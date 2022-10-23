Российским ударом поражен пункт управления ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления украинских войск в Запорожской области

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российские военные поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Отмечается, что уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев.

В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, также в районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины, указали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах ДНР и ЛНР.

Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики, уточнили там.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Минобороны уточнили, что киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Отмечается, что в течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.

В ведомстве подчеркнули, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.

Ранее сообщалось, что при попытке атаковать Луганскую народную республику и Харьковскую область ВСУ потеряли более 20 военных.

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