Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерного удара России по Украине ответ Запада будет мощным

Запад даст мощный военный ответ на якобы предполагаемое Россией применение ядерного оружия на Украине, однако этот ответ не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Он пообещал, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. «Он (ответ – прим. ВЗГЛЯД) не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», – передает слова Борреля ТАСС.

Он утверждает, что военные меры Запада могут привести к «уничтожению российской армии».

Боррель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами».

Он подчеркнул, что Запад «тоже не блефует», когда предупреждает о последствиях. Боррель отметил, что весь мир заинтересован в том, «чтобы [конфликт на Украине] закончился».

По словам Борреля, ЕС «необходимо продолжать оказывать поддержку» республике и «искать дипломатические пути» урегулирования конфликта, однако их пока нет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомневается в том, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.