Путин отреагировал на обвинения России в ограничении поставок по «Северному потоку»

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал чушью обвинения в том, что Россия якобы использует «энергетическое оружие», ограничивая поставки газа по «Северному потоку».

Путин заверил, что Россия готова включить «Северный поток» хоть завтра, но ей не дают, передает РИА «Новости». Он отметил, что британская «дочка» Siemens не реагирует на запросы Газпрома.

«Давайте нам турбину, мы завтра включим «Северный поток – 1». Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик», – подчеркнул Путин.

Также он добавил, что газопровод «Северный поток – 2» не зря строился, и «если нужно будет, пожалуйста, мы включим» его.

«Нет, мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток 2», – сказал он, отвечая на вопрос, зря ли строили газопровод, запуск которого был заморожен Германией.

Глава России также прокомментировал фотографии Шольца с турбиной «Северного потока», указав, что Россия так и не получила документы на агрегат.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.