В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро

Минюст ФРГ выписал два штрафа Telegram на сумму в 5,1 млн евро за нарушение законодательства страны

Федеральное ведомство юстиции Германии оштрафовало мессенджер Telegram на 5,1 млн евро за нарушение требований закона NetzDG (Закон о защите прав в Сети), сообщили в ведомстве.

В сообщении говорится, что Федеральное ведомство юстиции (BfJ) выписало два штрафных уведомления в отношении компании Telegram FZ-LLC за нарушение требований Закона о защите сетей (NetzDG) в 2021 и 2022 годах. В общей сложности BfJ наложило штрафы на сумму в 5,125 млн евро, передает РИА «Новости».

Штрафные уведомления были вручены Telegram 10 октября 2022 года.

Отмечается, что Telegram обвиняют в нарушении обязательства поддерживать каналы для отчетности, соответствующие законодательству, а также обязательства назначить уполномоченного представителя для передачи ему процессуальных документов.

В ведомстве пояснили, что Закон о защите сетей обязывает провайдеров соцсетей предоставлять каналы отчетности на своих платформах, чтобы пользователи могли сообщать им о сообщениях с криминальным содержанием – для проведения экспертизы в соответствии с положениями NetzDG. Кроме того, провайдеры обязаны указывать уполномоченное лицо или учреждение с адресом для вызова в суд в Германии, чтобы немецкие суды и органы власти могли вручать им юридически обязательные документы в ФРГ.

Начиная с апреля 2021 года, Минюст несколько раз пытался вручить судебные письма в штаб-квартире Telegram в Дубае. Несмотря на содействие компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов в виде международной правовой помощи, это не увенчалось успехом, пояснило ведомство.

Там добавили, что уведомления о штрафах пока не являются юридически обязательными. Telegram может обратиться в Минюст, и если он не удовлетворит апелляцию, то ведомство направит соответствующие материалы через прокуратуру в компетентный окружной суд в Бонне для принятия судебного решения.

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.