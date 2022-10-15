Шольц призвал реформировать и расширить ЕС

Канцлер Германии Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений.

Глава немецкого правительства считает, что Евросоюз, состоящий из 27, 30 или 36 государств и с 500 млн проживающих в нем свободных и равноправных граждан, сможет еще больше усилить свое влияние в мире, передает Reuters.

«Я поддерживаю идею расширения ЕС. То, что Евросоюз продолжает расти на восток, является выигрышным для всех нас», – заявил канцлер Германии, передает РИА «Новости».

Шольц считает, что «если геополитическая Европа – это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов – это победа, а не потеря суверенитета.

В то же время канцлер Германии выступил за большую автономию, включая военную независимость, для ЕС, а также призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году.

Ранее канцлер ФРГ уже высказывался за отмену единогласного принятия решений в ЕС и предлагал принять в Евросоюз Украину.