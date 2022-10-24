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Россия подписала с Ираном контракт на газовые турбины
Директор иранской компании Ношади сообщил о контракте на поставку газовых турбин в Россию
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С Россией подписано экспортное соглашение о поставке ей 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
Ношади сообщил, что Иран и Россия подписали соглашение об отправке в Россию турбин иранского производства. Он подчеркнул, что 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, что и позволило заключить соответствующее соглашение с российской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Напомним, из-за санкций против России пострадала Германия, так как введенные против Москвы санкции помешали передаче российской стороне турбин «Северного потока» после ремонта.
«Интер РАО» купила российские активы в сфере машиностроения, которые принадлежали Siemens, включая 65% в СП с «Силовыми машинами» – ООО «Современные технологии газовых турбин».
Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
В Сети появилось видео попадания ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
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В зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией активно применяются новые ракеты типа «воздух – поверхность», известные под названием «Изделие 305», ролик с применением ракеты появился в Сети, сообщили СМИ.
Как сообщает «Российская газета», многоцелевыми управляемыми ракетами вооружены ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.
В Сети появился ролик, в котором показано, как «изделие» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».
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Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
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В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
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Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
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Авиаэксперт назвал возможную причину серии крушений боевых самолетов на жилые дома
Авиаэксперт Гусаров: Чем больше полетов боевой авиации, тем выше риски ЧП
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Чем выше интенсивность полетов боевой авиации, тем больше вероятность инцидентов, подобных авиакатастрофам в Ейске и Иркутске, сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Роман Гусаров, комментируя крушение истребителя Су-30 при вылете с аэродрома Иркутского авиазавода. Самолет упал на жилой дом.
«Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полетов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», – отметил руководитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Эксперт отметил, что не только в России, но и в западных странах активизировались полеты военных самолетов – и это становится причиной похожих инцидентов. «В середине прошлой недели в американском штате Юта разбился истребитель F-35 ВВС США», – напомнил Гусаров.
Чем больше летают, тем больше вероятность случаев отказов техники, вновь отметил эксперт. Этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что инцидент близ Иркутска произошел менее чем через неделю после крушения Су-34 в Ейске Краснодарского края, полагает Гусаров.
При этом эксперт упомянул крупную катастрофу, произошедшую около 25 лет назад там же, в Иркутске. В декабре 1997 года транспортный самолет ВВС России Ан-124 рухнул на жилые дома окраинного микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Тогда погибли 72 человека – 14 пассажиров и девять членов экипажа, а также 49 человек на земле. Расследование катастрофы Ан-124 показало, что при вылете транспортника из иркутского аэропорта у самолета на высоте 66 метров отказали три из четырех двигателей.
«Самолеты разные, между событиями прошло несколько десятков лет», – отметил Гусаров. Общей чертой можно считать то, то в обоих случаях произошло падение на жилой дом. «Проблема понятна – города разрослись, вплотную приблизились к аэродрому, и сейчас сплошь и рядом имеет место ситуация, когда самолеты (и военные, и гражданские) взлетают в сторону населенных пунктов. Эту ситуацию уже никак не изменить – ни населенные пункты не переместить, ни аэродром», – подчеркнул собеседник.
Ранее, комментируя авиакатастрофу в Ейске, Гусаров указывал, что жилая застройка в городе находится близко к аэродрому. Похоже обстоит дело и в Иркутске, отметил сейчас собеседник. «Если с аэродромом Иркутского авиазавода ситуация еще более-менее приемлема, то городской аэропорт располагается прямо около жилых кварталов», – подчеркнул Гусаров.
По сообщению властей Иркутской области, истребитель Су-30 упал на частный двухэтажный дом на улице Пржевальского на северной окраине города. Площадь пожара после падения самолета составила 200 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС региона. После крушения самолета без света остаются 150 домов в городе.
Два пилота погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) агентству пояснили, что самолет совершал приемо-сдаточный полет. По словам представителей ОАК, для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
В понедельник в Ейске при наборе высоты потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 . По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства инцидента в Ейске.
В результате взрыва на военном складе в Узбекистане повреждено почти 4 тыс. зданий
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Как сообщили в администрации Сырдарьинской области, 3742 нежилых и жилых помещения получили частичные повреждения кровли, перекрытий, дверей и окон в результате взрыва на складе Минобороны Узбекистана, передает ТАСС.
Там добавили, что в пострадавших зданиях уже установлено 2 тыс. квадратных метров окон, работы продолжаются, а для оценки ущерба создали специальную рабочую группу.
Напомним, в субботу Минздрав Узбекистана сообщил, что в результате взрыва на складе министерства обороны в Сырдарьинской области 16 человек пострадали, четверо были доставлены в больницу.
Истребитель Су-30 упал на жилую двухэтажку в Иркутске
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Истребитель Су-30 во время испытательного полета потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал на двухэтажный дом, сообщили власти Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале написал, что по предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории «Су». По его словам, он уже выехал на место, все подразделения уже здесь.
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что самолет Су-30 упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что самолет потерпел крушение во время испытательного полета. В ведомстве добавили, что площадь пожара после падения Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов.
Су-30 – многоцелевой истребитель поколения 4+, разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.
В понедельник в Ейске самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения самолета во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
Херсонские власти сообщили о больших потерях ВСУ
Власти Херсона заявили об отбитых российскими военными атаках ВСУ
Союзными войсками РФ отражены очередные атаки украинских войск в Херсонской области, на линии фронта все без изменений, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в своем Telegram-канал написал, что на фронтах Херсонской области Российской Федерации все без изменений.
По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, указал он.
Стремоусов также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Накануне Стремоусов заявил, что атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей.
Ранее сообщалось, что жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
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Назван базовый космодром для российской орбитальной станции
Мантуров: «Восточный» будет базовым космодромом для российской орбитальной станции
Базовым космодромом во время развертывания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет Восточный, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По его словам, «Восточный» будет базовым космодромом при развертывании Российской орбитальной станции. Мантуров отметил, что пока этот космодром приспособлен только для запусков автоматических аппаратов, передает ТАСС.
По словам главы Минпромторга, сейчас запуски транспортных пилотируемых кораблей проходят исключительно с космодрома Байконур, инфраструктура которого создавалась еще в советское время.
Мантуров отметил, что предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции на орбите, включает в себя объекты наземной инфраструктуры, новую транспортную систему, комплекс управления, поиска и спасения космонавтов и другие объекты, необходимые для обеспечения запусков экипажей с территории России.
Ранее в воскресенье Мантуров заявил, что правительство считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
Китай провозгласил новый путь строительства социализма
Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил новый путь строительства социализма
Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, благодаря совместным усилиям партии и народа всех этнических групп, Китай построил общество средней зажиточности и достиг цели первого столетия, передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин заявил, что Китай вступает на путь строительства современного социалистического государства, что является целью второго столетия.
Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, ради возрождения китайской нации.
Ранее в воскресенье агентство Синьхуа сообщило, что ЦК КПК переизбрал на третий срок Си Цзиньпина на пост генерального секретаря.
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Две усиленных линии обороны закончили строить в Курской области
Губернатор Старовойт: Закончены работы по строительству двух усиленных линий обороны Курской области
Закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области, третья в процессе строительства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, совместные с Минобороны и пограничниками работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области завершены, третью линию сдадут в начале ноября. По словам губернатора, в Курской области готовы отразить любые нападения на их территорию.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования, а также при въезде ужесточат пропускной режим.
Шойгу проинформировал министра обороны Британии о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»
Шойгу предупредил Анкару, Лондон и Париж о провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что телефонные переговоры министров состоялись в воскресенье.
Также сообщается, что в воскресенье состоялись телефонные переговоры Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. Глава российского ведомства также довел до коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы».
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Вице-премьер РФ Хуснуллин: Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября
Проект восстановления железной дороги на Крымском мосту будет подготовлен к началу ноября, при этом станут понятны и сроки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, рассказал, что подробно отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. По его словам, в начале ноября будут сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку.
Ранее Хуснуллин заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря.
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров в обход санкций ЕС
Россия готовится создать в преддверии санкций Евросоюза, которые запланированы на 5 декабря, «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, сообщили СМИ.
Согласно данным Bloomberg, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам агентства, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям.
По мнению Bloomberg, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами», передает ТАСС. Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.
Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Подорвавшийся на мине журналист Пегов рассказал о своем состоянии
Получивший ранение в ногу журналист Семен Пегов рассказал, что после операции с ним все хорошо.
Он рассказал журналистам, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле сказать сложно. Пегов добавил, что ноги остались целы, он поблагодарил донецких медиков за проведенную операцию, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
Президент Сербии Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, считает президент Сербии Александар Вучич.
Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», его выступление вело агентство TANJUG.
«Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию (и разместили) в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет. Вам ясно, что здесь нет никаких уступок, и мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – сказал Вучич, сообщает ТАСС.
Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
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