Медведев назвал паранойей слова Борреля о «российском ядерном ударе»

Зампред СБ РФ Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии Евросоюза Борреля о «российском ядерном ударе»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «российский ядерный удар».

Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте» назвал Борреля «большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии», призвав читателей оставить на совести главы дипломатии Евросоюза паранойю про «российский ядерный удар», выразив уверенность, что европейский политик «болеет».

Зампред СБ РФ предложил проследить логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине, затем сильный неядерный удар НАТО/Европы по России, после чего последует встречный ядерный ответ РФ по странам НАТО. «Замкнутый круг. Исход – ядерная зима на планете», – резюмировал Медведев.

Он также выразил уверенность, что западным странам плевать на Украину и ее бандеровский режим, они не хотят впрягаться за них по полной, а уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе. «Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно», – считает Медведев, выразив мнение, в что в этом заключается «второй смысл слов Борреля».

Накануне Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие.

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