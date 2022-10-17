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Минфин направил в правительство предложения по налоговым каникулам для мобилизованных
Минфин России предложил продлить мобилизованным гражданам сроки уплаты различных платежей
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Минфин России предлагает продлить мобилизованным гражданам сроки уплаты налогов на период прохождения военной службы, за исключением НДФЛ, а также страховых взносов и сборов. Соответствующий проект постановления направлен в правительство.
Минфин предложил на период прохождения военной службы и до 28-го числа следующего за месяцем окончания периода мобилизации или увольнения со службы месяца продлить сроки уплаты налогов (сборов (кроме госпошлины, торгового сбора, сбора за пользование объектами животного мира), налогов (кроме налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода и НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента), а также страховых взносов, которые приходятся на данный период, передает ТАСС.
Кроме того, Минфин предложил продлить мобилизованным срок представления срок расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, налоговых деклараций и финансовой отчетности.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, дающий призванным в рамках частичной мобилизации гражданам семь суток на решение организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.
Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
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Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
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ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
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В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».
По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.
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Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»
Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.
На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».
В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.
В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.
Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.
В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.
В Запорожской области рассказали об учениях ВСУ по форсированию Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о проведении ВСУ учений по форсированию Днепра
В сентябре и октябре вооруженные силы Украины несколько раз провели учения по форсированию Днепра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» (Запорожская область) Владимир Рогов.
По словам Рогова, такие учения ВСУ проводили в сентябре как минимум три раза, в октябре – минимум дважды. Он указал, что боевое слаживание украинских силовиков началось во второй половине сентября у Вольноандреевки – на верхней верфи Днепра, выше Днепровской ГЭС. Военные базировались на Запорожском судоремонтном центре, «пока туда не прилетели наши ракеты», передает ТАСС.
Напомним, группа военнослужащих Украины пыталась провести разведку на берегу Днепра. Когда группу раскрыли, украинские военные начали стрельбу. Ответным огнем было ликвидировано несколько членов украинской разведгруппы, остальные уплыли.
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Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в результате обстрела Белгорода
Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.
По сообщению Гладкова в Telegram-канале, город подвергся обстрелу, сейчас губернатор объезжает территорию района и самого Белгорода. По информации Гладкова, ранены два человека.
Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны. На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины.
Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела в Белгороде в одной семье пострадали три человека
Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех, все они из одной семьи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ Белгорода в одной семье двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, а женщине оказали помощь на месте, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими войсками.
В Киеве слышны взрывы
Агентство ТСН: В столице Украины слышны взрывы
Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, сообщило украинское агентство ТСН.
Как передает ТАСС, других подробностей TCH не приводит, в Telegram-канале телеканала сообщается также о подлете боевых дронов к Винницкой области.
Ранее в воскресенье в Киеве объявили воздушную тревогу.
Яйца подорожали на Украине после воссоединения Херсонской области с Россией
Украинский министр Сольский и «Союз птицеводов Украины» объяснили рост цен на куриные яйца российской спецоперацией
Производители заявили, что очередной скачок цен на куриные яйца на Украине объясняется воссоединением Херсонской области с Россией. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский связал рост цен с российской спецоперацией.
Стоимость десятка куриных яиц на Украине сейчас стоит как минимум 80 гривен (135 рублей). Сольский заявил, что это произошло, поскольку некоторые птицефабрики прекратили работу из-за российской спецоперации, а те, что работать продолжили, не спешили расширять производство. Министр заверил, что вскоре ситуация должна нормализоваться.
При этом «Союз птицеводов Украины» указал, что одним из крупнейших производителем яиц на Украине был комплекс «Чернобаевский». «Чернобаевский» расположен в Херсонской области, которая сейчас вновь является частью России, а не Украины, передает РИА «Новости».
Глава российского государства Владимир Путин утвердил возвращение территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России 5 октября. Эти регионы были официально включены в перечень субъектов Российской Федерации в Конституции России.
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Мужчина подорвался на мине в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков: В Белгородской области мужчина наступил на мину, ему оторвало ступню
В Шебекинском городском округе Белгородской области мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, пострадавшему оказана помощь, бригада «скорой» увезла его в больницу.
Гладков предупредил жителей Белгородской области об опасности нахождения в лесах после обстрелов со стороны Украины и попросил не посещать лесополосы во всех граничащих с Украиной муниципальных районах.
Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
В нескольких областях на юге и в центральной части Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Сообщения о воздушной тревоге опубликовали власти Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, а также города Запорожье, который пока находится под контролем Киева. Повторно воздушную тревогу объявили власти Одессы и Николаевской области. По данным украинских СМИ, воздушная тревога объявлена также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, передает ТАСС.
СМИ сообщают о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве. Несколько часов назад сообщалось, что в городе горел склад горюче-смазочных материалов, передает РИА «Новости».
Также сообщается о взрыве в городе Запорожье.
Напомним, вечером в воскресенье сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Николаеве. Аварийное отключение света после российских ударов произошло в Сумской области Украины.
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Песков: НАТО влезла в украинский конфликт, но СВО будет доведена до конца
Пресс-секретарь президента Песков: Спецоперация продолжится и будет доведена до конца
Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Как рассказал Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, НАТО де-факто влезла в конфликт на Украине, что никак не скажется на целях и полаганиях России, соответственно, операция продолжится и будет доведена до конца, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Москве «существенно тяжелее» от поддержки НАТО Украине, поскольку это требует экономической и прочей мобилизации, но потенциал России позволяет даже в этих условиях продолжать спецоперацию
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как НАТО начинает на Украине войну на истощение.
В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС
Врио вице-губернатора Херсонской области Стремоусов заявил об усилении защиты Каховской ГЭС
Защита Каховской ГЭС в Херсонской области усилена во избежание провокаций с украинской стороны, сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов отметил, что усилена защита ГЭС: туда не пройдут – это стратегический объект, передает ТАСС.
Каховская ГЭС входит каскад Днепровских гидроэлектростанций и расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ранее глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что ВСУ артобстрелами разрушили или повредили около 350 домов и инфраструктуру города в Новой Каховке Херсонской области.