891 бронемашину, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

    Коментарии (8)
    8 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 200 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек, сообщило министерство обороны.

    ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    Кроме того, она отразила две контратаки в сторону Любимовки, Плехово и Русского Поречного и сорвала попытки атак в сторону Ольговки.

    В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 40 человек, две бронемашины и автомобиль.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Дарьино, Колмакова, Любимовки, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области и резервы 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й бригады теробороны у Бунякино, Катериновки, Макеевки, Мирлог, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 250 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    9 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ

    Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми солдатами ВСУ в приграничном районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» Иса Салимсултанов рассказал, что столкнулся с военнослужащими ВСУ, маскировавшимися под российских военных в одном из приграничных районов. Он заметил, что они говорили на украинском языке.

    Имам рассказал РИА «Новости», как в одном из приграничных районов Курской области он встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму. Это произошло в начальные дни нападения ВСУ на регион.

    Салимсултанов обнаружил обстрелянные машины в одном из поселков, где не было ни людей, ни животных. Стремясь узнать подробности, он направился в открытый магазин, где наткнулся на людей в российской форме. После обмена приветствиями и короткого разговора, он понял, что это не российские солдаты, когда один из них заговорил на украинском языке, угрожая ему.

    Имам рассказал, что солдаты ВСУ спросили его, кто он и что здесь делает, проверили его документы и потребовали ключи от его автомобиля. Один из них, говоря на украинском, угрожал ему, после чего отнял ключи и отбросил их в сторону. Солдаты уехали на пикапе, после чего имам смог найти ключи и эвакуировать двух женщин из опасного района.

    Ранее посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что более 300 мирных жителей пострадали в Курской области из-за действий ВСУ, а около 70 человек погибли.

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    9 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    В Минобороны рассказали подробности освобождения Покровского в Курской области

    Минобороны: ВСУ в панике сбежали из Покровского Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики отступали с хутора Покровский в Курской области в спешке, поскольку российские десантники стремительно провели штурм, сообщило Министерство обороны России.

    По ходу продвижения в хуторе десантники ВС России взяли штурмом опорные пункты ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Десантники вскрыли основные огневые средства украинских боевиков, штурм начался сразу после артиллерийской подготовки. Завидев десантников, украинские военнослужащие в панике сбежали с позиций.

    Командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады заявил, что при освобождении Покровского задействовали штурмовые группы на БМП-2. «Противник был напуган, побросал свои позиции, даже документы побросали», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в среду Минобороны сообщило об освобождении Покровского и Новой Сорочины от украинских боевиков в Курской области.

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    7 октября 2024, 14:58 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли свыше 150 человек на Курском направлении, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ также за этот период потеряли три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

    Также она отразила две контратаки в сторону Кременного и Плехово, сорвала попытки атак в сторону Любимовки и Русского Поречного. В зоне ее деятельности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Авиации и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Дарьино, Казачьей Локни, Любимовки, Мартыновки, Мирного, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Новоивановки, Орловки, Плехово, Старой Сорочины, Суджи, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Кроме того, авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Катериновки, Кондратовки, Макеевки, Павловки, Ободы, Павловки, Речки, Хотеня и Шпиля.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 21 тыс. человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 установки РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    8 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Росгвардия показала уничтожение украинской ДРГ в Курской области

    Бойцы Росгвардии уничтожили ДРГ противника, укрывшуюся за грузовиком в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало при помощи дрона-камикадзе украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области, следует из видео ведомства.

    На видеозаписи, представленной Росгвардией, видно, как спецподразделение, выполняющее задачи в Курской области, эффективно ликвидировало противника с применением дрона-камикадзе. Для успешного проведения операции мото-FPV расчет выбрал оптимальное место для запуска квадрокоптера, что позволило своевременно обнаружить укрытую группу, следует из сообщения в Telegram-канале Росгвардии.

    После того как диверсанты были уничтожены, бойцы переместились на новое место, чтобы избежать потенциальной угрозы и обеспечить безопасность дальнейших операций на территории.

    Ранее российские штурмовики Су-25 нарушили планы ротации ВСУ, уничтожив их силы и бронетехнику в Курской области.

    Российские артиллеристы также уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в приграничном районе Курской области, используя точечный артиллерийский удар.

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    7 октября 2024, 07:31 • Новости дня
    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области

    Россия заявила о раскрытии преступлений наемников в Курской области на форуме ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская делегация на форуме ОБСЕ заявила о намерении предать гласности преступления наемников, совершенные на территории России, особенно в Курской области, что подчеркивает важность осведомленности международного сообщества об этих фактах.

    На форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности российская делегация объявила о планах раскрыть международному сообществу преступления наемников на территории России, передает «РИА Новости». Юлия Жданова, исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене, подчеркнула важность осознания международным сообществом того, что происходит в Курской области. Она заявила: «По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности».

    Жданова отметила, что наемники совершают преступления на российской территории при поддержке иностранного государства, что усугубляет ситуацию в регионе. В частности, она указала на действия киевского режима, который, по ее словам, поддерживает эти деяния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли за незаконное вторжение в Курскую область и участие в вооруженном конфликте. Комитет также возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии. Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

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    7 октября 2024, 08:53 • Новости дня
    РЭБ осложнил работу БПЛА в Курской области

    Рельеф и мощные средства РЭБ осложнили работу БПЛА России в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оператор БПЛА в Курской области сообщил об усложнении работы из-за мощных средств радиоэлектронной борьбы украинских войск и плотного лесного рельефа, что затрудняет поражение целей.

    Оператор БПЛА с позывным «Метис» отметил, что украинские войска в Курской области применяют более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем на других участках фронта, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в регионе не только плотный лес, который позволяет скрываться от дронов, но и РЭБ эффективнее глушат даже новые частоты, что затрудняет выполнение задач.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа в 5.30, но их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция российской армии в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, которые открыли огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт». Спецназ «Ахмат» с применением кочующего миномета активно пресекает ротации и передвижения ВСУ в лесополосах Курской области, чтобы нарушить их снабжение и подготовить позиции для дальнейших штурмовых действий.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.

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    7 октября 2024, 18:24 • Новости дня
    Ми-28НМ поразил украинскую бронетехнику в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничной зоне Курской области ударами вертолета Ми-28НМ уничтожена украинская бронетехника и личный состав ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Ми-28НМ ударил авиационными средствами поражения по скоплениям живой силы и бронетехники ВСУ, после применения средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Авианаводчик доложил, что личный состав и военная бронетехника ВСУ были уничтожены.

    Ранее армейская авиация также успешно наносила удары по силам ВСУ в Курской области.

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    8 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    МИД оценил число жертв в Курской области от действий ВСУ

    Посол Мирошник сообщил о более 300 пострадавших и 70 погибших в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 300 мирных жителей пострадали, а около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, сообщил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Однако он подчеркнул, что эти цифры могут быть занижены. «Это, мне кажется, вершина айсберга, потому что значительная часть людей – это люди, пострадавшие на той территории, которую контролируют украинские боевики», – отметил Мирошник.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    В то же время директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ.

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    8 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    СК возбудил дело против наемников ВСУ за убийства в Курской области

    СК: Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства трех жителей Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил дело против военнослужащих и наемников ВСУ по факту убийства трех граждан с особой жестокостью в Суджанском районе, сообщило Главное военное следственное управление СК.

    Инцидент произошел в начале августа 2024 года в Суджанском районе. В состав участников преступления вошли бойцы из различных бригад украинских сил, включая 22-ю отдельную механизированную бригаду, 80-ю десантно-штурмовую и 61-ю механизированную, а также представители иных военизированных и наемнических групп, передает ТАСС.

    Следствие полагает, что преступление было совершено в условиях вооруженного конфликта. Убийство характеризуется особой жестокостью, что и стало основанием для возбуждения дела.

    Ранее против боевиков ВСУ было возбуждено дело за обстрелы пунктов эвакуации в Курской области.

    Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в результате действий ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о преступлениях, которые совершили ВСУ в Курской области.

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