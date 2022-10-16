Боевики «Азова» рассказали об убийствах мирных жителей

Боевики полка «Азов» признались в убийствах мирных жителей в Мариуполе

Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей, об этом рассказали находящиеся в плену участники подразделения.

По словам боевика полка Рената Алиева, в начале апреля на улице Азовстальская в Мариуполе он «случайно» убил четырех гражданских в ходе боя, передает РИА «Новости». По его словам, он заметил движение, но не успел распознать: гражданские это, или военные. Он также добавил, что видел, как танк ВСУ стреляет по жилым домам.

Сержант «Азова» Михаил Швец рассказал, что стрелял по гражданскому, выбежавшему перед ним с белой повязкой. Одним выстрелом мирный житель Мариуполя был убит.

По словам сержанта, он видел, как украинский видел, что украинский военный расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец рассказал, что другой националист с позывным «Фриц» застрелил пленного российского военнослужащего, а в ответ на возмущение гражденских убил двоих из них.

Ранее Швец рассказал, что находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать.