WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»

Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.

По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.

Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.

Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.

Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.

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