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ВСУ за три часа выпустили по Донецку и Ясиноватой более 20 снарядов
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Украинская армия за три часа выпустила по Донецку и Ясиноватой более 20 снарядов, в том числе натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.
По его информации, ВСУ открыли огонь по Ясиноватой в 05:30. Были выпущены снаряды калибра 155 мм. Выстрелы производились в 06.45 и 07.05, когда украинские силовики обстреляли Петровский район Донецка. В 08.04 по Ясиноватой выпустили три снаряда калибра 122 мм, а в 08.30 – шесть натовских 155-мм по Куйбышевскому району Донецка, передает Telegram-канал ДНР в СЦКК.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Золотому-5 в ЛНР.
Военный аналитик Подоляка назвал вариант деблокады Красного Лимана
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Союзным войскам нужен неожиданный тактический маневр, чтобы быстро деблокировать Красный Лиман, сегодня нам надо применить суворовскую тактику ведения боя. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя сообщение властей ДНР о том, что город Красный Лиман находится в полукольце ВСУ.
«Необходимо приложить все усилия, чтобы удержать Красный Лиман, не дать противнику отбить этот город. Прямо сейчас мы наблюдаем там ожесточенные бои, идет целенаправленная атака ВСУ», – считает военный аналитик Юрий Подоляка. – «Для эффективной деблокады необходимо нанести противнику удар в тыл. По идее, это лучше всего сделать с севера – со стороны харьковского поселка Боровая. Если нанести такой удар, можно не только спасти Красный Лиман, но и добиться разрозненности элитных частей противника».
Эксперт также подчеркнул, что в данном случае не так важен численный перевес какой-либо из сторон. «Наибольшего внимания заслуживает тактическое расположение. Можно вспомнить, как побеждал Суворов – у него в битвах почти никогда не было численного преимущества. Но за счет продуманных маневров ему удавалось сеять панику в рядах противника, и тот бежал. Так и нам сегодня надо добиться паники со стороны ВСУ», – заключил Подоляка.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце противника, дорога от соседнего города Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Кроме того, об обстановке на этом направлении газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – отметил он.
Парламентарий обратил внимание на возможную связь между обострением ситуации на фронте и церемонией принятия новых регионов в состав РФ. «Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт», – предположил собеседник.
Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Красный Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Украинские войска остановлены под Красным Лиманом
Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
ВСУ не могут перерезать дорогу снабжения между Торским и Красным Лиманом. Она находится под обстрелом, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Сейчас союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана, передает РИА «Новости».
Отмечается, что власти в Киеве поставили задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября на фоне вступления новых регионов в состав России.
Но украинские войска были остановлены севернее Торского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
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Шарий поделился видео от прибывших на Украину американских военных
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Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеокадры с прибывшими на Украину американскими военными, которые сами делятся «крайне интересными и однозначными видео».
Как отмечает Шарий, американские военнослужащие просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео, с подписью «Мы уже здесь», также указаны теги #usarmy и #ukraine, отмечено в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что изначально Штаты даже опасались отправлять оружие из-за предупреждений о «законных целях», однако позднее, по словам Шария, поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего.
Ранее на западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.
В начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.
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Трансляцию брифинга Столтенберга прервали кадры выступления Путина с Красной площади
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Трансляция брифинга генсека НАТО Йенса Столтенберга на Youtube-канале германского вещателя Deutsche Welle* (признан в России СМИ-иноагентом) была прервана кадрами выступления президента России Владимира Путина на концерте-митинге на Красной площади.
Столтенберг отвечал на один из вопросов журналистов, когда трансляция прервалась, а затем появились кадры речи российского лидера, который в те же минуты выступал на Красной площади, передает ТАСС.
Путин заявил: «Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории». После этого трансляцию резко прервали, ведущий в студии сообщил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем, через несколько секунд, трансляция выступления генсека НАТО продолжилась.
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Лавров назвал фразу Путина, которую Киеву надо воспринимать всерьез
Фразу президента России Владимира Путина о том, что затягивание Украиной возобновления переговоров приведет к тому, что станет сложнее договариваться, нужно воспринимать всерьез, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва никогда от переговоров с Украиной не отказывалась.
«Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать: чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», – передает РИА «Новости» слова Лаврова, сказанные телеканалу «Звезда».
Глава МИД России добавил, что эту фразу необходимо воспринимать всерьез.
Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Запись радиоперехвата подтвердила тяжелые потери ВСУ на херсонском направлении
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Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери на херсонском направлении, им не хватает боеприпасов, военные винят начальство в сложившейся ситуации, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров военнослужащих пятой механизированной роты 53-й бригады ВСУ.
Переговоры перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской. В оригинале записи много нецензурных слов, передает РИА «Новости».
Один боец сообщает, что не хватает людей и патронов, военные сталкиваются с проблемами со связью. Сослуживец отвечает, что находится под постоянным обстрелом, «нужна с утра какая-то поддержка или на ночь».
«Или мы берем 300-х (раненых) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)», – заявил он. Другой боец сообщил, что эвакуации не будет.
Во втором фрагменте радиоперехвата взволнованным голосом еще один военнослужащий ВСУ кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».
В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов и постоянно спрашивают, где же подкрепление
«Звонил Одинцу, Одинец – контузия, Кот – 300-й, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что 300-е – он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно», – заявил военный.
Другой сообщает, что очень много раненых и убитых. Снова следует вопрос про подкрепления, которого так и нет: «Где этот третий бат, поддержка, так сказать?».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО
Украинская сторона подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявили в офисе президента страны Владимира Зеленского.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <...> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <...> В ускоренном порядке», – цитирует Зеленского ТАСС.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
В августе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Авиаэксперт Гусаров объяснил выгоду введения режима «открытого неба» в Калининграде
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Режим «открытого неба» в Калининграде дает по большей части одни преимущества, причем как России, так и странам, с которыми заключено соглашение, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя объявление соответствующего режима в Калининграде с октября этого года.
В Росавиации заявили, что с 1 октября в аэропорту Храброво в Калининграде будет введен режим «открытого неба» на два года. Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области.
«В России действует режим полетов на международных линиях на основе межправительственных соглашений. Эти соглашения заключаются для того, чтобы авиакомпании двух стран летали между договорившимися сторонами на более-менее равных условиях. Никакие авиакомпании третьих стран на эти маршруты вклиниться не могут», – говорит Гусаров.
Он поясняет, что режим «открытого неба» подразумевает и полеты без ограничений вне этих соглашений, и полеты из третьих стран, и даже полеты с промежуточной посадкой. Таким образом, поскольку Калининград оказался «островом», куда даже по земле очень сложно попасть, авиация становится крайне актуальной.
«Любые авиакомпании, которые захотят туда летать, смогут это делать без ограничений. Причем это касается как пассажирских самолетов, так и грузовых. Плюс надо понимать, что Калининград – туристический регион, который пользуется спросом в том числе у иностранных туристов. К тому же, я не исключаю, что расширятся возможности по какому-то транзиту через Калининград для россиян. В нормальных условиях режим «открытого неба» дает всем плюсы: это развитие экономики, туризма и товарооборота – всего», – рассказывает эксперт.
Единственный минус, который видит Гусаров, заключается в том, что иностранные авиакомпании создадут конкуренцию российской гражданской авиации.
С первого января 2020 года в петербургском аэропорту «Пулково» была введена седьмая степень «свободы воздуха», позволяющая иностранным авиакомпаниям совершать полеты в Пулково не из «домашнего» региона.
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Бербок подчеркнула желание Германии удержать другие страны от войны с Россией
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Германия делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок сказала, что Берлин продолжает поддерживать Украину вооружениями, включая тяжелые. Она заявила, что воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией якобы нарушает Устав ООН и не может быть принято ни одной страной в мире. По мнению Бербок, даже государства, которые считали конфликт Украины с Россией исключительно европейским делом, «не на стороне России», передает ТАСС со ссылкой на ARD.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.
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Путин пообещал привести в чувства горячие головы на Западе
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Россия сделает все возможное, чтобы привести в чувства горячие головы в западных страх, которые пытаются «закрывать свои дыры» за счет грабежа других государств, заявил президент Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.
Путин отметил, что для того, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, Западу нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры, передает ТАСС.
Он указал, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувства такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена.
Ранее Путин заявил, что страны Запада рассчитывали на развал России в 1990-х годах, и им до сих пор покоя не дает существование России.
«Им вообще не нужна Россия, она нужна нам», – отметил президент.
Во время выступления Владимир Путин заявил, что западные страны для сохранения существующего сейчас миропорядка, позволяющего им грабить мир, готовы переступить через все.
Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.
Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Слова Зеленского о НАТО расценили как приглашение к конфликту ядерных держав
Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянса вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам», – цитирует Слуцкого ТАСС.
По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров, в таком случае «поток кровавых жертв» украинских властей будет прекращен.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман сейчас находится в полукольце, дорога от Сватово под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.
По его словам, новости по Красному Лиману очень тревожные, ВФУ взяли его в полукольцо, но дорога от Сватово под контролем сил ДНР и России, периодически под обстрелом.
«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил о сложной обстановке у Ямполя и Дробышева, украинские военные бросили туда серьезные силы, но к союзным войскам подтягиваются резервы.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ пытаются захватить Красный Лиман именно в день присоединения к России новых территорий.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
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Генсек НАТО Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО
НАТО сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону, прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг заявление Владимира Зеленского о подготовке заявки на ускоренное вступление в альянс.
Столтенберг отметил, что двери в НАТО остаются открытыми. По его словам, НАТО демонстрировало это в последние годы, передает РИА «Новости».
«Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения. Сейчас именно это главная задача альянса», – сказал он.
Столтенберг также напомним, что НАТО не является частью конфликта, но продолжит оказывать необходимую помощь Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону.
Генсек заявил, НАТО остается оборонительным альянсом. «Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
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Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.
Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.
«Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.
Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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ВКС России уничтожили цеха «Южмаша» по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске
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Высокоточным ударом ВКС России в районе Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенного пункта Закотное ДНР и города Николаева, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка ДНР, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб ДНР, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В Минобороны сообщили, что были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Маяки ДНР, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаева, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб ДНР.
Кроме того, в Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаева поражен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка ДНР сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, отметил Конашенков. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской народной республики, Петровское ДНР и Новоегоровка Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS над городом Херсоном, в районах населенных пунктов Новая Каховка, Червоный Маяк Херсонской области и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислили в Минобороны.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили о ситуации вокруг ЗАЭС.
«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции.
Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области», – сообщил Конашенков.
«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщало, что ударом ВКС уничтожены 80 боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР.