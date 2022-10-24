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МВФ предсказал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году
МВФ предупредил Европу о риске столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году
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В 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму, говорится в докладе МВФ.
В базовом прогнозе рассматривают вариант достаточных запасов. Представлен и экстремальный сценарий, который подразумевает аномальные холода и прекращение поставок газа из России. В таком случае Европе придется сократить потребление топлива на 6% – наиболее уязвимые государства потеряют при этом около 3% ВВП к базовому прогнозу, передает РИА «Новости».
Однако, даже если предстоящую зиму Европа выдержит благодаря «накопленным резервам», весной предстоит восполнить запасы, а при «скромных или полностью отсутствующих» поставках из России это приведет к возвращению рынка «к рекордно высоким ценам», говорится в докладе. Отмечается, что к середине сентября поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу поставки остановлены полностью.
Подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно. Рост цен на них – «значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт», заявили в МВФ. Инфляция в развитых странах ЕС, по прогнозу МВФ, в 2022 году окажется на уровне 8,3%, в 2023 году – 6,2%. В Восточной Европе МВФ ожидает роста цен на 13,3% и 11,8% (этот прогноз не распространяется на участников конфликтов и Турцию).
Напомним, сейчас продолжаются поставки российского газа в Европу через Украину, хотя объемы снижены в два с половиной раза: вместо 109 млн кубометров в сутки, прописанных в контракте 2019 года, через украинскую ГТС проходит 42 млн кубометров. Также поставки идут через вторую нитку «Турецкого потока» в Грецию, Венгрию, Сербию и Румынию. Кроме того, Россия продолжает поставлять свой СПГ в Европу.
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Захарова раскрыла подоплеку скандала вокруг голландских спецслужб
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»
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Псевдошпионские вбросы в голландских СМИ являются попыткой отвлечь аудиторию от разгромного расследования национального новостного портала NRC, который вскрыл детали провальной работы спецслужб Нидерландов, выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что власти Нидерландов таким образом пытаются скрыть скандал, связанный с работой национальных спецслужб.
«В неГолландии жара – нашли очередных шпионов. Посол Шульгин, пара российских дипломатов с женами. Можно было бы подумать, что это просто некачественный косяк попался кому-то из местных властей. Но вот нет», – указала она.
Так, спикер МИД рассказала о результаты расследования журналистов национального новостного портала NRC, которые рассказали общественности страшную правду о деятельности спецслужб Нидерландов, ссылаясь на данные NRC, разведслужбы страны AIVD и MIVD, которые на протяжении десятилетий «регулярно и настойчиво предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине».
«Ровно те же люди, которые обвиняли наши СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов в «шпионаже», ежегодно вербовали многих журналистов в качестве информаторов», – подчеркнула Захарова.
Кроме того, дипломат напомнила об истории с московским корреспондентом RTL Nieuws Олафом Кунсом, к которому в амстердамском аэропорту «Схипхол» подошел вербовщик из AIVD и заявил, что «нужны такие парни, как он в качестве осведомителя».
По словам Захаровой, Кунсу хватило рассудительности отказаться, однако таких людей немного. «А сколько журналистов в демократических Нидерландах оказались завербованы местными спецслужбами. Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», – заключила она.
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Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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Европа рассмотрит передачу российских активов Украине
Глава Евросовета Мишель призвал рассмотреть возможность использования замороженных активов России для помощи Украине
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Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Мишель отметил, что ЕС должен относиться к замороженным активам России как к инструменту для реконструкции и помощи Украине, передает ТАСС.
Позднее канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, это будет фактически прямое воровство. В июне он, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, отметил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
Кроме того, глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Напомним, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
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Россиянка дала отпор пытавшимся отнять у нее евро болгарам
По информации СМИ, россиянка с мужем чуть не стали жертвами неправомерных действий со стороны болгар в аэропорту
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Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро.
Россиянка Татьяна рассказала о том, как вместе с супругом проходила паспортный контроль и ожидала вылета. Однако к семейной паре подошли двое мужчин в форме и потребовали показать содержимое сумки, чтобы узнать, сколько у них с собой денег, передает «Московский комсомолец».
По данным издания, после того, как мужчина вытащил около 2 тыс. евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять, объясняя свои действия некими «ограничениями в 300 евро».
При этом россиянка в ответ на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, «махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам».
В начале сентября жительница Москвы также доказала, что «с русскими женщинами лучше не связываться», догнав мужчину, который с ножом попытался отнять у нее мобильный телефон, и вернув свое имущество.
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Премьером Италии впервые стала женщина
Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила президенту состав правительства
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По поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
«Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров», – передает ТАСС сообщение.
Церемония принесения присяги премьера состоится в президентском Квиринальском дворце. Новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября в 10:00 (11:00 мск).
Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.
По ее представлению, главой МВД станет префект Рима Маттео Пьянтедози. Министерство экономики и финансов Италии возглавит Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития. Главой минобороны станет один из основателей «Братьев», бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто. Министерство экологического перехода, которое занимается вопросами энергетики, возглавит Паоло Дзангрилло. Главой МИД станет вице-президент партии «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни, он же занял пост вице-премьера.
Всего в состав правительства вошли 24 человека, из них девять получили должности министров без портфеля.
Напомним, правоцентристская коалиция на парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции лидером стала партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, которая набрала 26%.
14 июля стало известно, что премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия движения «5 звезд».
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров в обход санкций ЕС
Россия готовится создать в преддверии санкций Евросоюза, которые запланированы на 5 декабря, «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, сообщили СМИ.
Согласно данным Bloomberg, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам агентства, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям.
По мнению Bloomberg, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами», передает ТАСС. Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.
Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цен на газ
Президент Франции Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке
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Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, это двойные стандарты, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Макрон заявил, что уважает привлекательный выбор американской экономики, но когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем в Европе, потому что США – производитель энергии, это порождает двойные стандарты. Французский президент также указал, что США продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле».
«Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», – приводит ТАСС слова Макрона.
Ранее стало известно, что участники саммита ЕС обсудили дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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Премьер Саксонии назвал условие возобновления поставок газа из России
Премьер-министр Саксонии Кречмер: Мы должны снова использовать газ из России
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что Германии следует возобновить поставки российского газа после урегулирования конфликта на Украине, сообщили СМИ.
Как заявил Кречмер в интервью газете «Бильд ам зонтаг», опубликованном в воскресенье, Германия нужны долгосрочные контракты на поставки СПГ из Катара и США, а также необходимо разведать и собственные запасы газа в Северном море, передает ТАСС. По его словам, необходимо возобновить использование газа из России после завершения конфликта на Украине.
Кречмер на вопрос, значил ли это, что «Северный поток» будут отремонтированы после диверсии, ответил, что Германия нуждается в трубном газе, что возможно только при работающих трубопроводах.
Премьер Саксонии призвал также к совместным дипломатическим усилиям США, ЕС, Китая, Японии и Индии по урегулированию ситуации на Украине». «Эту войну нужно остановить», – подчеркнул он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%.
Русские дома в Европе сообщили об открытии пунктов обогрева для местных жителей
Представительства «Россотрудничества» за границей откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство.
«В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Отмечается, что откроются они в рамках акции «Из России с теплом». Работать как пункты обогрева Дома будут пока цены на газ и электричество остаются высокими.
В пресс-службе добавили, что в Русском доме всегда можно будет выпить чай, подзарядить телефон, посмотреть кино или мультфильмы.
«В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей», – сообщило ведомство.
По словам руководителя Русского дома в Брюсселе Веры Буниной, культурные центры вне политики.
Ранее сообщалось, что для достижения уровня сезона 2019/2020 годов Европе необходимо еще 6,4 миллиарда кубов газа.
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Венгрия добилась в ЕС освобождения от потолка цен на газ
Орбан: Венгрия добилась исключения из предложений ЕК по энергетике
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Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась того, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта будет сделано исключение, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан уточнил, что Венгрия освобождена от потолка цен на газ. По его словам, теперь это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии, передает РИА «Новости».
Премьер республики сообщил, что Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну, поскольку другие страны поддержали ее позицию.
Кроме того, сообщил он, страны ЕС договорились о том, что если и будет в Европе совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии. Так что для страны и дальше остаются открытыми все варианты покупки, резюмировал Орбан.
Это важно, потому что Венгрия может снизить цену на энергию в стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке, объяснил премьер-министр.
Орбан подчеркнул, что «это была долгая битва», однако властям Венгрии удалось защитить интересы страны.
Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине.
Между тем Bloomberg сообщил, что Евросоюз пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на российский газ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
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Саркози обвинил ЕК в действиях за пределами мандата организации
Экс-президент Франции Саркози: Мы танцуем на краю вулкана
Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Как заявил Саркози в интервью еженедельнику «Журналь дю диманш», ЕК является административной структурой и не понятно, на основании каких полномочий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя в праве высказываться о внешней политике и закупах вооружений, передает ТАСС.
По его словам, европейцы постоянно слышат о новых миллиардах на закупку оружия, которая несет все больше смертей. Саркози добавил, что позиция ЕС по Украине излишне зависит от раздраженности, экзальтации и поверхностной реакции.
«Мы танцуем на краю вулкана», – добавил он.
Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
Напомним, в начале октября фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
В ЕС обсудили создание картеля для закупок газа
Премьер Бельгии: ЕС рассмотрит возможность создания картеля для закупок газа
Участники саммита ЕС обсуждают дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15% от всего импорта, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
Он отметил, что у стран ЕС есть общее желание продолжать работать вместе. При этом он пояснил, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании, передает ТАСС.
В связи с этим, продолжил Де Кроо, есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Важно сначала сделать это для 15% от общего объема импорта, а далее смотреть по ситуации.
Напомним, в ночь на пятницу главы 27 стран-членов ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом.
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Канцлер Австрии: Решение о передаче активов РФ для помощи Украине должен принимать суд
Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что вопрос о передаче активов РФ для помощи Украине обсуждается на уровне Минюста ЕС
Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке, вопрос также обсуждается на уровне министров юстиции Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе.
Нехаммер отметил, что Австрия занимает однозначную правовую позицию. По его словам, одно дело – конфискация, а другое – применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме, Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права, указал он, передает ТАСС.
Канцлер уточнил, что в Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Захарова обвинила страны ЕС в затягивании конфликта на Украине
Официальный представитель МИД Захарова назвала конфронтационной политику Брюссела
Решения, принятые на заседании саммита ЕС о военной помощи Украине, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Евросоюз не демонстрирует готовность решить мирным путем конфликт на Украине, инвестируя средства в затягивание военных действий. Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Также дипломат указала, что в ЕС направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Захарова добавила, что Евросоюз будет тренировать и оснащать вооружением боевиков, которые будут уничтожать мирное население и инфраструктуру.
«Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?» – добавила Захарова.
Ранее главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, а также выделения финансирования.
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Политолог объяснил причины политического кризиса в Болгарии
Эксперт НОМ Шаповалов объяснил, почему болгарские депутаты не смогли избрать председателя парламента в третий раз
Болгарский политический кризис напрямую связан с кризисом политического мироустройства европейских стран в целом, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По словам политолога, из-за антироссийской политики коллективного Запада и стран Европы кризисные явления все более широко распространяются по европейским странам, поэтому правительства теряют популярность и уходят в отставку одно за другим.
Шаповалов в публикации на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ) сообщил , что политический кризис носит системный и комплексный характер. Он свидетельствует в целом о кризисе основ политического мироустройства европейских стран, неспособности европейских правительств справиться с существующими проблемами, неготовности политиков к диалогу со своим народом.
С другой стороны, кризис в Болгарии имеет и локальный, и региональный характер, касающийся стран «новой демократии», считает эксперт. «Тотальная коррумпированность политиков, недоговороспособность ведущих политических сил, абсолютная зависимость «независимых» государств от воли Вашингтона и Брюсселя, неспособность многих государств Восточной Европы к сколько-нибудь стабильному воспроизводству политического процесса – это проблема не только Болгарии, но и таких стран, как Черногория, Румыния, Молдавия, Украина», – заявил Шаповалов.
Напомним, болгарские депутаты не смогли избрать председателя парламента в третий раз. Представители двух блоков «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил и объединения «Продолжаем перемены» не набрали необходимого для победы числа голосов. Таковы итоги уже третьего по счету голосования за пост председателя парламента Болгарии.
Ситуация, при которой ни один из основных кандидатов не набирает 121 голос, а политические объединения не желают выдвинуть других представителей, происходит в истории болгарского парламентаризма впервые.
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