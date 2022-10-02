ВСУ обстреляли Донецк из «натовской» артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 22.18 был зафиксирован обстрел вооруженными формирования Украины (ВФУ) из населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка снарядами калибром 155 мм.

Кроме того, в 22.45 ВФУ из Нетайлово обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибром 155 мм, в 22.49 из Нетайлово ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, так же снарядами калибром 155 мм. Помимо этого, в 23.28 из Нетайлово украинские формирования обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 155 мм.

Также в 23.30 из населенного пункта Орловка был зафиксирован обстрел украинскими формированиями н.п. Макеевка (Червоногвардейский район) снарядами калибром 155 мм.

В субботу украинские вооруженные формирования неоднократно обстреливали Донецк снарядами натовского калибра.

Напомним, воссоединение Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией на референдуме поддержали 99,23% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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