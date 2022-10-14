Глава правительства ДНР рассказал о возможностях конкурса «Лидеры возрождения»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал о возможностях конкурса «Лидеры возрождения»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко встретился с представителями республиканских вузов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и рассказал им о перспективах кадрового конкурса «Лидеры возрождения», которые он дает участникам.

Хоценко призвал к активному участию в конкурсе, он напомнил, что регистрация завершится 17 октября.

«Призы, которые ждут финалистов и победителей, невероятные. Прежде всего, победители получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения на территории РФ», – приводятся его слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Затем из числа победителей будут отобраны участники спецпрограммы развития кадрового управленческого резерва. И финалисты и победители будут включены в кадровый резерв ДНР, именно из него по итогам обучения будут назначаться руководители в органы госвласти и местного самоуправления, а также на предприятия и в организации.

Он подчеркнул, что «конкурс даст билет в будущее каждому участнику без исключения».

Своими ожиданиями от конкурса также поделились и «Конкурс «Лидеры возрождения» – уникальная возможность для жителей ДНР и не только проявить себя. В нем могут принимать участие все без исключения – и молодые люди, и не очень. Главное, чтобы у человека было желание улучшать, строить, возрождать!» – отметил и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

«Безусловно, в медицине, как и в других отраслях, мы нуждаемся в молодых креативных, инициативных ребятах, крепких управленцах. И сегодня у нас появилась удивительная возможность найти их среди участников конкурса», – добавил ректор Донецкого национального медицинского университета им. Горького Григорий Игнатенко.