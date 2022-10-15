The Times: На Западе готовятся бороться с паникой на случай ядерного удара России

The Times: Западные политики готовят меры по борьбе с паникой среди населения в случае ядерного удара РФ на Украине

Власти государств Запада подготавливают перечень мер противодействия панике среди населения и ажиотажной скупке продовольствия на случай возможного применения Россией ядерного оружия на Украине, сообщила британская газета The Times.

По данным издания, западные официальные лица занимаются предотвращением хаоса и паники среди населения в своих странах в случае, если Россия «взорвет ядерную бомбу на Украине».

Как уточняет The Times со ссылкой на высокпоставленного чиновника одной из западных стран, речь идет о предотвращении скупки продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках. Также средства будут направлены на распространение брошюр с инструкциями о том, что нужно делать в случае ядерного удара, передает ТАСС.

По словам источника, в его стране нынешнюю ситуацию «не считают ядерным кризисом, а применение ядерного оружия привело бы к «самым серьезным последствиям как для России, так и для всех остальных» государств мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша – главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на агрессивные действия.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «российский ядерный удар».

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