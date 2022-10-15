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The Times: На Западе готовятся бороться с паникой на случай ядерного удара России
The Times: Западные политики готовят меры по борьбе с паникой среди населения в случае ядерного удара РФ на Украине
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Власти государств Запада подготавливают перечень мер противодействия панике среди населения и ажиотажной скупке продовольствия на случай возможного применения Россией ядерного оружия на Украине, сообщила британская газета The Times.
По данным издания, западные официальные лица занимаются предотвращением хаоса и паники среди населения в своих странах в случае, если Россия «взорвет ядерную бомбу на Украине».
Как уточняет The Times со ссылкой на высокпоставленного чиновника одной из западных стран, речь идет о предотвращении скупки продовольствия и предметов первой необходимости в магазинах и аптеках. Также средства будут направлены на распространение брошюр с инструкциями о том, что нужно делать в случае ядерного удара, передает ТАСС.
По словам источника, в его стране нынешнюю ситуацию «не считают ядерным кризисом, а применение ядерного оружия привело бы к «самым серьезным последствиям как для России, так и для всех остальных» государств мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша – главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на агрессивные действия.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «российский ядерный удар».
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
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Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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Минфин США пояснил свое заявление об установлении потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен заявила, что США не просят страны вне коалиции соблюдать потолок цен на нефть РФ
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США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Йеллен отметила, что компании и правительства могут покупать нефть из РФ, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. «Это нормально», – цитирует ее ТАСС.
При этом, по ее словам, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. Она добавила, что эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран, потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть.
Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры «совместно будут решать, какая цена является надлежащей», уточнила Йеллен.
Она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. «Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», – заявила министр.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
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Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
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Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
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Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
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США оказались беззащитны перед российским «оружием Судного дня»
Yahoo News Japan: Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня»
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Соединенным Штатам нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня» – ядерной торпеде «Посейдон», способной при взрыве обрушить на прибрежные города цунами высотой 500 метров, сообщило издание Yahoo News Japan.
Как отмечает автор материала, «Посейдон» движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города. При этом высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг – 443 метра. Таким образом на город обрушилась бы волна намного выше этих строений, говорится в материале, передает РИА «Новости».
По данным военного эксперта Кадзухико Иноуэ, которого цитирует издание, «Посейдон» обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват.
У Соединенных Штатов нет оружия, сравнимого с «Посейдоном», поэтому российская торпеда представляет для США серьезную угрозу, резюмирует издание.
В начале октября разведка НАТО предупредила командование об испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Напомним, в июле ВМФ России получил первый носитель «Посейдона» – АПЛ «Белгород».
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В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
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«В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.
«Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.
Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».
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Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
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После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
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Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
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Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
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Транспортные фирмы Украины и Польши атаковал новый кибервирус
В транспортных фирмах Украины и Польши выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем
Выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши, сообщает Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC).
Уточняется, что центр выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что некоторые страны Запада декларируют готовность к нанесению «упредительных» киберударов по России и считают возможным киберагрессию.
Отмечалось, что мировой рекорд «киберотвязанности» принадлежит киевскому режиму, который объявил о создании киберармии хакеров в 300 тысяч штыков
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