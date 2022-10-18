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Дипломат в Вене рассказал об истерике западных партнеров из-за успехов России
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Западные партнеры в Вене впадают в истерику, если Россия демонстрирует военные, дипломатические или экономические успехи в текущих условиях, рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, на заседании в Вене начинается истерика, если ситуация на поле боя продвигается вперед, у России появляется преимущество. Доходит даже до личных оскорблений, но никакой аргументации.
«То есть успехи наших действий на всех фронтах – военном, политическом, дипломатическом, экономическом – здесь приводят [западных партнеров] в ярость», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные в интервью каналу «Россия-24».
Он добавил, что российская сторона истерику партнеров воспринимает спокойно.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
В Киеве после ударов начался сильный пожар
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве начался сильный пожар после ударов
Сильный пожар произошел в Деснянском районе Киева после обстрела, сообщают украинские СМИ.
Так, агентство УНИАН в своем Telegram-канале пишет, что «после атаки в Деснянском районе Киева начался сильный пожар.
Кроме того, очевидцы заявляют, что рядом с ТЭЦ №6 в Киеве прогремел взрыв, наблюдается задымление, передает ТАСС.
Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Зафиксированы три попадания в объект энергообеспечения в Киеве
В офисе Зеленского сообщили о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве
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Три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что предварительно зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города, передает РИА «Новости».
По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в городе перебои с электроснабжением.
При этом звуки взрывов слышны в Киеве утром после объявления воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Прямой».
Другой официальной информации на данный момент нет.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Политолог указал на риски Израиля при поставках оружия Украине
Израильский политолог Ципис: Израиль не пожертвует балансом сил в Сирии ради поставок оружия Киеву
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Призыв израильского министра Нахмана Шая предоставить оружие Киеву не будет услышал властями Израиля – они не захотят ссориться с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал призыв Шая.
«Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскю диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – отметил эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.
По словам собеседника, заявление Шая вызвано еще и тем, что сама его должность предполагает следование интересам и обращениям еврейских диаспор по всему миру. «Я вас уверяю, если бы еврейская диаспора, допустим, в Аргентине, обратилась к Шаю с какой-то такой же мало реалистичной просьбой, он бы все равно не услышал и, скорее всего, озвучивал, потому что это его работа», – пояснил политолог.
Впрочем, отметил собеседник, израильские власти, скорее всего, не последуют призыву Шая, поскольку в Сирии до сих пор находится российский военный контингент, и Израиль не захочет ссориться с Москвой. «Все удары, которые Израиль наносит по целям группировки «Хезболла» в Сирии, проводятся с молчаливого согласия Москвы. Если вдруг наша страна начнет поставлять оружие киевскому режиму, то это вызовет ответные шаги России у нас на приграничных территориях, так что Израиль не будет рисковать нынешним положением вещей», – пояснил аналитик.
Он напомнил, что все израильские полеты в приграничных зонах видны батареям российских сил ПВО в Сирии, также Израиль постоянно контактирует с Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. «Израиль не будет из-за Украины ломать то хрупкое состояние относительного покоя, которое сейчас установилось в Сирии», – подчеркнул собеседник.
Впрочем, заметил эксперт, отдельное израильское вооружение действительно попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу, Румынию, Болгарию. «Это происходит не потому, что ряд израильских бизнесменов и чиновников очень любит Киев, а потому что они очень любят деньги», – объяснил Ципис.
Поставлять оружие Киеву в понедельник призвал израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь [от Израиля], как она получает ее от США и стран НАТО», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
На слова израильского чиновника резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – написал он в своем Telegram-канале.
Что касается самого Шая, то своим заявлением он отреагировал на слухи о том, что Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала газета Washington Post.
По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».
Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
МЧС России: Число погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
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Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска достигло 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как сообщил представитель ведомства, спасатели завершили разбор завалов на месте падения военного самолета в Ейске, в ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела десяти погибших, таким образом, общее число погибших достигло 13 человек, среди которых трое детей, еще 19 человек пострадали, передает ТАСС.
Он также сообщил, что благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц свыше 360 человек были эвакуированы.
В свою очередь помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
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Россия вернула 110 граждан в результате обмена пленными с Украиной
Минобороны: 110 граждан России возвращены в результате обмена с украинской стороной
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Более 100 российских граждан, среди которых и моряки, возвращены в Россию в результате переговоров с украинской стороной, сообщили в Минобороны России.
«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.
В то же время Украине были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ, две украинки перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в Российской Федерации.
Все российские освобожденные самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в кратчайшие сроки будут доставлены в медучреждения столицы для лечения и реабилитации.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110.
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели ВСУ
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить украинские цели на Авдеевском направлении
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на Авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью БПЛА.
Как рассказал боец с позывным Дробан, он совершил вылазку в Опытное, где корректировал огонь артиллерии по позициям ВСУ. Благодаря разведке при помощи беспилотника, 152-мм гаубица «Гиацинт» и 100-мм пушка «Рапира» поразили три цели противника.
Бойцы Народной милиции ДНР отметили, что артиллерия российских сил на этом направлении в 10 раз превосходит артиллерию ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг российские силы освободили поселок Опытное и село Иванград в пригороде Артемовска.
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Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Советник главы офиса Зеленского Арестович признал успехи России в борьбе с ПВО Украины
Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Как заявил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. По словам советника главы офиса Зеленского, этот ключик якобы заключается в том, чтобы заставить ПВО Украины выстрелить весь ракетный запас в попытке уничтожить дроны, которых, по словам Арестовича, якобы «2,4 тыс. штук зафрахтовали». Он также выразил мнение, что Россия может «кошмарить» ВСУ в таком режиме еще два-три месяца, передает РИА «Новости».
Накануне политолог, киевлянин Алексей Нечаев прокомментировал газете ВЗГЛЯД атаку дронов по центру принятия решений в столице Украины, где принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110
Врио главы ДНР Пушилин рассказал о возвращении из украинского плена 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих
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Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в своем Telegram-канале написал, что сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. По его словам, из застенков украинского режима возвращаются домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других российских регионов, указал он.
«Мы Киеву отдаем в основном женщин», – уточнил Пушилин.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Ранее Пушилин сообщил, что Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России).
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Терехов: Под ударом одно из промышленных предприятий города
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
По его словам, в городе за пять минут произошло две серии взрывов, под удар попало одно из городских промышленных предприятий, передает РИА «Новости».
Метрополитен Харькова сообщил, что движение поездов в городском метро приостановлено из-за обстрелов.
Ранее Терехов рассказал, что удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры, в некоторых районах города пропали вода и свет.
Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
Названы потери ВСУ за полтора месяца в Херсонской области
Стремоусов: ВСУ потеряли 320 танков и 9,8 тыс. военных за последние 1,5 месяца на Херсонщине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца только на Херсонском направлении потеряли около 1590 единиц техники, включая 320 танков и порядка 9,8 тыс. военных, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.
По словам Стремоусова, Киев потерял около 250 БМП, 542 бронемашины, 320 танков, 335 пикапов с пулеметами, семь вертолетов и 36 самолетов, а всего количество уничтоженной украинской техники составило 1590. Он добавил, что убитыми ВСУ потеряли порядка 9,8 тыс. наемников и кадровых военных, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Стремоусов рассказал, что вооруженные силы Украины провалили наступление в Херсонской области.
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Четырехсотый самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «гвардейский»
Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку
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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование «гвардейский», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Полк дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области. Ведет свою историю от 285-го минометного полка, созданного в годы Великой Отечественной войны в 1943 году. После 1945 года полк дислоцировался в ГДР, в городе Бернау. Был расформирован в 1997 году и заново сформирован в 2018 году в составе 90-й гвардейской танковой дивизии. На его вооружении в том числе стоят РСЗО «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Акация».
Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсону.
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В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины, сообщают украинские СМИ и ряд глав регионов.
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, воздушная тревога объявлена по всей территории региона, передает ТАСС.
Такие же объявления сделали глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин и Киевская горадминистрация.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в северной части города.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Напомним, Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.
Стало известно о воздушной тревоге по всей Украине
«Страна.ua»: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает местное издание «Страна.ua».
Как сообщает «Страна.ua», воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сигналы воздушной тревоги звучат в Киеве, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Ровненской, Полтавской, Одесской областях. Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в северной части города.
Во вторник утром взрывы прозвучали в пригороде Днепра. Два объекта энергоинфраструктуры получили серьезные повреждения.
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