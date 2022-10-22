Врачи подрались из-за умершего пациента в Карелии

В Кемской больнице в Карелии произошла драка между врачами из-за пациента, который умер после госпитализации

Заведующий отделением и терапевт Кемской больницы в Карелии подрались из-за пациента, который умер, дожидаясь несколько часов госпитализации.

СМИ сообщают, на видео не попало начало конфликта. Первым ударил своего коллегу 53-летний терапевт, который привез в больницу пациента с онкологией и инфарктом. Второй участник драки 32-летний завотделением несколько часов отказывался госпитализировать его без соответствующих документов, передает RT.

Уточняется, что врачи подрались в Кемской больнице еще в сентябре, главврач заведения заявил только сейчас, что решил передать материалы в полицию.

По данным СМИ, завотделением после драки вышел на больничный, а потом уволился из больницы.

Ранее в Московской области мужчина проник в хирургическое отделение местной больницы и избил несколько человек.