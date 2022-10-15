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В Британии предсказали отставку главы Минобороны
Sky News спрогнозировал отставку министра обороны Уоллеса
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если новый глава министерства финансов Джереми Хант сократит расходы на вооруженные силы, сообщает телеканал Sky News.
Хант заявил, что властям, в частности, минобороны, придется принимать «жесткие решения» по расходам, он допустил, что траты на оборону до 3% от размера ВВП не будут увеличены к 2030 году, как было обещано премьером Лиз Трасс, передает РИА «Новости».
Источник в сфере обороны заявил телеканалу Sky News, что телеканала, отказ от обязательства Трасс, скорее всего, будет означать отставку Уоллеса, но он будет требовать от премьер-министра выполнения обещанного.
Между тем, ушедший в отставку глава минфина страны и автор скандального плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг заявил, что премьер-министр Лиз Трасс покинет свой пост через несколько недель.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему над Трасс нависла угроза отставки.
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Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС
В Минобороны сообщили об уничтожении десанта возле Запорожской АЭС
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Военнослужащие России сорвали попытку высадить десант у Запорожской АЭС, уничтожено более 50 солдат и офицеров противника, пять катеров, две баржи, танки и БМП, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, российские войска сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. Ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье, были уничтожены три казармы с более 160 военнослужащими ВСУ.
До этого в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 военных ВСУ и наемников в Херсонской и Николаевской областях.
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Пушков прокомментировал угрозы Борреля России русской пословицей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы дипломатии Евросоюза Борреля в адрес России русской пословицей
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков пословицей прокомментировал высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России.
Сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание главы дипломатии Европейского союза. «Имел [Боррель] полномочия [угрожать России от имени всех стран Европейского союза] – [или] не имел, но [главное в этой ситуации то, что глава европейской дипломатии это] сказал», – подчеркнул Пушков. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике напомнил пословицу: «Что у одних на уме, у других – на языке».
Напомним, Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что глава дипломатии Европейского союза «болеет». В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России.
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Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
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После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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В Германии разразился скандал из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину
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Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».
Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.
Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.
Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.
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Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
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Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
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Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
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В Госдепе дали оценку возможному прекращению зерновой сделки
Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Патель назвал возможное нарушение зерновой сделки большой проблемой
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Нарушение зерновой сделки стало бы большой проблемой, выразил мнение заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о возможности приостановки зерновой сделки в случае подтверждения данных об использовании этого механизма для совершения теракта на Крымском мосту заместитель руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов выразил мнение, что «это будет большой проблемой», передает РИА «Новости».
Патель выступил с утверждением, что зерновая сделка якобы выгодна всем, миру выгоден доступ к экспорту из России продовольствия и удобрений. Он заявил, что отказ от зерновой сделки Соединенные Штаты расценили бы как попытку России превратить поставки продовольствия в способ давления. По его словам, любые разговоры о нарушении этой договоренности – это заявление о том, что люди должны платить за еду больше.
Накануне Путин предупредил, что Россия приостановит зерновую сделку, если данные об использовании этого механизма для совершения теракта на Крымском мосту получат подтверждение. Ранее российский лидер назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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Минфин США пояснил свое заявление об установлении потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен заявила, что США не просят страны вне коалиции соблюдать потолок цен на нефть РФ
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США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Йеллен отметила, что компании и правительства могут покупать нефть из РФ, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. «Это нормально», – цитирует ее ТАСС.
При этом, по ее словам, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. Она добавила, что эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран, потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть.
Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры «совместно будут решать, какая цена является надлежащей», уточнила Йеллен.
Она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. «Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», – заявила министр.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
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Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно
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ВСУ ведут разведку боем, хотят закрепиться в нескольких областях перед приходом холодов, когда наступать станет намного сложнее, но поспешность приводит к ошибкам, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу стало известно о попытках ВСУ наступать сразу на нескольких направлениях.
«Армия России сможет отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. У нас было время окапаться на этих рубежах, создать оборону. Главное – продержаться до конца месяца и нанести ВСУ как можно больше урона. За несколько недель боев и контрнаступлений в районе Лимана, Изюма, Купянска противник устал физически и морально, потерял много техники и людей», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
Эксперт особо отметил действия российской артиллерии и авиации, в том числе более массовое использование беспилотников, включая «Герань» и «Ланцет», а также «длинной руки» – нанесение ракетных ударов по различным объектам в разных регионах Украины. «Наносятся удары по энергосистеме, коммуникациям, по центрам принятия решений. Это оказывает воздействие», – пояснил он.
Дандыкин приветствовал решение херсонских властей предоставить жителям возможность на время выехать из районов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. «Наши войска уже получили пополнение, но основная масса мобилизованных будет участвовать в создании резервов, они подойдут попозже – ближе к зиме», – указал эксперт.
О начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области рассказал заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов. По его словам, российская армия готова стоять до конца. Он напомнил, как в конце августа была качественно купирована активная фаза наступления врага в районе Посад-Покровского. Из сводки Минобороны РФ следует, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении российскими войсками попыток наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Были уничтожены около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
«Это прощупывание, ВСУ ведут разведку боем. Наступать на херсонском направлении им гораздо сложнее, чем на харьковскому, где есть леса и можно спрятаться. А в условиях глубокой осени спрятаться, затаиться или наступать станет очень тяжело, все будет видно с воздуха. Те резервы, которые создали ВСУ за счет нескольких волн мобилизации, таят. Они спешат закрепиться в преддверии зимы, дождаться пополнения ресурсов, средств ПВО. Сейчас особенно Германия усердствует в поставках и даже перещеголяла США», – отметил Дандыкин.
Частичная мобилизация в России близка к завершению. «Поэтому ВСУ торопятся и делают ошибки», – указал капитан I ранга, напомнив, что с начала спецоперации безвозвратные потери ВСУ составили уже 120 тысяч человек (с учетом раненых).
Эксперт также отреагировал на очередную попытку Украины высадить десант возле Запорожской АЭС. Впервые украинские военные попробовали захватить станцию в начале осени. «ВСУ должны хвастаться перед спонсорами и убеждать население, что они все-таки побеждают. В результате новой попытки высадиться возле ЗАЭС было утоплено большое количество подготовленных спецназовцев, которые доставлялись туда на баржах и американских штурмовых лодках. Такие прощупывания заканчиваются тем, что опять погибли десятки человек», – подытожил эксперт.
По данным Минобороны, ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты.
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США оказались беззащитны перед российским «оружием Судного дня»
Yahoo News Japan: Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня»
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Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня» – ядерной торпеде «Посейдон», способной при взрыве обрушить на прибрежные города цунами высотой 500 метров, сообщило издание Yahoo News Japan.
Как отмечает автор материала, «Посейдон» движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города. При этом высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг – 443 метра. Таким образом на город обрушилась бы волна намного выше этих строений, говорится в материале, передает РИА «Новости».
По данным военного эксперта Кадзухико Иноуэ, которого цитирует издание, «Посейдон» обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват.
У Соединенных Штатов нет оружия, сравнимого с «Посейдоном», поэтому российская торпеда представляет для США серьезную угрозу, резюмирует издание.
В начале октября разведка НАТО предупредила командование об испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Напомним, в июле ВМФ России получил первый носитель «Посейдона» – АПЛ «Белгород».
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Россия обвинила Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в ОБСЕ
Зампостпреда России в ОБСЕ Буякевич обвинил Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в организации
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Польша за время председательства в ОБСЕ продемонстрировала полную некомпетентность, преследовала собственные корыстные интересы и подрывала дух многостороннего взаимодействия в организации, заявил зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия-24».
Российский дипломат выразил сожаление по поводу того, что в этом году в ОБСЕ председательствует Польша, которая, по словам Буякевича, оказалась совершенно некомпетентна «с точки зрения честного брокера». Как подчеркнул зампостпреда РФ в ОБСЕ, власти Польши вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы международной организации и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку в полном соответствии и полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона, передает РИА «Новости».
Российский дипломат выразил уверенность, что история еще даст оценку председательству Польши в ОБСЕ, но, по словам Буякевича, уже сейчас ясно, что поляки провалили дух многостороннего взаимодействия.
В прошлый четверг в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли фантазии Польши о выплате Варшаве репараций за понесенные потери во время Второй мировой войны, подчеркнув, что если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы.
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Африка выразила готовность оформить отношения с Россией на втором саммите
Власти Африки выразили готовность оформить отношения с Россией
Первый саммит Россия – Африка в 2019 году стал своего рода помолвкой, а второй по той же аналогии может стать свадьбой, заявил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
По его словам, многие африканцы говорят на русском языке, многие уже являются частью России, потому что они понимают Россию и могут перейти на новый уровень.
Ранее, выступая на сессии Российской энергетической недели, Аюк заявил, что Африка хочет «жениться», но Россия предлагает только «встречаться», передает РИА «Новости».
Второй саммит Россия - Африка запланирован на лето 2023 года. Первый саммит прошел в 2019 году в Сочи.
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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
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