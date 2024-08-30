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Потерявшим дома от действий ВСУ в Курской области решено выделить сертификаты на строительство
Смирнов: Потерявшие от действий ВСУ дома в Курской области смогут их отстроить с помощью сертификатов
Жители Курской области, потерявшие дома из-за обстрела украинских военных, смогут получить сертификаты на строительство нового жилья, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Смирнов пояснил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил расширить возможность использования жилищных сертификатов для строительства и восстановления жилья на собственных участках, передает ТАСС.
Он отметил, что ранее потерявшие из-за действий ВСУ дома жители могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, теперь же они смогут использовать средства для строительства нового дома на своем участке.