В Киеве предложили ввести санкции против умершей певицы Образцовой

|
23 октября, воскресенье | Последнее обновление — 16:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Авиаэксперт назвал возможную причину серии крушений боевых самолетов на жилые дома
Разделы
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.
Подробности...
Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
Подробности...
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
Подробности...
На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Киеве предложили ввести санкции против умершей певицы Образцовой
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом предложила ввести санкции против ряда известных россиян, в числе которых оказалась оперная певица Елена Образцова; она умерла в 2015 году.
Список россиян опубликован на сайте президента Украины. Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в списке оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.
Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актрис, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.
Ранее украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского.
Монтян заметила любопытную деталь при использовании «Гераней» на Украине
Правозащитница Татьяна Монтян заметила, что Киев не использует ПВО для защиты от ударов «Гераней»
|
|
Киевский режим, несмотря на поставки западных систем ПВО, отказывается использовать их для защиты энергетической инфраструктуры, предпочитая отправлять подобные комплексы на линию фронта, что привело к серьезным проблемам на Украине, заявила правозащитница и журналистка Татьяна Монтян.
В своем авторском Telegram-канале Монтян указала, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины начали использовать ударные БПЛА «Герань-2» для нанесения ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре, однако ВСУ не могут защитить ее от ракетных ударов.
По словам Монтян, ВСУ обладают большим количеством различных систем ПВО, которые были переданы Западом, но киевский режим фактически отказался использовать их для защиты энергетических объектов инфраструктуры, отправив на линию фронта.
Монтян заявила, что вместо зенитных установок электростанции от атак с воздуха прикрывают патрульные полицейские с автоматами.
«В цивилизованном мире нормой считается, когда военные, в первую очередь, защищают безопасность мирных граждан, но это не касается Киева, у которого основной задачей является конфликт против России», – написала правозащитница.
Монтян уверена, что стратегия, избранная Киевом, грозит серьезными проблемами для Украины и полностью лишиться энергетического потенциала.
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские удары беспилотниками лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский офицер назвал способ быстро парализовать ВСУ
Офицер армии США Дэвис заявил, что перекрытие линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ
|
|
Если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в случае перекрытия путей поставок из Польши, альтернативный вариант снабжения ВСУ через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности, передает РИА «Новости».
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время, как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и заставил его начать переговоры или потерпеть разгромное поражение.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции главу ЕК назвали сумасшедшей после заявления по Украине
Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления по Украине
Французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее!», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter (заблокирован на территории России). Он расшифровал: «1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования».
Политик заявил, что безумных европейских чиновников нужно остановить.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Запорожье задержан глава предприятия «Мотор сич»
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожье задержали главу предприятия «Мотор сич» Богуслаева
Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил Рогов в своем Telegram-канале, в городе Запорожье по подозрению в госизмене задержали директора предприятия «Мотор сич» Героя Украины Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев. По имеющимся у Рогова данным, ему грозит пожизненное заключение. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.
Напомним, 4 октября российские военные нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где был организован склад боеприпасов и шло производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины, в результате было уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, и два вертолета Ми-24.
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете; на недопуске этих стран настояла Россия.
По настоянию России к участию в заседании не пустили представителей Литвы и Румынии. Москва сочла, что в совещании было слишком много стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Тема заседания касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта, в нем приняли участие представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что кроме удлинения времени проведения заседания представители Словакии, Польши, Греции и Германии ничего не вносят, он также добавил, что позицию этих стран мог озвучить представитель Евросоюза.
Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.
Позже постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
До этого Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На юге Украины пропал доступ в интернет
В нескольких областях Украины зафиксированы перебои с доступом в интернет
Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях, следует из данных международной службы NetBlocks.
В сообщении на странице организации NetBlocks в Twitter говорится, что данные работы сети, показывают перебои с интернетом на юге Украины. В компании соотнесли их с ракетными ударами в субботу утром, передает ТАСС.
По данным службы, сложности с доступом в интернет есть в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.
NetBlocks – неправительственная организация, основанная в 2017 году, которая занимается мониторингом работы интернета.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
В офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
|
|
Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
|
|
В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей на «Азовстали»
Пленный старший сержант ВСУ Катранич рассказал об убийстве боевиками мирных жителей на «Азовстали»
Украинские боевики из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность мирных жителей и прикрывались удерживаемыми гражданскими от авиаударов, рассказали украинские военнопленные.
Пленный сержант националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец рассказал, что украинские боевики загоняли людей на «Азовсталь», чтобы меньше бомбили.
Он также сообщил, что украинские военные прикрывались мирными жителями от обстрелов, гражданские боялись выйти с территории завода, передает РИА «Новости».
Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич подтвердил, что боевики «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан, собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность.
Катранич сообщил, что при нем по приказу боевика из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли мужчину, который хотел выйти.
Ранее пленные боевики украинского националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) признались в убийствах мирных жителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жителей Николаева призвали покинуть город до конца боевых действий
Мэр украинского Николаева предложил жителям выехать из города до конца боевых действий
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей покинуть город и не возвращаться до завершения активных боевых действий на Украине, а оставшимся горожанам сделать запасы воды и еды на неделю.
В интервью украинскому СМИ, Сенкевич заявил, что из-за опасности разрушения домов и инфраструктуры постоянно призывает жителей Николаева покинуть город до завершения активной фазы боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Мэр Николаева предложил оставшимся сделать запасы еды и воды на неделю и придумать «план Б», чтобы в случае эвакуации из города было куда выехать, в том случае, если власти не смогут обеспечить процесс отопления. Чиновник отметил, что поставлена задача в каждом районе города обустроить помещения с кроватями и отоплением для пребывания граждан.
По его словам, власти планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях, а жителям частного сектора предоставляют дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.
Ранее правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей («буржуек»).
Напомним, в субботу утром была нанесена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины, в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу. Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях.
Между тем, глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую и Харьковскую область задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич»
В СБУ подтвердили данные о задержании главы «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ
|
|
Директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине, их подозревают в работе на Россию, заявили в Службе безопасности Украины.
Фамилии в СБУ не называют. Директором «Мотор Сич» является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ. Отмечается, что задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные «наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другую страну.
В ведомстве также полагают, что чиновники «действовали в сговоре» с представителями российского Ростеха. В СБУ им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору.
Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Минеральное в ДНР из РСЗО «Град»
Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка и Минерального из реактивной системы залпового огня «Град»
|
|
Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк и поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 06.39 украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Кроме того, в 06.34 и в 07.00 ВСУ нанесли удары по Минеральному из района населенного пункта Орловка, находящегося под контролем украинских войск.
Напомним, в воскресенье ночью ВСУ обстреляли город Золотое и поселок Новоайдар в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские силовики также обстреляли из РСЗО HIMARS город Сватово в ЛНР. Кроме того, ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии натовского калибра 155 мм.
Обменянный военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками
Сержант из ДНР рассказал, что его брали в плен иностранные наемники в украинском обмундировании расцветки НАТО
Иностранные наемники говорили на польском и английском языках, без шевронов и опознавательных знаков, у них было украинское обмундирование «натовской» расцветки, заявил вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.
Шалыгин, служивший в первом батальоне первой роты 103-го полка Народной милиции ДНР, со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника. При отступлении оказалось, что находятся в окружении, причем среди атаковавших было много иностранцев, говоривших на польском и английском языках, передает РИА «Новости».
По словам военного, с наемниками был переводчик, который переводил с английского на русский и украинский. Шалыгин заметил, что на иностранцах не было ни шевронов, ни опознавательных знаков, но обмундирование украинское «натовской» расцветки.
«Наемники использовали иностранное оружие неизвестного для меня образца, в том числе небольшие ручные гранатометы», – рассказал сержант ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что более 100 российских граждан, среди которых и моряки, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что обмен пленными с Украиной был по формуле 110 на 110.
Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
|
|