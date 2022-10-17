Минфин направил в правительство предложения по налоговым каникулам для мобилизованных

Минфин России предложил продлить мобилизованным гражданам сроки уплаты различных платежей

Минфин России предлагает продлить мобилизованным гражданам сроки уплаты налогов на период прохождения военной службы, за исключением НДФЛ, а также страховых взносов и сборов. Соответствующий проект постановления направлен в правительство.

Минфин предложил на период прохождения военной службы и до 28-го числа следующего за месяцем окончания периода мобилизации или увольнения со службы месяца продлить сроки уплаты налогов (сборов (кроме госпошлины, торгового сбора, сбора за пользование объектами животного мира), налогов (кроме налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода и НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента), а также страховых взносов, которые приходятся на данный период, передает ТАСС.

Кроме того, Минфин предложил продлить мобилизованным срок представления срок расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, налоговых деклараций и финансовой отчетности.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, дающий призванным в рамках частичной мобилизации гражданам семь суток на решение организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.