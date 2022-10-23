В Киеве предложили ввести санкции против умершей певицы Образцовой

Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом предложила ввести санкции против ряда известных россиян, в числе которых оказалась оперная певица Елена Образцова; она умерла в 2015 году.

Список россиян опубликован на сайте президента Украины. Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в списке оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.

Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актрис, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.

Ранее украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского.