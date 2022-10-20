Шольц заявил о независимости Германии от российского газа

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 11:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
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Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Шольц заявил о независимости Германии от российского газа
Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
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Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия намерена сократить потребление газа на 20%. Также он сообщил, что ФРГ больше не имеет зависимости от поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»
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Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.
Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.
Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса
В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
Двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
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Президент Германии отменил визит в Киев по соображениям безопасности
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по соображениям безопасности отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.
Поездка в столицу Украины планировалась в течение нескольких недель, сообщает издание Bild, передает ТАСС.
Канцелярия президента отменила визит, обосновав это «соображениями безопасности». Отмечается, что подобный шаг вызвал в Киеве неудовольствие и даже раздражение.
Представитель правительства Украины заявил, что пока глава страны отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в Киеве.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
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Стало известно об отказе ЕС от планов ограничения цен на газ
Bloomberg: Евросоюз отказался от намерений ограничить цену на газ
Евросоюз пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на российский газ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Также одной из причин отказа от таких намерений стали «политические разногласия», пишет Bloomberg. По данным агентства, Еврокомиссия сегодня представит ряд мер, чтобы избежать резкого повышения стоимости на энергоносители и использовать совместную покупательную способность европейских стран при переговорах с мировыми поставщиками.
Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ для борьбы с инфляцией.
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Красноярский губернатор Усс отреагировал на предъявленные США его сыну обвинения
Глава Красноярского края счел политическими обвинения, которые США предъявили его сыну
Предъявленное сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас, считает глава региона.
Он написал в своем Telegram-канале, что американские власти «внезапно» объявили поставку нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, незаконной. Такие шаги предпринимаются только из-за того, что действия людей были направлены на благо России.
Ранее в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США.
До этого замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
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В Германии решили продлить эксплуатацию всех действующих АЭС
Канцлер ФРГ Шольц распорядился подготовить продление эксплуатации всех трех действующих в стране АЭС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил подготовить правовую основу для продления работы не двух, а всех трех действующих в стране АЭС до 15 апреля 2023 года, говорится в документе, который распространила пресс-служба кабмина Германии.
В сообщении говорится, что создается правовая основа для продления эксплуатации АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2», а также «Эмсланд» до 15.04.2023, передает ТАСС.
«Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», – отмечается в распоряжении.
Ранее глава Минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек собирался продлить работу лишь двух АЭС.
На данный момент в Германии работают три атомных электростанции. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года. Позже немецкие власти решили оставить две атомные электростанции в резерве до апреля 2023 года вопреки первоначальным планам.
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В СДПГ призвали пересмотреть политику Германии в отношении России
Сопредседатель СДПГ Клингбайль выступил за коренной пересмотр политики Германии в отношении России
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Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль выступил за коренной пересмотр политики ФРГ в отношении России, заявив, что речь идет об организации безопасности не вместе с РФ, а от России.
Как заявил Клингбайль, СДПГ в последние десятилетия якобы допустила несколько просчетов в политике в отношении России, так как в поисках чего-то общего с Россией якобы упускала из виду противоречия с Москвой, что, по его мнению, было ошибкой, передает ТАСС.
Он отметил, что после завершения холодной войны Социал-демократическая партия Германии считала, что отношения с Россией будут только улучшаться, что создало «слепые зоны» в отношениях с РФ и привело к ошибкам в отношениях с Москвой.
В то же время Клингбайль выступил за коренное изменение отношения к России. По его мнению, заявление о том, что безопасность и стабильность в Европе могут существовать только вместе с Россией, а не от нее, больше не имеет силы. Как считает сопредседатель СДПГ, сегодня речь идет об организации безопасности от России, которая якобы вышла из системы общей безопасности и общей системы ценностей. «Наша безопасность должна работать без России», – заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии.
В начале октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России и назвала события на Украине глубоким поворотным моментом.
Эрдоган: Европа сможет получать российский газ через Турцию
Президент Эрдоган договорился с Путиным по газовому хабу и поставкам газа в Европу
Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого президент Тайип Эрдоган договорился с главой российского государства Владимиром Путиным.
По словам Эрдогана, Европа в настоящее время думает о том, как обеспечить себя энергией зимой.
Президент добавил, что на последней встрече с Путиным он договорился о создании в Турции газового хаба, таким образом страны Европы смогут использовать российский газ через Турцию, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Германия не сообщила посольству России об аресте сына красноярского губернатора
Власти Германии не стали сообщать российскому дипведомству об аресте сына красноярского губернатора Александра Усса
Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Уточняется, что об аресте упомянутого гражданина германские власти посольству России не сообщали, а сам за консульско-правовой помощью в посольство не обращался, передает РИА «Новости».
Ранее в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США.
До этого замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
Цена газа в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Впервые с 15 июня цена газа в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1090 долларов за тысячу кубометров, или 107,355 евро за МВт·ч. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 16%, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с конца июня.
В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро
Минюст ФРГ выписал два штрафа Telegram на сумму в 5,1 млн евро за нарушение законодательства страны
Федеральное ведомство юстиции Германии оштрафовало мессенджер Telegram на 5,1 млн евро за нарушение требований закона NetzDG (Закон о защите прав в Сети), сообщили в ведомстве.
В сообщении говорится, что Федеральное ведомство юстиции (BfJ) выписало два штрафных уведомления в отношении компании Telegram FZ-LLC за нарушение требований Закона о защите сетей (NetzDG) в 2021 и 2022 годах. В общей сложности BfJ наложило штрафы на сумму в 5,125 млн евро, передает РИА «Новости».
Штрафные уведомления были вручены Telegram 10 октября 2022 года.
Отмечается, что Telegram обвиняют в нарушении обязательства поддерживать каналы для отчетности, соответствующие законодательству, а также обязательства назначить уполномоченного представителя для передачи ему процессуальных документов.
В ведомстве пояснили, что Закон о защите сетей обязывает провайдеров соцсетей предоставлять каналы отчетности на своих платформах, чтобы пользователи могли сообщать им о сообщениях с криминальным содержанием – для проведения экспертизы в соответствии с положениями NetzDG. Кроме того, провайдеры обязаны указывать уполномоченное лицо или учреждение с адресом для вызова в суд в Германии, чтобы немецкие суды и органы власти могли вручать им юридически обязательные документы в ФРГ.
Начиная с апреля 2021 года, Минюст несколько раз пытался вручить судебные письма в штаб-квартире Telegram в Дубае. Несмотря на содействие компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов в виде международной правовой помощи, это не увенчалось успехом, пояснило ведомство.
Там добавили, что уведомления о штрафах пока не являются юридически обязательными. Telegram может обратиться в Минюст, и если он не удовлетворит апелляцию, то ведомство направит соответствующие материалы через прокуратуру в компетентный окружной суд в Бонне для принятия судебного решения.
Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
ExxonMobil сообщила об окончательном уходе из России
Reuters: ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию
Американская корпорация ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию после того, как российские власти в начале октября «в одностороннем порядке» прекратили ее участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», сообщили СМИ.
Как сообщает Reuters, «дочке» ExxonMobil – Exxon Neftegaz Limited – принадлежало 30% в «Сахалине-1». Роснефти через компании «РН-Астра» и «Сахалинморнефтегаз-шельф» принадлежит 20%, японской Sodeco – 30%, ExxonMobil – 30%, индийская ONGC Videsh имела 20%, передают «Ведомости».
По словам представителя Exxon, компания приложит усилия для взаимодействия с властями России и всеми заинтересованными сторонами.
Напомним, 7 октября президент Владимир Путин подписал указ, по которому проект «Сахалин-1» получит нового оператора, к которому переходят права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Новое ООО получит имущество консорциума по соглашению о разделе продукции по «Сахалину-1».
Газпром: Европе нужно еще 6,4 млрд кубов газа для прохождения зимы
Газпром: Европе нужно 6,4 млрд кубов для достижения ПХГ уровня сезона 2019/2020
Для достижения уровня сезона 2019/2020 годов Европе необходимо еще 6,4 миллиарда кубов, на данный момент запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 66 млрд кубометров.
При этом даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, указывает Газпром в своем Telegram-канале.
Уточняется, что заполненность украинских ПХГ составляет 14,3 млрд кубометров газа из необходимых к зиме 19 млрд. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической – нет, заключили в компании.
Напомним, президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
Власти Молдавии дали кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы
Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о выдаче кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы
Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла рассчитаться с Газпромом без риска остановки поставок, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагазу» полностью оплатить Газпрому потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», – написал Спыну в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее в Газпроме сообщили, что могут полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности.
Размер заключенного кредита составит более 54 млн долларов. Деньги будут выплачены компании 20 октября, вернуть кредит ей придется до 1 мая 2023 года.
В Германии заявили об отсутствии данных возможного применения ядерного оружия на Украине
Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Данных о возможном применении ядерного оружия на Украине у НАТО нет
У НАТО нет данных о том, что Россия может применить ядерное оружие на Украине, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на Берлинском форуме внешней политики.
Она подчеркнула, что необходимо давать ясно понять по всем существующим каналам, применение атомного оружия было бы абсолютной красной линией, тем самым Россия оказалась бы за пределами всего цивилизованного мира, сообщает ТАСС.
«Мы, к примеру, очень активно наблюдаем за передвижениями. Чтобы применить ядерное оружие, как правило, нужна другая инфраструктура», - сообщила министр, отвечая на вопрос, что предпринимает Запад для предотвращения ядерной катастрофы.
Она подчеркнула, что у НАТО нет сведений о возможности применения Россией ядерного оружия.
«Мы обмениваемся в НАТО информацией, это очень важно. И, естественно, обдумывается, какие последствия возможны [при таком сценарии]», – добавила глава Минобороны ФРГ.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что глава дипломатии Европейского союза «болеет». В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России.
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