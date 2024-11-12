Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.12 комментариев
Хуснуллин рассказал о порядке выдачи сертификатов на жилье в Курской области
Стало известно о приоритетной выдаче жилищных сертификатов в Курской области многодетным и пенсионерам
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что многодетные семьи и пенсионеры Курской области первыми получат жилищные сертификаты, призванные поддержать жителей приграничья.
В Курской области начата выдача жилищных сертификатов для жителей приграничных районов, сообщает ТАСС. Приоритет в предоставлении этих сертификатов отдан многодетным семьям и пенсионерам. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин пояснил, что участники специальной военной операции также включены в перечень лиц, имеющих право на получение помощи.
По словам Хуснуллина, жителей региона особенно интересовали вопросы территориального охвата программы и условия получения сертификатов. Чтобы исключить спорные моменты, необходимо четко определить населенные пункты, которые попадут в зону действия программы. Важным моментом является также вопрос о сроках и условиях получения сертификатов.
Местное население поддержало предложенные критерии для получения сертификатов. Программа нацелена на улучшение жилищных условий для тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.
Хуснуллин также озвучил суммы выплат пострадавшим для аренды жилья. На эти цели будет выделяться от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от состава семьи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение отправить в отставку главу Суджанского района Александра Богачева.