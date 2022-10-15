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Синоптики рассказали о погоде в столице
Синоптики Росгидромета в субботу пообещали москвичам по-осеннему холодную погоду
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В субботу синоптики пообещали москвичам по-осеннему холодную погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет плюс 3 и туман, видимость от 100 до 500 метров. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до 7 градусов тепла. Вечером столбики термометров в столице покажут плюс 8. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Владимир Рогов: Украина пытается затопить часть Запорожской АЭС
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СБУ и ГУР МО Украины уже больше месяца собирают данные о степени защиты Запорожской АЭС. Судя по всему, боевики намереваются устроить неконтролируемый сброс по всему Днепровскому каскаду ГЭС. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о готовящейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС.
«То, что происходит сейчас со сбросом воды – это подготовка к более серьезной провокации. Дело в том, что в каскад на Днепре входит сразу несколько гидроэлектростанций, начиная от Киевской ГЭС. Если смотреть сверху, то сейчас там накапливается огромное количество воды. Причем настолько, что в украинской столице затоплена пешеходная Оболонская набережная», – рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Следом за Киевской идет Каневская ГЭС, потом Кременчугская, Среднеднепровская, далее идет Днепрогэс. Там держится постоянная разница в 40 метров между верхней и нижней частью Днепра», – уточняет собеседник.
«Складывается ощущение, что у Украины есть план сначала накопить эту воду, а затем просто сбросить ее большим объемом. Это подтверждается и тем, что весь последний месяц СБУ и ГУР активно собирают информацию о том, что будет в случае неконтролируемого сброса воды из Днепрогэса в нижний бьеф», – отмечает он.
Рогов напомнил, что еще в 2018 году американцы отрабатывали подобный сценарий. «Проходили учения, в рамках которого моделировали ситуацию сброса воды на Каховском водохранилище. Тогда они подсчитали, что при неконтролируемом сбросе сразу на трех ГЭС стена воды достигнет 22 метров, а скорость движения приблизится к 60 км/ч», – предупреждает эксперт.
«При этом бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов во время сотрудничества с СБУ передавал информацию о степени защиты Запорожской АЭС. Вряд ли спецслужбы Украины просто так интересовались подобными секретными данными», – рассуждает собеседник.
«Последние несколько дней мы замечаем сбросы воды, которые серьезно превышают привычные нормы. Судя по всему, боевики изучают, на какой уровень может подняться вода через шлюзы и каскад. Если подобные действия будут проводиться регулярно, то есть риск затопления фортификационных сооружений ЗАЭС, а также минных полей и заборов, которые обеспечивают дополнительную сохранность объекта», – подчеркнул Рогов.
На фоне этого неспокойной остается и военная обстановка в регионе. «Мы постоянно видим работу диверсионно-разведывательных групп, иногда они выходят численностью до трех рот. Но примечательно то, что они стали менее скоординированными. Судя по всему, это связано со сбоями в работе спутников Starlink», – рассуждает эксперт.
«Буквально на днях была попытка прорыва в районе Полог. В целом линия Пологи – Орехов наиболее горячая. Вторая проблема – северо-восточная часть фронта вдоль ДНР и у границ Днепропетровской области. Там все время происходит масса боев. Складывается ощущение, что та техника, которая неожиданно ушла от Угледара, была переброшена сюда», – говорит собеседник.
«Кроме того, боевики проводят разведку вдоль Днепра, ищут наши блокпосты. Все время проходят учения в районе Вольноандреевки по форсированию водных преград. Это также наводит на мысли, что они готовят некую провокацию в отношении Запорожской АЭС», – продолжил он.
«Также ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и прибрежные его зоны – Ивановку, Каменку-Днепровскую, Балки. Ситуация тревожная, но мы понимаем, что идут последние теплые дни. Соответственно, скоро начнутся дожди, дороги размокнут, и западной технике будет очень непросто там ехать. Так что если и будет какое-то наступление ВСУ, то уже со дня на день. И мы к этому готовимся», – заключил Рогов.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу сообщил, что интенсивные переговоры с Россией и Украиной позволили приблизиться к созданию защитной зоны на Запорожской АЭС. «Ситуация на станции неприемлема, мы должны немедленно принять меры для ее защиты», – написал он в Twitter.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Возможные готовящиеся провокации со стороны ВСУ активно обсуждаются уже несколько дней. Ранее Владимир Рогов также предупреждал о подготовке наступления боевиков на Запорожскую область. В свою очередь Telegram-канал «Рыбарь» предполагает, что «украинские формирования отрабатывают силовой сценарий захвата Запорожской АЭС». «Начат сброс воды для повреждения российских заграждений в прибрежной зоне. В Вольноандреевке под Запорожьем подразделения спецназа морской пехоты ВСУ проводят ежедневные тренировки по высадке десанта на необорудованное побережье», – отмечает Telegram-канал.
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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Генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры
Генштаб Украины: Удары по объектам критической инфраструктуры за сутки нанесены в центральных и западных областях
Объекты критической инфраструктуры в центральных и западных областях Украины получили повреждения в результате ударов за минувшие сутки, заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, удары по критической инфраструктуре нанесены в Наливайковке Киевской области, Бродах Львовской области, Никополе и Николаеве, передает ТАСС.
Напомним, в четверг замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в Киевской области подверглись ударам объекты критической инфраструктуры.
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В Молочном союзе рассказали о последствиях ухода Danone из России
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Компания Danone, как и многие другие интернациональные компании, имеющие желание продолжать работать в России, примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции, сказала газете ВЗГЛЯД директор Молочного союза России Людмила Маницкая, комментируя намерение компании передать контроль над бизнесом в России.
Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.
«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10%. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала. Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», – говорит Маницкая.
Что касается ухода с рынка, то в Молочном союзе полагают, что это примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции. Этим путем пошли в свое время такие компании, как Valio и Tetra Pak, сохранившие производство и рабочие места уже под российской юрисдикцией.
«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России. Мы не испытываем по этому поводу никакой тревоги и не предвидим в этой связи дефицита или иных потрясений на молочном рынке», – заключила эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление».
Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России
Журналист The Wall Street Journal Норман: Источник в ЕС заявил об отсутствии у Борреля полномочий угрожать России
Угрозы со стороны главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России не являются официальной позицией ЕС, сообщил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
Как написал журналист в одной из соцсетей, цитируя неназванного высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии Евросоюза Боррель якобы не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа со стороны ЕС в адрес России, «не имея на то возможностей и права применения», передает РИА «Новости».
«Мы можем только недоумевать», – привел Норман дипломатического источника.
Накануне Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Борреля большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, предположив, что он болеет.
Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Военкор Сапоньков: Армия России готовится дать отпор ВСУ в Херсонской области
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ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств. Армия России также концентрирует силы на этом направлении. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков, комментируя обстановку в регионе.
«Несмотря на возникшее затишье, Херсон сильно опустел. После стабилизации фронта люди воспользовались ситуацией и решили выехать из города. Кроме того, с таким же предложением к жителям выступили и власти, поскольку все здраво смотрят на происходящее и оценивают ситуацию», – рассказал военкор Роман Сапоньков.
«Противник находится на севере Херсонской области, в районе Высокополья. Со стороны Кривого Рога концентрируются войска, бронетехника и личный состав ВСУ. Кроме того, недавно 10 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение в Британии под руководством западных инструкторов, курс длился четыре месяца, подготовка была очень серьезная. По имеющейся информации, их планируют перебросить под Херсон», – отметил собеседник.
«Очевидно, что противник концентрирует силы и планирует нанести удар, вопрос только в том, когда именно он будет. С другой стороны, сюда стягивается большое количество российских войск для того, чтобы дать отпор противнику», – добавил он.
«К счастью, руководство страны предприняло правильные шаги по ряду направлений. Мы ушли от миролюбивых заявлений о том, что против нас воюют «заблудшие души». Противник опасен. Он готов идти на любые теракты и преступления, включая издевательства над людьми, как в Купянске», – отметил военкор.
«Поэтому мы готовимся к битве, понимая, что противник не даст нам времени для полноценной подготовки. Штаты уже заявили, что Украина должна атаковать регион осенью до тех пор, пока туда не подойдут подкрепления и мобилизованные», – продолжил Сапоньков.
«Кроме того, по замыслу украинских властей и их западных кураторов удар должен быть нанесен до затяжных дождей. Как оказалось, западная техника плохо ездит по нашим черноземам и песчаникам. Поэтому, наверное, наступление ВСУ начнется в 20-х числах октября, то есть до начала распутицы», – подытожил собеседник.
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Определены сроки восстановления Крымского моста
Полное восстановление Крымского моста должно быть завершено до июля 2023 года
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Исполнитель работ по восстановлению Крымского моста – «Нижнеангарсктрансстрой» – обозначил сроки исполнения заказа: до 1 июля 2023-го.
Из опубликованного распоряжения правительства следует, что ООО «Нижнеангарсктрансстрой» назначено единственным исполнителем работ, заказчиком которых выступает «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства. Ему поставлена задача по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной инфраструктуры Крымского моста, передает ТАСС. Конечным сроком, на который заключается госконтракт, названо 1 июля 2023 года.
При этом «Нижнеангарсктрансстрой» может привлекать соисполнителей при условии, что не менее половины работ компания выполнит сама.
Отметим, что в пятницу были арестованы подозреваемые в причастности к теракту на Крымском мосту, где 8 октября был подорван грузовик, вследствие чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда.
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От взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области после обстрела ВСУ погибли люди
После обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие, сообщает СК.
По информации Telegram-канала ведомства, из-за обстрела подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Уточняется, что среди погибших есть сотрудники Росгвардии.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела российского региона.
Также появилась информация, что российской системой ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. Обошлось без пострадавших.
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Эксперт объяснил отказ Маска оплачивать спутниковую связь для Украины
Американист Дудаков: Маск не хочет нести потери в угоду власти, с которой у него плохие отношения
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С одной стороны, мы видим кампанию по дискредитации Илона Маска, который поддержал идею мирного урегулирования ситуации на Украине. А с другой стороны, бизнесмен и сам не хочет заниматься благотворительностью в таких масштабах. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя требование основателя компании SpaceX к Пентагону оплатить работу спутников Starlink.
«Письмо с требованием оплатить счет за интернет было отправлено Маском еще летом. Просто об этом стало известно только сейчас. Вероятно, это делается в рамках общей кампании по дискредитации Илона Маска в связи с его предложениями по мирному урегулированию ситуации на Украине», – сказал американист Малек Дудаков.
«Всякого рода негативную информацию о бизнесмене мы слышим с августа. Изначально речь шла о том, что у него периодически отключается Starlink на фронте, затем он якобы общался с Путиным. Теперь вот не готов платить из собственного кармана за спутники и даже намерен их отключить, если Пентагон не возьмет затраты на себя», – перечислил эксперт.
Есть в этой ситуации и политическая составляющая, отмечает собеседник. «Бизнесмен давно сжег мосты с демократами и все больше поддерживает республиканцев. Но этими публикациями он никакому политическому лагерю подыграть не сможет, особенно учитывая объем высказанного негатива лично в отношении Маска», – пояснил он.
Сейчас над миллиардером нависла угроза разбирательства в сфере национальной безопасности США, уверен Дудаков. «Это может быть принуждением для продолжения финансирования Starlink. Возможно, в пику этому он их отключит. Тогда украинцам станет очень непросто на фронте. Но не исключаю, что «обратку» включит Пентагон и сам оплатит все расходы», – рассуждает американист.
«Надо понимать, что полмиллиарда – действительно большие деньги. И хотя Маск в силах сам оплатить работу Starlink, у него не благотворительная компания. Она должна приносить инвесторам деньги. Помимо этого, растут экономические риски в связи с грядущей рецессией в США. Так что Маску просто не хотелось бы так рисковать в угоду власти, с которой у него плохие отношения», – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным издания, в письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года работа Starlink на Украине обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить в следующем.
При этом сам Маск написал в Twitter, что корпорация не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат.
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.
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Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили звание Героя России за успехи в СВО
Разработчик оружия рассказал о присвоении участнику СВО на Украине с винтовкой «Сумрак» звания Героя России
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Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.
В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.
Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше трех тысяч метров.
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Вандалы облили супом картину ван Гога «Подсолнухи»
Вандалы признались в порче картины ван Гога «Подсолнухи» стоимостью более 80 млн долларов
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Участники британского экологического движения сообщили, что облили томатным супом известную картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, картина стоит более 84 млн долларов.
Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади и вылили на картину содержимое двух банок консервированного томатного супа. Картина оценивается в 84,2 млн долларов.
«Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации Just Stop Oil, передает РИА «Новости».
Сразу после инцидента участники приклеили руки к стене галереи. Ранее участники движения две недели перекрывали улицы британской столицы, в том числе их проезжую часть. Полиция провела уже более 350 арестов.
Движение выступает против плана британского правительств разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.