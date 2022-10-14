Москалькова сочла нецелесообразным введение должности военного омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова усомнилась в необходимости создавать должность военного омбудсмена

Необходимо дополнять уже существующий опыт по защите прав военных, а не создавать для этого отдельный механизм, заявила уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя законопроект о введении должности военного омбудсмена.

Она уточнила, что аппарат омбудсмена сейчас работает с гражданами по теме спецоперации и мобилизации. Москалькова в Telegram рассказала, что сейчас в аппарате сформированы две специальные группы, которые экстренно рассматривают обращения по этой тематике.

Аппарат уполномоченного тесно работает с Минобороны, военной прокуратурой, региональными военкомами, общественными организациями, а также входит в состав Всероссийского штаба МО.

Москалькова подчеркнула, что ни одно обращение от военных или мобилизованных, а также их семей, не остается без рассмотрения.

Омбудсмен призвала объединить усилия защитников прав «человека с ружьем», а также наращивать опыт в этой сфере. В связи этим она считает создание отдельной структуры нецелесообразным.